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LIVE Semifinale U18, Inter-Torino 1-0 fine pt: nerazzurri avanti grazie a Moressa

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I nerazzurri di Fautario si giocano l'accesso alla finale scudetto: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro
Fabio Alampi Redattore 

È il giorno delle semifinali scudetto della categoria U18: l'Inter di Fautario, dopo aver chiuso al primo posto la regular season, affronta il Torino, che nel primo turno dei playoff ha battuto con un netto 3-0 il Cesena. Il tecnico nerazzurro schiera il consueto 4-3-3 con capitan Carrara al centro dell'attacco e D'Agostino a centrocampo, insieme a Putsen e La Torre. Calcio di inizio alle ore 17:30.

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Getty Images

Inter-Torino 1-0

Rete: 11' Moressa.

INTER (4-3-3): 1 Farronato; 2 Lissi, 5 Breda, 6 Mackiewicz, 3 Sorino; 7 Putsen, 4 La Torre, 8 D'Agostino; 11 Franchi, 9 Carrara (C), 10 Moressa. A disposizione: 12 Lleshi, 13 Moranduzzo, 14 Pavan, 15 Peletti, 16 Virtuani, 17 Vukaj, 18 Grisoni, 19 Strand, 20 Konteh. Allenatore: Simone Fautario.

TORINO (4-3-3): 1 Cereser; 2 Manzi, 5 Cantarella (C), 4 Gaffurini, 3 Cekrezi; 8 Ramondetti, 6 Roda, 11 Ballanti; 7 Turola, 9 Falasca, 10 Luongo. A disposizione: 12 Martena, 13 Bianchi, 14 Moretti, 15 Rivas, 16 Mukerjee, 17 Juhasz, 18 Martini, 19 Macnack, 20 Bonacina. Allenatore: Michele Vegliato.

Arbitro: Moretti.

Assistenti: Sintini - Bissioni.

Quarto ufficiale: Vincenzi.

Ammoniti: Moressa (I).

11-06-26 - 17:30
Inter
1-0
Torino
18:18
fine-primo-tempo

Finisce qui il primo tempo.

Concesso un minuto di recupero.

42'
ammonizione

Ammonito Moressa, che ferma la ripartenza di Ballanti.

41'
occasione

Inter pericolosa: si accende D'Agostino, doppio passo, dribling e tiro secco, deviazione di un difensore del Torino e corner per i nerazzurri.

38'
occasione

Inter vicina al raddoppio: scambio tra Putsen e Franchi, palla a rimorchio che attraversa tutta l'area di rigore del Torino senza trovare compagni pronti per la deviazione.

36'

Angolo per il Torino, Cantarella prova il tocco in mischia, nessun pericolo per Farronato.

34'

Gran lancio in profondità per Lissi che controlla alla perfezione al volo, entra in area e prova il cross: deviazione, altro angolo per l'Inter.

25'

Prova a scuotersi il Torino: imbucata per Turola, palla leggermente troppo lunga.

20'

Grande giocata nello stretto di Moressa, che guadagna un calcio d'angolo per l'Inter.

18'

Intervento falloso di Luongo su Lissi, l'arbitro richiama il numero 10 del Torino ma non estrae il cartellino giallo.

11'
goal

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEER!! MORESSAAAAAAAAAAAAAA!! Splendida palla filtrante di Carrara che taglia centralmente la difesa del Torino, Moressa si presenta a tu per tu con il portiere avversario e non sbaglia!

9'
occasione

Ancora Inter: Sorino scappa sulla sinistra, entra in area e calcia, deviazione di Cantarella e palla sull'estero della rete.

7'

Manovra avvolgente del Torino, chiude bene la difesa dell'Inter.

3'
traversa

Inter subito a un passo dal gol: imbucata di D'Agostino per Moressa che evita un avversario e crossa sul secondo palo, arriva Franchi che colpisce di testa a colpo sicuro, strepitoso il riflesso di Cereser che manda la palla sulla traversa.

17:31
inzio-match

Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.

17:28

Squadre in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Torino in maglia bianca.

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