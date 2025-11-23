partite

Inter-Milan 0-1 risultato finale: Pulisic punisce i nerazzurri fermati dai legni e Maignan

Inter-Milan 0-1 risultato finale: Pulisic punisce i nerazzurri fermati dai legni e Maignan - immagine 1
Si allunga la serie negativa per i nerazzurri che perdono di misura il derby, colpiti da Pulisic, che nella ripresa è lesto ad approfittare di una respinta corta di Sommer su un tiro sicuramente non irresistibile di Saelemaekers. Nerazzurri che...
Giovanni Montopoli Direttore 

Si allunga la serie negativa per i nerazzurri che perdono di misura il derby, colpiti da Pulisic, che nella ripresa è lesto ad approfittare di una respinta corta di Sommer su un tiro sicuramente non irresistibile di Saelemaekers. Nerazzurri che partono forte chiudendo il Milan nella propria metà campo, due legni centrati da Acerbi e Lautaro e le super parate di Maignan fermano le speranze nerazzurre che nel computo totale dei 90 minuti avrebbero meritato ben altro risultato ma questo è il calcio. La squadra di Chivu dopo aver costretto i rossoneri a giocare di rimessa cede alla distanza senza riuscire a riorganizzarsi al meglio per agguantare un pareggio che sarebbe stato il minimo sindacale da portare a casa. I rossoneri scavalcano l'Inter in classifica con i nerazzurri momentaneamente appaiati al quarto posto insieme al Bologna.

23/11/2025 - 20:45
INTER
0-1
MILAN
22.46
fine-match

Finisce il match

Termina al Meazza, il Milan supera l'Inter per 1 a 0

90°

Extratime

Saranno 5 i minuti di recupero

88°

Diouf lavora bene palla in area, scarico per Bonny che spara alle stelle da ottima posizione

85°
cambio

Sostituzione Milan

fuori Leao dentro Loftus-Cheek

84°
cambio

Sostituzione Inter

dentro Diouf e Esposito fuori Barella e Acerbi

83°

Traversone di Barella, spiovente arpionato in presa alta da Maignan

80°

Corner per l'Inter, Barella sul secondo palo dove arriva Akanji in spaccata che non riesce ad impattare

77°
cambio

Sostituzione Milan

dentro Ricci e Nkunku fuori Fofana e Pulisic

76°
cambio

Sostituzione Inter

dentro Zielinski fuori Calhanoglu

75°

Grande percussione di Sucic che guadagna l'ennesimo corner per l'Inter

72°
rigore-parato

Rigore fallito

Calhanoglu dal dischetto sbaglia, para Maignan

71°
ammonizione

Cartellino giallo

Ammonito Pavlovic

71°

VAR - CALCIO DI RIGORE PER L'INTER PER FALLO DI PAVLOVIC SU THURAM

69°

Problema per Thuram che rimane a terra dopo un pestone di Pavlovic in area di rigore

67°

Manovra il Milan che manda al tiro Fofana, Sommer blocca a terra il diagonale

64°
cambio

Sostituzione Inter

fuori Lautaro dentro Bonny

61°
ammonizione

Cartellino giallo

Ammonito Calhanoglu

60°

Combinazione Barella-Carlos, entra in brasialino in area che conclude. Tiro fuori, l'Inter protesta per una deviazione ma c'è rimess adal fondo

57°

Ripartenza Milan con Leao che serve al centro Pulisc, buono il recupero di Bastoni 

53°
goal

Gol del Milan

Ripartenza di Leao, palla per Saelemaekers che conclude dalla distanza, Sommer respinge ma il pallone capita nella zona di Pulisic che ribadisce in gol

50°

Ci prova Thuram, destro del francese, conclusione che non gira, blocca Maignan

49°

Manovra bene l'Inter in uscita, Dimarco pesca Barella sul fronte opposto, palla dentro, conclusione deviata e corner

48°

Calhanoglu trova il corridoio per Dimarco, palla dentro, esce in presa Maignan

21.55
inzio-secondo-tempo

Secondo tempo

Squadre schierate in campo, al via la ripresa. Partiti!

21.53

Squadre in campo per la ripresa, nessun cambio per Chivu che conferma l'undici iniziale.

21.37
fine-primo-tempo

Fine primo tempo

Termina la prima frazione di gioco, squadre a riposo sul risultato di 0 a 0

46°
ammonizione

Cartellino giallo

Ammonito Leao

45°

Extratime

Saranno 3 i minuti di recupero

43°

Conclusione di Pulisic da fuori, palla che sfiora il palo ma la sensazione è che Sommer ci fosse

41°

Storie tese Acerbi-Leao, Sozza richiama i due 

36°
palo

Altro palo!

Ancora un legno a dire no al vantaggio dell'Inter! palla dentro di Barella, torre di Thuram per Lautaro che calcia d'esterno e centra il secondo legno

34°

Grande tensione in campo, squadre che lottano a centrocampo respingendo bene ogni tentativo offensivo

29°

Destro di Calhanoglu dal limite che apre troppo e il pallone termina fuori di poco

26°
palo

palo dell'Inter!

Corner per i nerazzurri palla dentro, stacco di Acerbi che impatta con il pallone ma centra in pieno il palo

24°

giocata clamorosa di Thuram che viene steso da Pavlovic a centrocampo. Manca un giallo per il difensore del Milan

21°

Si lotta a centrocampo, Milan che ha preso le misure all'Inter e riesce ad arrivare con maggiore tranquillità dalle parti di Sommer dopo il grande avvio dei nerazzurri

18°

Incursione di Sucic per vie centrali che cerca Lautaro in profondità. Troppo frettoloso il suggerimento del croato che anticipa il movimento del capitano

15°

Conclusione di Sucic dal limite, tiro che termina alto

14°

Pressione incredibile dell'Inter, recupero palla sulla trequarti di Dimarco, scambio con Sucic, conclusione deviata. Terzo corner per l'Inter

11°

Buona trama dei nerazzurri tra Bastoni e Dimarco, palla dentro per l'incursione di Sucic. Recupera Tomori che mette in corner

Ripartenza Milan con Leao, fermato dal recupero di Carlos. Palla in possesso dell'Inter

Gioco fermo per consentire ai sanitari rossoneri di prestare le cure a Gabbia

Scontro Lautaro-Gabbia, problemi per il difensore rossonero che però commette fallo. Calcio di punizione Inter

occasione

Occasione Inter! 

Palla dentro di Dimarco, Thuram gira di testa un pallone impossibile risposta clamorosa di Maignan che arriva sul pallone

Gestione iniziale da parte dell'Inter, pressione alta dei nerazzurri, Thuram lanciato in profondità, primo tiro dalla bandierina per l'Inter

20.48
inzio-match

Fischio d'inizio

Squadre schierate in campo, inizia il match. Partiti!

20.40

Cresce l'attesa, si scalda il Meazza, tutto pronto per Inter-Milan. Squadre nel ventre dell'impianto pronte a scendere in campo

dove vederla

—   Inter-Milan, in programma domenica 23 novembre, sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. 

Il direttore di gara

—   A dirigere la sfida ci sarà il milanese Simone Sozza di Seregno, nato a Milano nel 1987. Si tratta dell’unico arbitro milanese di nascita ad aver diretto il derby nel Dopoguerra. Con tre derby diretti, entra nell’élite dei direttori italiani: Doveri e Mariani sono a 4 derby, Guida a 5, Collina a 6 di cui tre consecutivi tra 2001 e 2002. 

 

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 30 Carlos Augusto, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 51 Alexiou, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

MILAN (3-5-2): 16 Maignan; 23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi; 11 Pulisic, 10 Leao.

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 2 Estupinian, 4 Ricci, 5 De Winter, 8 Loftus-Cheek, 18 Nkunku, 27 Odogu, 30 Jashari.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Sozza

Assistenti: Peretti-Colarossi

Quarto ufficiale: Marcenaro

VAR: Aureliano

Assistente VAR: Di Paolo

Si alza il sipario alla Scala del Calcio per il derby della Madonnina. Riprende il campionato di calcio di Serie A, dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, e lo fa con il match di cartello dalla dodicesima giornata che accende i riflettori sulla stracittadina milanese. Nerazzurri che negli ultimi 5 derby non sono riusciti a trovare una vittoria con tre sconfitte e due pareggi mentre i rossoneri - orfani delle coppe europee - dovranno concentrare tutti i loro sforzi sul campionato. Chivu ritrova Thuram, il francese affiancherà in attacco Lautaro Martinez, in difesa torna Acerbi dal primo minuto mentre Carlos Augusto agirà sulla corsia destra dove è assente Denzel Dumfries. Allegri dal canto suo ritrova Rabiot ma dovrà fare a meno di Gimenez in attacco dove il tecnico rossonero punterà sulla coppia formata da Leao e Pulisic

