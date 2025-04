La vittoria dell'Inter nella gara d'andata in Germania mette la squadra di Inzaghi in una posizione di favore in vista del match di ritorno di questa sera, eppure il vantaggio per 2-1 lascia tutto aperto. Recuperi importanti per Inzaghi che potrà nuovamente contare su Federico Dimarco a sinistra. Sfida tabù per l'Inter a San Siro quella contro i bavaresi, avendo i nerazzurri perso tutte le recenti sfide casalinghe contro i tedeschi, un ruolino di marcia che il tecnico nerazzurro vuole assolutamente invertire.