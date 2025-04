LIVE Alle 21 Inter-Milan, le probabili: Lautaro e Taremi dal 1′, Martinez tra i pali

Le ambizioni dell'Inter non si fermano alla sconfitta di Bologna. Lo ha detto Simone Inzaghi che ha ribadito dopo lo scivolone del Dall'Ara come il campionato non sia finito in Emilia. L'Inter vuole arrivare in fondo in tutte le competizioni e questa sera, contro il Milan, ha l'occasione di centrare un traguardo importantissimo. In Coppa i nerazzurri hanno eliminato Udinese e Lazio. Inzaghi, quest'anno, deve ancora vincere il primo derby della stagione. Fin qui ha collezionato due pareggi e una sconfitta. Il Milan invece punta al secondo trofeo. Dopo lo sgambetto rifilato all'Inter in Supercoppa Italiana, Conceicao vuole soffiare a Inzaghi anche la Coppa Italia. Solo due successi nelle ultime cinque sfide per i rossoneri, reduci dal ko interno contro l'Atalanta. In Coppa hanno eliminato Sassuolo e Roma.