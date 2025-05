Tre sconfitte di fila tra campionato e Coppa Italia e un pareggio contro il Barcellona nella semifinale d’andata di Champions. L’Inter non vince da 4 partite, ma il 3-3 del Montjuic ha ridato forza ai nerazzurri, che sperano in notizie...

Tre sconfitte di fila tra campionato e Coppa Italia e un pareggio contro il Barcellona nella semifinale d'andata di Champions. L'Inter non vince da 4 partite, ma il 3-3 del Montjuic ha ridato forza ai nerazzurri, che sperano in notizie positive provenienti da altri campi di Serie A. Simone Inzaghi cambia tutto, fuori i titolarissimi che saranno poi impegnati nella gara di ritorno contro il Barcellona di martedi, spazio alle seconde linee contro il Verona. Correa e Arnautovic guideranno l'attacco, tra i pali spazio a Martinez mentre a centrocampo Frattesi, Asllani e Zielinski, tutti dentro dal primo minuto. Seconda da titolare per Zalewski sulla sinistra.