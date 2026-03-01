Continua la striscia di gare senza vittoria per l'Inter Primavera. La squadra di Carbone impatta contro l'Atalanta e spreca una ghiotta occasione. Dopo un primo tempo ricco di occasioni, i gol arrivano nella ripresa. Sono i padroni di casa a sbloccare il risultato con El Mahboubi che al volo di destro batte Anelli. L'Atalanta spinge e trova il pareggio a tre minuti dal 90esimo con Baldo che di testa batte Taho. L'Inter, che aveva assaporato la vittoria, non riesce a riscattarsi dopo due sconfitte consecutive.
Primavera, l’Inter (in campionato) non sa più vincere: l’Atalanta la beffa a 3 dalla fine
Ammonito Ammonito Mouisse per fallo su Mancuso
Ci prova Mouisse che da fuori lascia partire un sinistro che Taho respinge
Brutto intervento di Mancuso su Artesani, ammonito il giocatore nerazzurro
Gol dell'Atalanta: cross dalla destra, Baldo svetta su tutti e trova il pareggio a tre minuti dal 90esimo
Triplo cambio per l'Inter: fuori Mosconi, Cerpelletti e Della Mora, dentro Carrara, Virtuani e Ballo
Ammonito Cerpelletti per un fallo su Baldo
Occasione per l'Inter: Zarate recupera palla in mezzo al campo, serve Mosconi che temporeggia troppo e permette ai difensori dell'Atalanta di recuperare
Cambio per l'Inter: fuori Putsen e dentro La Torre
Cambio per l'Atalanta: fuori Camara, dentro Cakolli
Occasione enorme sciupata da Camara che vince il duello con Mayé, ma il suo destro è troppo debole per impensierire Taho
El Mahboubi serve Cerpelletti, destro del capitano nerazzurro che Anelli blocca in due tempi
Occasione per l'Atalanta: Gobbo servito da Camara si ritrova a tu per tu con Taho che è bravo a rimanere in piedi fino all'ultimo e a respingere col piede
Doppio cambio per l'Atalanta: fuori Ruiz e Isoa, dentro Artesani e Arrigoni
Cambio per l'Inter: fuori Jakirovic, dentro Mayé
Calcio d'angolo per l'Inter, il colpo di testa di Parmiggiani diventa un assist per El Mahboubi che di destro al volo batte Anelli
INTER IN VANTAGGIO CON EL MAHBOUBI
El Mahboubi atterrato in area, per Rossini non c'è nulla
Il neo entrato Mouisse mette in difficoltà Taho con un destro dalla distanza: il portiere nerazzurro para in due tempi
Primo cambio per l'Atalanta: fuori Mencaraglia, dentro Mouisse
Occasione enorme per l'Inter: Mosconi servito in area stacca di testa, Anelli vola e nega il gol al nerazzurro
Ci prova Ruiz dalla distanza, ma il suo tiro finisce altissimo sopra la traversa
Tutto pronto al Konami Center, per il secondo tempo di Inter-Atalanta. Nessun cambio
Finisce il primo tempo senza recupero. Occasioni da una parte e dall'altra, ma il risultato non si sblocca
Inter vicina al gol: gran sinistro di Zarate dai 25 metri, Anelli alza il pallone in calcio d'angolo
Ancora Baldo semina il panico nella difesa nerazzurra, poi lascia partire un mancino che si infrange sull'esterno della rete
Per l'Atalanta arriva un'altra ammonizione: Parmiggiani falcia El Mahboubi, giusto il giallo
Grande occasione per l'Atalanta con Baldo che semina il panico nella retroguardia nerazzurra. Assist all'interno dell'area con Gobbo che raccoglie e lascia partire un destro respinto da Taho
Come in precedenza è ancora Marello a battere il calcio di punizione, altro rasoterra sventato da Anelli
Mosconi guadagna un altro calcio di punizione di nuovo a ridosso dell'area di rigore
Punizio dal limite per l'Inter, rasoterra di Marello, ma Anelli devia in calcio d'angolo
Ruiz atterra Mosconi al limite dell'area, punizione per l'Inter
Occasione clamorosa per l'Inter: punizione battuta splendidamente da Marello, Mancuso, quasi dentro l'area piccola, anticipa tutti ma Anelli nega il gol al nerazzurro
Il primo ammonito della gara è Isoa che atterra El Mahboubi a ridosso dell'area
Baldo di tacco libera Mencaraglia che dal vertice dell'area di rigore fa partire un sinistro che si perde alto sopra la traversa
Discesa sulla fascia destra di Gasparello, cross in mezzo con Baldo che anticipa tutti di testa, il tuo tiro esce di pochissimo
Risponde subito l'Atalanta con Camara, il suo tiro si sfiora il palo
Inter pericolosa con Mosconi che rientra e calcia: palla fuori di poco
Al Konami Football Centre di Milano è tutto pronto: inizia Inter-Atalanta
Le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta, match della 27ª giornata del campionato Primavera 1 2025/26 “Trofeo Giacinto Facchetti”, in programma alle ore 15 al KONAMI Football Centre di Milano (diretta su Sportitalia canale 60 DTT – sulla app e sul sito di Sportitalia).
Inter: Taho, Della Mora, Marello, Carpelletti, Zárate, Putsen, El Mahboubi, Mancuso, Mosconi, Breda, Jakirovic. A disposizione: Farronato, Maye, Ballo, La Torre, Nenna, Virtuani, Williamson, Carrara, Jaiteh, D'Agostino, Grisoni Fasana. Allenatore: Benito Carbone.
Atalanta: Anelli, Gobbo, Ramaj, Mencaraglia, Baldo, Parmiggiani, Valdivia, Gasparello, Ruiz, Leandri, H. Camara. A disposizione: Barbieri, Cakolli, Artesani, Rinaldi, Mungari, Bono, Belli, Michieletto, Arrigoni, Aliprandi, Mouisse. Allenatore: Giovanni Bosi.
Arbitro: Giacomo Rossini di Torino (assistenti Daniel Cadirola di Milano e Simone Giuseppe Chimento di Saronno).
