LIVE Alle 18.30 Inter-Fiorentina: Inzaghi non cambia, con Lautaro spazio a Thuram

La squadra di Inzaghi vuole vincere a San Siro per tenere il passo del Milan in vetta alla classifica, Italiano in cerca del bis dopo la qualificazione in Conference League

MILANO - Inter-Fiorentina chiude il primo tris di partite di campionato per i nerazzurri e per la Viola, entrambe imbattute nelle prime due giornate di campionato. Simone Inzaghi non ha però ancora incassato gol e vuole restare a punteggio pieno come il Milan, che affronterà nel derby dopo la sosta per le nazionali. Vincenzo Italiano, invece, vuole chiudere una serie di cinque match nel complesso positivi: finora due vittorie (Genoa e Rapid Vienna), un pareggio (Lecce) e una sconfitta indolore (l'andata contro gli austriaci).