LIVE/ Inter-Monza, nerazzurri in campo di sabato per mettere pressione al Napoli

Meno tre alla sosta, due se si pensa soltanto al campionato. L'Inter torna in campo stasera nel tentativo di consolidare la vetta, che ora occupa con appena un punto di vantaggio sul Napoli. La squadra di Conte ospiterà domani la Fiorentina, per cui la speranza è che dal Meazza possa partire un messaggio chiaro per metterle ulteriore pressione. Il Monza sta attraversando un periodo difficile, è quasi rassegnato alla retrocessione in Serie B, ma proverà comunque a regalare una soddisfazione ai propri tifosi per il morale più che per la classifica.

Inzaghi pretende dai suoi massima concentrazione: le scelte di formazione infatti vanno in questa direzione. In campo dal 1' ci sono i tre diffidati Bastoni, Barella e Mkhitaryan, che dovranno fare attenzione a non rimediare un giallo che comprometterebbe la trasferta di Bergamo di settimana prossima. L'unico titolare a riposare è Thuram, al cui posto gioca Arnautovic nel tandem offensivo con Lautaro Martinez dal 1'. La buona notizia è il rientro tra i convocati di Carlos Augusto: il brasiliano potrebbe scendere in campo a gara in corso per un piccolo rodaggio in vista delle prossime partite.