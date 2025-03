LIVE Alle 18 Napoli-Inter, le ufficiali: gioca Bisseck in difesa, torna la ThuLa

Oggi è il giorno. L'Inter si presenta al Maradona per la sfida della stagione. Il Napoli non vince da 4 partite, dove ha racimolato tre pareggi e una sconfitta contro il Como, arrivata nell'ultimo turno. All'andata Conte riuscì a fermare Inzaghi sull'1-1 a San Siro. I nerazzurri invece si presentano al Maradona da primi della classe dopo aver battuto la Lazio in Coppa Italia per 2-0. In campionato l'Inter ha battuto il Genoa, ma ha perso contro la Juve. Prima del ko all'Allianz per 1-0 aveva affrontato due volte la Fiorentina: un ko e una vittoria.