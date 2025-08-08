partite

LIVE, Monaco-Inter 1-0 all’intervallo: espulso Calhanoglu, direzione di gara imbarazzante

In campo al Louis II di Montecarlo. Secondo test per i nerazzurri dopo quello contro l'U23
Giovanni Montopoli Direttore 

Continua il pre campionato dell'Inter che arriva a Montecarlo dopo aver segnato 7 gol all'Under 23 nel primo test estivo. In attesa di capire la situazione legata a Lookman, i nerazzurri si presentano con i tre volti nuovi del mercato estivo: Sucic, Luis Henrique e Bonny. Il colpo estivo del Monaco invece è stato Paul Pogba, arrivato insieme ad Ansu Fati ed Eric Dier. Tre volti di livello per puntare ancora più in alto. I monegaschi esordiranno in Ligue 1 il 16 agosto contro il Le Havre in casa, al Louis II.

-
1-0
20.51

Fine primo tempo

Squadre a riposo sul risultato di 1 a 0 in favore del Monaco e con l'Inter in 10 uomini

45°

Extratime

 

44°

Incomprensione Pavard Luis Henrique, palla persa da parte dell'Inter

41°

Giocata dell'Inter con Lautaro-Thuram-Sucic. Treccia interna tra i tre, palla dentro per il centrocampista che viene fermato al momento del tiro

38°

Riprende il gioco dopo un'interruzione di circa 3 minuti

37°
ammonizione

Cartellino giallo

Ammonito Kolarov

36°

Decisione assolutamente discutibile quella del direttore di gara sul secondo cartellino giallo rimediato da Calhanoglu

35°
espulsione

Cartellino rosso

Espulso Calhanoglu

29°

Destro di Sucic da fuori, respinge Hradecki

27°
ammonizione

Cartellino giallo

Ammonito Lautaro Martinez

25°

Giocata di Sucic che innesca Calhanoglu, sterzata e conclusione da fuori. Tiro murato

20°

Sassata di Camara dalla distanza, respinge Sommer

17°
ammonizione

Cartellino giallo

Ammonito Calhanoglu

15°

Sugli sviluppi del calcio d'angolo diagonale di Dimarco, conclusione respinta

14°
occasione

Altra occasione Inter! 

Calhanoglu imbecca Barella in diagonale, gesto tecnico del centrocampista che mette palla dietro sui piedi di Thuram che conclude ma il tiro viene strozzato. Corner

11°

Ottima chisura di Bastoni su Akliouche che stava per concludere a rete tutto solo in area di rigore

Ancora Barella, Thuram libera al limite dell'area il centrocampista che conclude sul secondo palo ma il pallone esce di poco

occasione

Occasione Inter!

Barella riceve da Lautaro al limite dell'area piccola e calcia di prima intenzione spedendo alto una buona palla gol

Rimessa laterale Inter, Bastoni per Thuram che prolunga per Lautaro che non riesce a concludere

Monaco in vantaggio

vantaggio dei padroni di casa con Akliouche che supera secco Calhanoglu e lascia partire una bordata sulla quale non può Sommer

20.04

Calcio d'inizio

Inizia il match. Partiti!

20.01

Tutto pronto a Montecarlo per l'incontro amichevole tre Monaco e Inter. Squadre che fanno il loro ingresso sul terreno di gioco

la formazione ufficiale del monaco

—   (4-4-2) Hradecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique; Akliouche, Zakaria, Camara, Ben Seghir; Biereth, Ilenikhena. All.: Hutter.

la formazione ufficiale dell'inter

—   (3-5-2) Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Chivu. 

 

dove vederla

—   Monaco-Inter, in programma alle ore 20, sarà trasmessa in diretta su Dazn.

