Primavera, l’Inter (in campionato) non sa più vincere: l’Atalanta la beffa a 3 dalla fine

Continua la striscia di gare senza vittoria per l’Inter Primavera. La squadra di Carbone impatta contro l’Atalanta e spreca una ghiotta occasione. Dopo un primo tempo ricco di occasioni, i gol arrivano nella ripresa. Sono i padroni di...

Continua la striscia di gare senza vittoria per l'Inter Primavera. La squadra di Carbone impatta contro l'Atalanta e spreca una ghiotta occasione. Dopo un primo tempo ricco di occasioni, i gol arrivano nella ripresa. Sono i padroni di casa a sbloccare il risultato con El Mahboubi che al volo di destro batte Anelli. L'Atalanta spinge e trova il pareggio a tre minuti dal 90esimo con Baldo che di testa batte Taho. L'Inter, che aveva assaporato la vittoria, non riesce a riscattarsi dopo due sconfitte consecutive.