Torna la Champions League al Meazza. Dopo lo scivolone di Madrid i nerazzurri sono chiamati a rialzare la testa per riprendere la corsa verso il passaggio del turno senza passare per gli spareggi. Alla Scala del Calcio arriva il Liverpool orfano - per scelta tecnica - di Salah. Reds che stanno stentando in campionato e che nella Champions potrebbero trovare i giusti stimoli per invertire la rotta. Nerazzurri che invece hanno ripreso vigore in campionato dopo le due vittoria con Pisa e Como e ora puntano a portare a casa uno scalpo importante in Europa. Recupera Akanji che giocherà dal primo minuto, a centrocampo torna titolare Mkhitaryan mentre in attacco ci saranno naturalmente Lautaro e Thuram
LIVE Alle 21 Inter-Liverpool: recupero Akanji che parte dell’inizio, c’è Luis Henrique
Le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu
LIVERPOOL (4-3-3): 1 Alisson; 2 Gomez, 5 Konaté, 4 Van Dijk, 26 Robertson; 8 Szoboszlai, 38 Gravenberch, 10 Mac Allister; 17 Jones, 9 Isak, 22 Ekitike.
A disposizione: 25 Mamardashvili, 28 Woodman, 6 Kerkez, 7 Wirtz, 12 Bradley, 42 Nyoni, 73 Ngumoha, 92 Lucky.
Allenatore: Arne Slot
Arbitro: Felix Zwayer
Assistenti: Robert Kempter; Christian Dietz
Quarto ufficiale: Martin Petersen
VAR: Sören Storks
Assistente VAR: Christian Dingert
la probabile formazione dell'inter
— (3-5-2) Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu.
la probabile formazione del liverpool
— (4-2-3-1) Alisson; Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Ekitiké; Isak. Allenatore: Slot.
l'arbitro
— A dirigere la gara di stasera sarà il tedesco Felix Zwayer, alla sedicesima partita della stagione. Gli assistenti invece saranno Robert Kempter e Christian Dietz, Martin Petersen il quarto uomo.
dove vederla
— Inter-Liverpool, alle 21 a San Siro, sarà trasmessa in esclusiva su Sky e Now e in streaming su Sky Go e Now Tv.
