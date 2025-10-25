Incontro di cartello di questa ottava giornata di Serie A la sfida tra Napoli e Inter. Nerazzurri che arrivano al Maradona con il vento in poppa forti delle 7 vittorie consecutive nelle ultime sfide tra Serie A e Champions League mentre i partenopei sono reduci da due sconfitte con Torino e Psv. Chivu dovrà fare a meno di Thuram, il francese è fermo ai box e al suo posto - accanto a Lautaro Martinez - ci sarà Bonny. Sommer in porta, confermate le voci della vigilia con Akanji e Acerbi che tornano al loro posto in difesa e Barella e Mkhitaryan che affiancheranno Calhanoglu a centrocampo.