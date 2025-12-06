Termina 1-1 la sfida tra Bologna e Inter, quattordicesima giornata del campionato Primavera. Pareggio che sa di beffa per i nerazzurri, che vengono raggiunti in pieno recupero. Settimo risultato utile consecutivo per i ragazzi di Carbone, che salgono a quota 23 punti. Cerpelletti e compagni prendono il comando delle operazioni fin da subito, ma faticano a creare occasioni da gol. La chance più nitida capita sul sinistro di Marello, ma il suo tentativo dal limite termina a lato di poco.
Primavera, Bologna-Inter 1-1 risultato finale: vittoria sfumata nel recupero
Nella ripresa l'Inter ha una grandissima occasione con Iddrissou, che manda incredibilmente sul fondo da due passi. La pressione nerazzurra viene premiata poco prima dell'ora di gioco: Mosconi si procura e trasforma un calcio di rigore, portando così in vantaggio i suoi. I ritmi calano, i ragazzi di Carbone si limitano a controllare, ma nel finale il Bologna trova il pareggio con un calcio di punizione di Lo Monaco.
Bologna-Inter 1-1
Rete: 58' rig. Mosconi (I), 91' Lo Monaco (B).
BOLOGNA (4-3-1-2): 34 Gnudi; 19 Nesi (82' 18 Castillo), 26 Markovic, 13 Francioli, 20 Baroncioni (67' 2 Puukko); 6 Krasniqi (67' 45 Rossitto), 38 Jaku (54' 15 Papazov), 10 Lai (C); 21 Armanini (46' 43 Lo Monaco); 32 N'Diaye, 7 Ferrari. A disp.: 41 Rabbi, 4 Briguglio, 11 Mazzetti, 28 Negri, 42 Alvarado, 44 Baldini. All.: Morrone.
INTER (4-3-3): 21 Farronato; 22 Ballo, 15 Bovio, 48 Peletti (46' 34 Mackiewicz), 3 Marello; 29 Mancuso, 4 Cerpelletti (C), 8 Zarate (86' 18 Putsen); 30 Mosconi (76' 19 El Mahboubi), 9 Iddrissou (70' 46 Carrara), 10 Pinotti (46' 16 Venturini). A disp.: 40 Galliera, 14 Conti, 17 Moressa, 23 La Torre, 27 Nenna, 50 Slatina. All.: Carbone.
Arbitro: Cerbasi.
Assistenti: Rinaldi, Balducci.
Ammoniti: Baroncioni (B), Nesi (B), Iddrissou (I).
Non c'è più tempo! Finisce qui Bologna-Inter.
GOL DEL BOLOGNA: punizione dal limite, splendido sinistro di Lo Monaco e palla in rete.
Concessi 5 minuti di recupero.
Cambio per l'Inter: dentro Putsen, fuori Zarate.
Bologna vicinissimo al gol: Lo Monaco approfitta di un errore della difesa dell'Inter e calcia in porta, Farronato si supera aiutato anche dal palo.
Cambio per il Bologna: entra Castillo per Nesi.
Si rivede il Bologna: colpo di testa di N'Diaye, palla sopra la traversa.
Cambio per l'Inter: entra El Mahboubi al posto di Mosconi.
Cambio per l'Inter: entra Carrara, esce Iddrissou.
Ammonito Iddrissou, che entra pericolosamente in scivolata sull'uscita in presa bassa di Gnudi.
Doppio cambio per il Bologno: entrano Puukko e Rossitto per Baroncioni e Krasniqi.
Ammonito Nesi, trattenuta su Mancuso.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! MOSCONIIIIIIIIIIIII!! Palla da una parte portiere dall'altra!
Calcio di rigore per l'Inter: Mosconi rientra sul sinistro e viene steso da Papazov, l'arbitro indica il dischetto.
Cambio per il Bologna: dentro Papazov, fuori Jaku.
Ammonito Baroncioni, trattenuta su Mosconi.
Occasione clamorosa per l'Inter: cross dalla sinistra di Marello, Iddrissou tutto solo e da due passi manda incredibilmente a lato.
Un cambio anche per il Bologna: c'è Lo Monaco per Armanini.
Subito due cambi per l'Inter: entrano Venturini e Mackiewicz per Pinotti e Peletti.
Comincia la ripresa.
Finisce qui il primo tempo.
Ancora Inter: destro al volo di Mosconi, palla sull'esterno della rete.
Risposta Inter: filtrante di Mosconi per Zarate che va al tiro, altro calcio d'angolo per i nerazzurri.
Occasione per il Bologna: brutta palla persa da Mancuso, Armanini calcia ma sulla traiettoria c'è Bovio.
Pestone di Peletti su N'Diaye: punizione dal limite per il Bologna.
Occasione per l'Inter: cross dalla destra di Ballo, allontana la difesa del Bologna, sulla respinta arriva Marello che lascia partire un mancino di prima intenzione che sfiora il palo.
Altra azione per l'Inter: Mosconi aspetta l'inserimento di Zarate e lo serve, il suo tiro viene smorzato da un difensore avversario e termina in corner.
Mancuso riceve bene tra le linee e triva l'imbucata per Iddrissou, che si allarga però troppo e non può più calciare.
Mosconi dalla destra cerca Iddrissou, allontana Francioli.
Azione insistita dell'Inter che cross tre volte di fila in area di rigore, resiste la difesa del Bologna.
Occasione per l'Inter: Mancuso dà il via alla ripartenza dell'Inter, Iddrissou dalla sinistra cerca in mezzo all'area di rigore Mosconi che controlla e calcia, si distende e para Gnudi.
Prova ad accendersi Mosconi, tentativo murato.
Fischio dell'arbitro, si comincia!
Squadre in campo: Bologna in classica divisa rossoblu, Inter in maglia bianca.
Quattordicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, reduce dal successo nel derby contro il Milan, affronta in trasferta il Bologna di Morrone. Il tecnico nerazzurro propone solo due cambi rispetto all'ultima partita: in difesa rientra Marello, a centrocampo spazio per Mancuso. In panchina si rivedono Venturini e Nenna dopo i rispettivi infortuni, prima convocazione per il croato Slatina (terzino destro, 2009). Calcio di inizio alle ore 13.
