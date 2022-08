LIVE Inter-Villarreal 1-3, ancora in gol Pedraza, Handanovic non irresistibile

Ultimo impegno precampionato e poi sarà Serie A. L'Inter di Simone Inzaghi sfida in quel di Pescara il Villarreal di Unai Emery per un'ultima verifica sulla preparazione fisica in vista della nuova stagione. Il tecnico interista non fa calcoli e prova in toto la formazione titolare ad eccezione di Marcelo Brozovic, rimasto a Milano per un fastidio al polpaccio. Handanovic confermato tra i pali davanti a Skriniar, alla prima da titolare in precampionato, De Vrij e Bastoni. Dumfries e Gosens sugli esterni, in mezzo Barella, Asllani e Calhanoglu. Davanti gli insostituibili Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.