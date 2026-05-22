È tempo di playoff per l'Inter Primavera: i ragazzi di Carbone, dopo aver chiuso al sesto posto la regular season, affrontano in una gara da dentro o fuori il Cesena. Il tecnico nerazzurro . Calcio di inizio alle ore 18, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari saranno i romagnoli a passare il turno e a disputare la semifinale scudetto contro il Parma.
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LIVE Playoff Primavera, Cesena-Inter 0-0: fischio dell’arbitro, si comincia!
I nerazzurri hanno a disposizione solamente la vittoria per passare il turno: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro
Le formazioni ufficiali:
CESENA (4-3-1-2): 1 Fontana; 21 Mattioli, 31 Ribello, 25 T. Casadei, 19 Ridolfi; 5 Domeniconi (C), 23 Poletti, 33 Amadori; 10 Tosku; 17 Rossetti, 11 Wade. A disposizione: 12 Gianfanti, 6 Baietta, 7 Carbone, 8 Zamagni, 16 Marini, 26 Kebbeh, 27 Tonti, 28 Berti, 30 Biguzzi, 32 Abbondanza. Allenatore: Nicola Campedelli.
INTER (4-3-3): 1 Taho; 2 Della Mora, 15 Bovio, 53 Jakirovic, 6 Maye; 4 Cerpelletti (C), 39 Zanchetta, 29 Mancuso; 19 El Mahboubi, 25 Kukulis, 7 Zouin. A disposizione: 21 Farronato, 3 Marello, 8 Zarate, 9 Iddrissou, 17 Moressa, 22 Ballo, 23 La Torre, 27 Nenna, 33 Vukoje, 35 Breda, 41 Gjeci. Allenatore: Benito Carbone.
Arbitro: .
Assistenti: - .
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