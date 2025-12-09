LIVE Alle 21 Inter-Liverpool: recupero Akanji che parte dell’inizio, c’è Luis Henrique

Torna la Champions League al Meazza. Dopo lo scivolone di Madrid i nerazzurri sono chiamati a rialzare la testa per riprendere la corsa verso il passaggio del turno senza passare per gli spareggi. Alla Scala del Calcio arriva il Liverpool orfano - per scelta tecnica - di Salah. Reds che stanno stentando in campionato e che nella Champions potrebbero trovare i giusti stimoli per invertire la rotta. Nerazzurri che invece hanno ripreso vigore in campionato dopo le due vittoria con Pisa e Como e ora puntano a portare a casa uno scalpo importante in Europa. Recupera Akanji che giocherà dal primo minuto, a centrocampo torna titolare Mkhitaryan mentre in attacco ci saranno naturalmente Lautaro e Thuram