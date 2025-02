In campo alle 18. I rossoneri vogliono il terzo derby di fila, mentre i nerazzurri non perdono in campionato dalla sfida d'andata

San Siro apre per il derby. Si gioca alle 18. È il terzo confronto dell'anno dopo l'andata e ovviamente la Supercoppa Italiana vinta dal Milan a Riad. Arbitrerà Daniele Chiffi, al suo secondo derby di Milano in carriera dopo quello del 2022 (successo dei rossoneri per 3-2). Carbone e Peretti saranno gli assistenti e Marinelli quarto uomo. Al Var, da Lissone, Di Paolo. Assistente Var Daniele Doveri. L'Inter non perde in campionato dal derby d'andata. Era il 22 settembre, segnò Gabbia a due minuti dalla fine. I nerazzurri, ooi, non hanno più perso una partita in Serie A, ma hanno trovato una nuova sconfitta contro il Milan in finale di Supercoppa. Inzaghi vanta il miglior attacco della Serie A con 55 gol (e una partita in meno).