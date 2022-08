Diretta LIVE, Lazio-Inter 1-1: la riprende Lautaro! Pareggio Inter!

ROMA - Terzo impegno di campionato per i ragazzi di Simone Inzaghi che faranno visita alla Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico interista cambia a centrocampo inserendo Gagliardini al posto di Calhanoglu mentre sulla corsia sinistra Dimarco vince il ballottaggio con Gosens. Formazione che si completa confermando le voci della vigilia con la LuLa che andrà in scena per la terza volta consecutiva in campionato.