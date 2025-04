Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Lazio in maglia bianca.

L'Inter Primavera, reduce dalla bruciante eliminazione in Youth League per mano del Trabzonspor, torna in campo per la trentaduesima giornata di campionato: i ragazzi di Zanchetta, secondi in classifica, ospitano la Lazio di Pirozzi, che nell'ultimo turno ha battuto l'Udinese con il punteggio di 2-0. Il tecnico nerazzurro conferma la fiducia in Topalovic dopo l'errore dal dischetto contro i turchi. In difesa coppia inedita Garonetti-Maye, in avanti c'è Spinaccè. Calcio di inizio alle ore 11.