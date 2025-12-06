fcinter1908 partite diretta LIVE Alle 18 Inter-Como: confermato Luis Henrique a destra, le formazioni ufficiali

Il giorno di Inter-Como è arrivato. Il miglior attacco, quello nerazzurro, affronterà la miglior difesa del campionato. Chivu contro Fabregas, presente e – si spera – futuro contro quello che sarebbe potuto essere e non è stato. Due...
Il giorno di Inter-Como è arrivato. Il miglior attacco, quello nerazzurro, affronterà la miglior difesa del campionato. Chivu contro Fabregas, presente e - si spera - futuro contro quello che sarebbe potuto essere e non è stato. Due filosofie a confronto che predicano gioco e mentalità offensiva. Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno ancora di Dumfries e Darmian. Sulla corsia destra ballottaggio tra Luis Henrique e Carlos Augusto mentre a centrocampo Zielinski vince il ballottaggio con Mkhitaryan. In attacco naturalmente la Thu-La mentre al centro della difesa Chivu propone ancora Acerbi. Calcio d'inizio ore 18.00

06/12/2025 - 18:00
INTER
0-0
COMO

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 49 Maye, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 27 Posch, 14 Ramon, 34 Diego Carlos, 3 Valle; 23 Perrone, 33 Da Cunha; 42 Addai, 10 Paz, 17 Rodriguez; 7 Morata.

A disposizione: 22 Vigorito, 44 Cavlina, 2 Kempf, 6 Caqueret, 11 Douvikas, 18 Moreno, 19 Kühn, 20 Baturina, 28 Smolcic, 31 Vojvoda, 38 Diao, 77 Van Der Brempt, 99 Cerri.

Allenatore: Cesc Fabregas

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Imperiale-Bianchini

Quarto ufficiale: Piccinini

VAR: Gariglio

Assistente VAR: Guida

dove vederla in tv 

—   La gara della 14ª giornata di Serie A tra Inter e Como sarà trasmessa su Dazn (in streaming, su app e sito, e sul canale 214 di Sky, con specifico abbonamento). Diretta testuale su fcinter1908.it.

