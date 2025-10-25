partite

LIVE, Napoli-Inter 1-0: rigore imbarazzante per il Napoli, traversa di Bastoni

Incontro di cartello di questa ottava giornata di Serie A la sfida tra Napoli e Inter. Nerazzurri che arrivano al Maradona con il vento in poppa forti delle 7 vittorie consecutive nelle ultime sfide tra Serie A e Champions League mentre i partenopei sono reduci da due sconfitte con Torino e Psv.  Chivu dovrà fare a meno di Thuram, il francese è fermo ai box e al suo posto - accanto a Lautaro Martinez - ci sarà Bonny. Sommer in porta, confermate le voci della vigilia con Akanji e Acerbi che tornano al loro posto in difesa e Barella e Mkhitaryan che affiancheranno Calhanoglu a centrocampo.

25/10/2025 - 18:00
NAPOLI
1-0
INTER
48°
palo

Palo esterno di Dumfries!

Palla dentro di Bastoni, stacco di Dumfries che impatta e centra il palo esterno

46°
occasione

Occasione Inter! 

Palla dentro di Dumfries, girata sul secondo palo di Lautaro, pallone che esce di pochissimo

45°

Extratime

Saranno 6 i minuti di recupero

42°
ammonizione

Cartellino giallo

Ammonito Gilmour

41°
traversa

Traversa di Bastoni!

Corner per l'Inter, impatta Bastoni di testa che centra in pieno la traversa

37°

Affondo Inter, Dimarco cerca sul secondo palo Dumfries dalla trequarti, l'olandese non ci arriva per pochissimo

36°

Lautaro incorna di testa su traversone di Barella ma il Toro è in fuorigioco

34°
cambio

Sostituzione Napoli

fuori De Bruyne dentro Oliveira

32°
goal

Gol Napoli. De Bruyne trasforma il penalty

31°
cambio

Sostituzione Inter

fuori Mkhitaryan dentro Zielinski

31°

VAR - Confermato il rigore per il Napoli. Decisione che lascia molti dubbi vista la dinamica e la chiamata

30°

VAR - Check sul calcio di rigore

28°

Contatto Di Lorenzo-Mkhitaryan in area di rigore fischiato in clamoroso ritardo da Mariani.

27°

Percussione di Politano che allarga per Neres, interviene Dumfries a bloccare l'affondo del Napoli

24°

Girata impossibile di Bonny in area di rigore su traversone di Barella, rimessa dal fondo Napoli

22°

Destro di Gilmur dal limite, conclusione debole che esce ampiamente al lato

20°

Neres prova a sfondare sulla sinistra ma l0nter si compatta bene respingendo l'assalto dei partenopei

14°
occasione

Occasione Lautaro!

opposizione di Barella che pressa Spinazzola e riesce ad intercettare il rilancio spedendo il pallone verso Lautaro che è solo davanti Milinkovic-Savic, conclusione sul portiere

13°

Destro di Calhanoglu da fuori area, palla che esce al lato

Girata di testa di Bastoni sul primo palo, palla che esce di pochissimo

Gran lavoro di Lautaro che scarica su Dimarco, palla al centro, primo corner per i nerazzurri

Squadre che non vogliono rischiare, manovra orizzontale per i nerazzurri con il Napoli che si chiude a guardia della propria metà campo

Fase iniziale di studio tra le due squadre con il Napoli che prova subito ad aggredire alto i nerazzurri

18.01
inzio-match

Calcio d'inizio

Squadre schierate in campo, inizia il match. Partiti!

17.53

Tutto pronto al Diego Armando Maradona di Napoli per la sfida tra Napoli e Inter. Squadre pronte a fare il loro ingresso sul terreno di gioco

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-1-4-1): 32 Milinkovic-Savic; 22 Di Lorenzo, 4 Buongiorno, 5 Juan Jesus, 37 Spinazzola; 6 Gilmour; 21 Politano, 99 Anguissa, 11 De Bruyne, 8 McTominay; 7 Neres.

A disposizione: 25 Ferrante, 55 Spinelli, 3 Gutierrez, 17 Olivera, 20 Elmas, 26 Vergara, 27 Lucca, 30 Mazzocchi, 31 Beukema, 35 Marianucci, 69 Ambrosino, 70 Lang.

Allenatore: Antonio Conte.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bindoni – Baccini

Quarto ufficiale: Ayroldi

VAR: Marini

Assistente VAR: Pezzuto

l'arbitro

—   L'arbitro sarà Maurizio Mariani, che finora aveva arbitrato in A una sola partita, Parma-Atalanta. Sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Baccini con Ayroldi quarto uomo. Marini al Var, Pezzuto all’Avar. L'anno scorso Mariani fece infuriare Conte per il rigore concesso all'Inter su fallo di Di Lorenzo, poi sbagliato da Calhanoglu.

 

dove vederla

—   

Napoli-Inter, in programma alle 18, verrà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. 

