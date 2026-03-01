fcinter1908 partite diretta Primavera, l’Inter (in campionato) non sa più vincere: l’Atalanta la beffa a 3 dalla fine

Primavera, l’Inter (in campionato) non sa più vincere: l’Atalanta la beffa a 3 dalla fine

Continua la striscia di gare senza vittoria per l'Inter Primavera. La squadra di Carbone impatta contro l'Atalanta e spreca una ghiotta occasione. Dopo un primo tempo ricco di occasioni, i gol arrivano nella ripresa. Sono i padroni di casa a sbloccare il risultato con El Mahboubi che al volo di destro batte Anelli. L'Atalanta spinge e trova il pareggio a tre minuti dal 90esimo con Baldo che di testa batte Taho. L'Inter, che aveva assaporato la vittoria, non riesce a riscattarsi dopo due sconfitte consecutive.

01/03/2026 -
Inter
1-1
Atalanta
93'
ammonizione

Ammonito Ammonito Mouisse per fallo su Mancuso

91'
occasione

Ci prova Mouisse che da fuori lascia partire un sinistro che Taho respinge

89'
ammonizione

Brutto intervento di Mancuso su Artesani, ammonito il giocatore nerazzurro

87'
goal

Gol dell'Atalanta: cross dalla destra, Baldo svetta su tutti e trova il pareggio a tre minuti dal 90esimo

83'
cambio

Triplo cambio per l'Inter: fuori Mosconi, Cerpelletti e Della Mora, dentro Carrara, Virtuani e Ballo

82'
ammonizione

Ammonito Cerpelletti per un fallo su Baldo

77'
occasione

Occasione per l'Inter: Zarate recupera palla in mezzo al campo, serve Mosconi che temporeggia troppo e permette ai difensori dell'Atalanta di recuperare

76'
cambio

Cambio per l'Inter: fuori Putsen e dentro La Torre

75'
cambio

Cambio per l'Atalanta: fuori Camara, dentro Cakolli

71'
occasione

Occasione enorme sciupata da Camara che vince il duello con Mayé, ma il suo destro è troppo debole per impensierire Taho 

70'

El Mahboubi serve Cerpelletti, destro del capitano nerazzurro che Anelli blocca in due tempi

67'
occasione

Occasione per l'Atalanta: Gobbo servito da Camara si ritrova a tu per tu con Taho che è bravo a rimanere in piedi fino all'ultimo e a respingere col piede

65'
cambio

Doppio cambio per l'Atalanta: fuori Ruiz e Isoa, dentro Artesani e Arrigoni

64'
cambio

Cambio per l'Inter: fuori Jakirovic, dentro Mayé 

Calcio d'angolo per l'Inter, il colpo di testa di Parmiggiani diventa un assist per El Mahboubi che di destro al volo batte Anelli

64'
goal

INTER IN VANTAGGIO CON EL MAHBOUBI

63'

El Mahboubi atterrato in area, per Rossini non c'è nulla

61'

Il neo entrato Mouisse mette in difficoltà Taho con un destro dalla distanza: il portiere nerazzurro para in due tempi

60'
cambio

Primo cambio per l'Atalanta: fuori Mencaraglia, dentro Mouisse 

57'
occasione

Occasione enorme per l'Inter: Mosconi servito in area stacca di testa, Anelli vola e nega il gol al nerazzurro

50'

Ci prova Ruiz dalla distanza, ma il suo tiro finisce altissimo sopra la traversa

Tutto pronto al Konami Center, per il secondo tempo di Inter-Atalanta. Nessun cambio

45'
fine-primo-tempo

Finisce il primo tempo senza recupero. Occasioni da una parte e dall'altra, ma il risultato non si sblocca

44'
occasione

Inter vicina al gol: gran sinistro di Zarate dai 25 metri, Anelli alza il pallone in calcio d'angolo

43'
occasione

Ancora Baldo semina il panico nella difesa nerazzurra, poi lascia partire un mancino che si infrange sull'esterno della rete

38'
ammonizione

Per l'Atalanta arriva un'altra ammonizione: Parmiggiani falcia El Mahboubi, giusto il giallo

37'
occasione

Grande occasione per l'Atalanta con Baldo che semina il panico nella retroguardia nerazzurra. Assist all'interno dell'area con Gobbo che raccoglie e lascia partire un destro respinto da Taho

34'
occasione

Come in precedenza è ancora Marello a battere il calcio di punizione, altro rasoterra sventato da Anelli

33'

Mosconi guadagna un altro calcio di punizione di nuovo a ridosso dell'area di rigore

32'
occasione

Punizio dal limite per l'Inter, rasoterra di Marello, ma Anelli devia in calcio d'angolo

30'

Ruiz atterra Mosconi al limite dell'area, punizione per l'Inter

27'
occasione

Occasione clamorosa per l'Inter: punizione battuta splendidamente da Marello, Mancuso, quasi dentro l'area piccola, anticipa tutti ma Anelli nega il gol al nerazzurro

56'
ammonizione

Il primo ammonito della gara è Isoa che atterra El Mahboubi a ridosso dell'area 

23'
occasione

Baldo di tacco libera Mencaraglia che dal vertice dell'area di rigore fa partire un sinistro che si perde alto sopra la traversa

14'
occasione

Discesa sulla fascia destra di Gasparello, cross in mezzo con Baldo che anticipa tutti di testa, il tuo tiro esce di pochissimo

2'
occasione

Risponde subito l'Atalanta con Camara, il suo tiro si sfiora il palo

1'
occasione

Inter pericolosa con Mosconi che rientra e calcia: palla fuori di poco 

Al Konami Football Centre di Milano è tutto pronto: inizia Inter-Atalanta

Le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta, match della 27ª giornata del campionato Primavera 1 2025/26 “Trofeo Giacinto Facchetti”, in programma alle ore 15 al KONAMI Football Centre di Milano (diretta su Sportitalia canale 60 DTT – sulla app e sul sito di Sportitalia).

Inter: Taho, Della Mora, Marello, Carpelletti, Zárate, Putsen, El Mahboubi, Mancuso, Mosconi, Breda, Jakirovic. A disposizione: Farronato, Maye, Ballo, La Torre, Nenna, Virtuani, Williamson, Carrara, Jaiteh, D'Agostino, Grisoni Fasana. Allenatore: Benito Carbone.

Atalanta: Anelli, Gobbo, Ramaj, Mencaraglia, Baldo, Parmiggiani, Valdivia, Gasparello, Ruiz, Leandri, H. Camara. A disposizione: Barbieri, Cakolli, Artesani, Rinaldi, Mungari, Bono, Belli, Michieletto, Arrigoni, Aliprandi, Mouisse. Allenatore: Giovanni Bosi.

Arbitro: Giacomo Rossini di Torino (assistenti Daniel Cadirola di Milano e Simone Giuseppe Chimento di Saronno).

