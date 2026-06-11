È il giorno delle semifinali scudetto della categoria U18: l'Inter di Fautario, dopo aver chiuso al primo posto la regular season, affronta il Torino, che nel primo turno dei playoff ha battuto con un netto 3-0 il Cesena. Il tecnico nerazzurro schiera il consueto 4-3-3 con capitan Carrara al centro dell'attacco e D'Agostino a centrocampo, insieme a Putsen e La Torre. Calcio di inizio alle ore 17:30.