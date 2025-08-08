Continua il pre campionato dell'Inter che arriva a Montecarlo dopo aver segnato 7 gol all'Under 23 nel primo test estivo. In attesa di capire la situazione legata a Lookman, i nerazzurri si presentano con i tre volti nuovi del mercato estivo: Sucic, Luis Henrique e Bonny. Il colpo estivo del Monaco invece è stato Paul Pogba, arrivato insieme ad Ansu Fati ed Eric Dier. Tre volti di livello per puntare ancora più in alto. I monegaschi esordiranno in Ligue 1 il 16 agosto contro il Le Havre in casa, al Louis II.
LIVE, Monaco-Inter 1-0 all’intervallo: espulso Calhanoglu, direzione di gara imbarazzante
Fine primo tempo
Squadre a riposo sul risultato di 1 a 0 in favore del Monaco e con l'Inter in 10 uomini
Extratime
Incomprensione Pavard Luis Henrique, palla persa da parte dell'Inter
Giocata dell'Inter con Lautaro-Thuram-Sucic. Treccia interna tra i tre, palla dentro per il centrocampista che viene fermato al momento del tiro
Riprende il gioco dopo un'interruzione di circa 3 minuti
Cartellino giallo
Ammonito Kolarov
Decisione assolutamente discutibile quella del direttore di gara sul secondo cartellino giallo rimediato da Calhanoglu
Cartellino rosso
Espulso Calhanoglu
Destro di Sucic da fuori, respinge Hradecki
Cartellino giallo
Ammonito Lautaro Martinez
Giocata di Sucic che innesca Calhanoglu, sterzata e conclusione da fuori. Tiro murato
Sassata di Camara dalla distanza, respinge Sommer
Cartellino giallo
Ammonito Calhanoglu
Sugli sviluppi del calcio d'angolo diagonale di Dimarco, conclusione respinta
Altra occasione Inter!
Calhanoglu imbecca Barella in diagonale, gesto tecnico del centrocampista che mette palla dietro sui piedi di Thuram che conclude ma il tiro viene strozzato. Corner
Ottima chisura di Bastoni su Akliouche che stava per concludere a rete tutto solo in area di rigore
Ancora Barella, Thuram libera al limite dell'area il centrocampista che conclude sul secondo palo ma il pallone esce di poco
Occasione Inter!
Barella riceve da Lautaro al limite dell'area piccola e calcia di prima intenzione spedendo alto una buona palla gol
Rimessa laterale Inter, Bastoni per Thuram che prolunga per Lautaro che non riesce a concludere
Monaco in vantaggio
vantaggio dei padroni di casa con Akliouche che supera secco Calhanoglu e lascia partire una bordata sulla quale non può Sommer
Calcio d'inizio
Inizia il match. Partiti!
Tutto pronto a Montecarlo per l'incontro amichevole tre Monaco e Inter. Squadre che fanno il loro ingresso sul terreno di gioco
la formazione ufficiale del monaco
— (4-4-2) Hradecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique; Akliouche, Zakaria, Camara, Ben Seghir; Biereth, Ilenikhena. All.: Hutter.
la formazione ufficiale dell'inter
— (3-5-2) Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Chivu.
dove vederla
— Monaco-Inter, in programma alle ore 20, sarà trasmessa in diretta su Dazn.
