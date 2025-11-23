Inter-Milan 0-1 risultato finale: Pulisic punisce i nerazzurri fermati dai legni e Maignan

Si allunga la serie negativa per i nerazzurri che perdono di misura il derby, colpiti da Pulisic, che nella ripresa è lesto ad approfittare di una respinta corta di Sommer su un tiro sicuramente non irresistibile di Saelemaekers. Nerazzurri che partono forte chiudendo il Milan nella propria metà campo, due legni centrati da Acerbi e Lautaro e le super parate di Maignan fermano le speranze nerazzurre che nel computo totale dei 90 minuti avrebbero meritato ben altro risultato ma questo è il calcio. La squadra di Chivu dopo aver costretto i rossoneri a giocare di rimessa cede alla distanza senza riuscire a riorganizzarsi al meglio per agguantare un pareggio che sarebbe stato il minimo sindacale da portare a casa. I rossoneri scavalcano l'Inter in classifica con i nerazzurri momentaneamente appaiati al quarto posto insieme al Bologna.