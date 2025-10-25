Seconda vittoria consecutiva in campionato e terza complessiva per l'Inter Primavera, che batte in trasferta la Cremonese e conquista 3 punti fondamentali per risalire in classifica. Una partita difficile, sofferta, risolta solamente da un autogol nei minuti finali del secondo tempo. 1-2 il risultato finale, con i nerazzurri che sono passati in vantaggiopoco prima della mezz'ora con Kukulis. Nella ripresa i padroni di casa partono meglio e trovano il pareggio con Ragnoli Galli, che sfrutta un erroraccio di Nenna, ma sul confuso assalto dei ragazzi di Carbone arriva la sfortunata deviazione di Zilio nella sua porta che permette all'Inter di festeggiare.