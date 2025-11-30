LIVE Alle 15 Pisa-Inter: Thuram torna dall’inizio, Luis Henrique per la terza da titolare

Due sconfitte nelle ultime due gare per i nerazzurri che a Pisa sono chiamati per forza ad invertire il trend. Sconfitte amare e amarissime tra derby e Atletico Madrid. Con i rossoneri che ieri hanno superato la Lazio di misura al Meazza per la squadra di Chivu non rimane che un risultato. Vincere per evitare di farsi risucchiare da Como e Bologna che tallonano i nerazzurri a quota 24 punti. Il tecnico nerazzurro dovrà fare ancora a meno di Dumfries e Darmian. Sulla corsia destra Luis Henrique si prende una maglia da titolare, la terza in stagione, mentre in attacco ci saranno Lautaro Martinez e Thuram. Calcio d'inizio ore 15.00