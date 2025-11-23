Live, Inter-Milan alle 20.45: Chivu ha scelto Sucic a centrocampo. Torna la Thu-La

partite

Si alza il sipario alla Scala del Calcio per il derby della Madonnina. Riprende il campionato di calcio di Serie A, dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, e lo fa con il match di cartello dalla dodicesima giornata che accende i riflettori...
Si alza il sipario alla Scala del Calcio per il derby della Madonnina. Riprende il campionato di calcio di Serie A, dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, e lo fa con il match di cartello dalla dodicesima giornata che accende i riflettori sulla stracittadina milanese. Nerazzurri che negli ultimi 5 derby non sono riusciti a trovare una vittoria con tre sconfitte e due pareggi mentre i rossoneri - orfani delle coppe europee - dovranno concentrare tutti i loro sforzi sul campionato. Chivu ritrova Thuram, il francese affiancherà in attacco Lautaro Martinez, in difesa torna Acerbi dal primo minuto mentre Carlos Augusto agirà sulla corsia destra dove è assente Denzel Dumfries. Allegri dal canto suo ritrova Rabiot ma dovrà fare a meno di Gimenez in attacco dove il tecnico rossonero punterà sulla coppia formata da Leao e Pulisic.

—   Inter-Milan, in programma domenica 23 novembre, sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. 

Il direttore di gara

—   A dirigere la sfida ci sarà il milanese Simone Sozza di Seregno, nato a Milano nel 1987. Si tratta dell’unico arbitro milanese di nascita ad aver diretto il derby nel Dopoguerra. Con tre derby diretti, entra nell’élite dei direttori italiani: Doveri e Mariani sono a 4 derby, Guida a 5, Collina a 6 di cui tre consecutivi tra 2001 e 2002. 

 

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 30 Carlos Augusto, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 51 Alexiou, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

MILAN (3-5-2): 16 Maignan; 23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi; 11 Pulisic, 10 Leao.

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 2 Estupinian, 4 Ricci, 5 De Winter, 8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku, 27 Odogu, 30 Jashari.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Sozza

Assistenti: Peretti-Colarossi

Quarto ufficiale: Marcenaro

VAR: Aureliano

Assistente VAR: Di Paolo

