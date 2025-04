Milan e Inter si affrontano per la nona volta in uno scontro diretto a eliminazione in Coppa Italia: finora, quattro passaggi del turno a testa. In questa stagione due precedenti in campionato e uno in finale di Supercoppa. In A prima un 2-1 Milan, con gol di Gabbia nel finale, poi un 1-1 con pareggio in extremis di De Vrij. In Supercoppa, rimonta rossonera da 0-2 a 3-2 a Riad. Il Milan (25) e l’Inter (30) sono due delle tre squadre che hanno raggiunto più volte la semifinale di Coppa Italia, insieme alla Juventus (36).