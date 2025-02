LIVE Alle 20.45 Inter-Genoa: Inzaghi punta su Lautaro e Correa

I nerazzurri devono riscattare il ko di Torino e vogliono superare il Napoli, almeno per una notte. Ma il Grifone è in gran forma

Snodo delicatissimo per i nerazzurri, reduci dalla sconfitta in casa della Juve e obbligati a vincere per non perdere di vista il Napoli (impegnato il giorno dopo a Como) prima dello scontro diretto del prossimo weekend. Ma il Genoa di Vieira ha trovato grande solidità, come confermato anche nel 2-0 interno contro il Venezia.