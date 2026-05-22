I nerazzurri hanno a disposizione solamente la vittoria per passare il turno: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro

È tempo di playoff per l'Inter Primavera: i ragazzi di Carbone, dopo aver chiuso al sesto posto la regular season, affrontano in una gara da dentro o fuori il Cesena. Il tecnico nerazzurro . Calcio di inizio alle ore 18, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari saranno i romagnoli a passare il turno e a disputare la semifinale scudetto contro il Parma.