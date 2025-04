LIVE Primavera, Inter-Lazio 0-0: fischio dell’arbitro, si comincia!

L'Inter Primavera, reduce dalla bruciante eliminazione in Youth League per mano del Trabzonspor, torna in campo per la trentaduesima giornata di campionato: i ragazzi di Zanchetta, secondi in classifica, ospitano la Lazio di Pirozzi, che nell'ultimo turno ha battuto l'Udinese con il punteggio di 2-0. Il tecnico nerazzurro conferma la fiducia in Topalovic dopo l'errore dal dischetto contro i turchi. In difesa coppia inedita Garonetti-Maye, in avanti c'è Spinaccè. Calcio di inizio alle ore 11.