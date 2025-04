Altra sconfitta per i nerazzurri di Zanchetta, che cadono in casa contro i bergamaschi e rimandano il discorso qualificazione

Altro passo falso per l'Inter di Zanchetta, a cui bastava un solo punto per garantirsi l'accesso matematico alla fase finale con 4 giornate di anticipo: la Primavera nerazzurra perde in casa contro l'Atalanta e fallisce l'occasione di riavvicinarsi alla Roma capolista. Decisivo il rigore assegnato nel finale per fallo di mano di Venturini e trasformato da Simonetto. Proseguono le difficoltà sotto porta di Alexiou e compagni: solo 2 gol segnati nelle ultime 5 partite. Prestazione sotto tono da parte dei nerazzurri milanesi, mai veramente pericolosi dalle parti di Pardel. Settimana prossima si torna in campo per la sfida contro la Juventus.