LIVE/ Inter-Udinese 0-0: si comincia, i nerazzurri riprendono il cammino

Al Meazza la squadra di Simone Inzaghi in campo per allungare la striscia positiva con una vittoria che metterebbe ulteriore pressione al Napoli

Vietato sbagliare, come sempre. Non è una novità, se il mirino è così in alto. L'Inter cerca un'altra vittoria in casa oggi contro l'Udinese, al rientro dalla sosta, per regalarsi una domenica sera tranquilla, al netto del risultato di Napoli-Milan delle 20:45. Servirebbe a mettere ulteriore pressione sulle spalle della squadra di Conte, ma non sarà facile: diverse sono le assenze, nonostante qualche recupero. Inzaghi spera di iniziare nel migliore dei modi il filotto di partite che comprenderà anche il doppio derby di Coppa Italia e la doppia sfida di Champions League con il Bayern Monaco.