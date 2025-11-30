Due sconfitte nelle ultime due gare per i nerazzurri che a Pisa sono chiamati per forza ad invertire il trend. Sconfitte amare e amarissime tra derby e Atletico Madrid. Con i rossoneri che ieri hanno superato la Lazio di misura al Meazza per la squadra di Chivu non rimane che un risultato. Vincere per evitare di farsi risucchiare da Como e Bologna che tallonano i nerazzurri a quota 24 punti. Il tecnico nerazzurro dovrà fare ancora a meno di Dumfries e Darmian. Sulla corsia destra Luis Henrique si prende una maglia da titolare, la terza in stagione, mentre in attacco ci saranno Lautaro Martinez e Thuram. Calcio d'inizio ore 15.00
LIVE Alle 15 Pisa-Inter: Thuram torna dall’inizio, Luis Henrique per la terza da titolare
Formazioni ufficiali
PISA (3-5-2): 22 Scuffet; 4 Caracciolo, 39 Albiol, 5 Canestrelli; 15 Touré, 36 Piccinini, 20 Aebischer, 6 Marin, 3 Angori; 9 Meister, 18 Nzola A disposizione: 12 Nicolas, 34 Vukovic, 7 Leris, 8 Højholt, 10 Tramoni, 16 Buffon, 26 Coppola, 32 Moreo, 33 Calabresi, 42 Bettazzi, 72 Maucci, 94 Bonfanti, 99 Lorran. Allenatore: Alberto Gilardino.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan. 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 49 Maye, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Guida Assistenti: Bercigli-Cavallina Quarto ufficiale: Perenzoni VAR: Paterna Assistente VAR: La Penna
dove vedere pisa-inter in tv
— La partita tra Pisa e Inter è in programma alle ore 15 di domani all'Arena Garibaldi e sarà trasmessa in diretta su Dazn.
