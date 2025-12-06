LIVE Alle 18 Inter-Como: confermato Luis Henrique a destra, le formazioni ufficiali

Il giorno di Inter-Como è arrivato. Il miglior attacco, quello nerazzurro, affronterà la miglior difesa del campionato. Chivu contro Fabregas, presente e – si spera – futuro contro quello che sarebbe potuto essere e non è stato. Due...

Il giorno di Inter-Como è arrivato. Il miglior attacco, quello nerazzurro, affronterà la miglior difesa del campionato. Chivu contro Fabregas, presente e - si spera - futuro contro quello che sarebbe potuto essere e non è stato. Due filosofie a confronto che predicano gioco e mentalità offensiva. Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno ancora di Dumfries e Darmian. Sulla corsia destra ballottaggio tra Luis Henrique e Carlos Augusto mentre a centrocampo Zielinski vince il ballottaggio con Mkhitaryan. In attacco naturalmente la Thu-La mentre al centro della difesa Chivu propone ancora Acerbi. Calcio d'inizio ore 18.00