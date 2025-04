Il Parma non vince da 4 partite. Nelle ultime tre ha collezionato altrettanti pareggi. L'ultima vittoria risale al 22 febbraio contro il Bologna, l'unica del 2025. In panchina c'è Chivu, campione d'Europa con l'Inter nel 2010 ed ex allenatore della Primavera nerazzurra. Sarà un aprile di fuoco per l'Inter invece. Dopo il Parma ci sarà il Bayern Monaco in Champions. I nerazzurri arrivano da tre successi di fila in campionato e dal pareggio per 1-1 contro il Milan nel derby di Coppa.