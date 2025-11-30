partite

Primavera, Inter-Milan 2-0: trionfo Inter nel derby con Iddrissou e Mancuso

Tredicesima giornata di campionato per i nerazzurri di Carbone: su Fcinter1908 la diretta testuale del derby
Fabio Alampi Redattore 

Quarto successo consecutivo per i nerazzurri di Carbone che superano il Milan rifilando un 2 a 0 ai cugini con una rete per tempo. Apre le danze Iddrissou, autentica spina nel fianco della difesa rossonera, chiude Mancuso - subentrato nella ripresa - a pochi minuti dal termine del match. Vittoria fondamentale per l'undici nerazzurro che adesso salgono al quinto posto in classifica tenendo a distanza di sicurezza i cugini rossoneri. Vetta che ora dista soli 3 punti ma la Fiorentina ha una gara in mano rispetto alle altre squadre.

30-11-25 - 13:00
Inter
2-0
Milan
14.57
fine-match

Finisce il match

Termina l'incontro. L'Inter supera il Milan per 2 a 0

90°

Extratime

Saranno 5 i minuti di recupero

89°
goal

Raddoppio Inter! Mancuso!!!

Colpo partita! Arriva il sigillo di Mancuso che raccoglie in area un traversone di Marello perfetto. Girata dei Mancuso e palla in rete!

87°
cambio

Sostituzione Milan

fuori Nolli dentro Battistini

86°

Giocata Mancuso-La Torre, entra in area La Torre che sfrutta una carambola favorevole. Conclusione larga, rimessa dal fondo Milan

84°

Corner Milan, scambio e palla dentro, sul primo palo Scotti prova il tocco ad anticipare tutti, palla sull'esterno della rete

82°
cambio

Sostituzione Inter

fuori Zarate dentro Putsen

79°
cambio

Sostituzione Milan

fuori Mancioppi dentro Tartaglia

77°

Chance per Mancuso appena entrato. Riceve palla in area, conclusione in diagonale, pallone deviato, poi risolve Nolli

74°
cambio

Sostituzione Inter

fuori Della Mora, Pinotti e Mosconi dentro Marello, El Mahboubi e Mancuso

69°
ammonizione

Cartellino giall0

ammonito il tecnico rossonero, Giovanni Renna

64°

Cresce il Milan, ora l'Inter è schiacciata nella propria metà campo con i rossoneri che premono sull'acceleratore

59°
occasione

Occasione Inter!

Pinotti si invola verso la porta di Longoni, entra in area, diagonale da buona posizione, palla che termina al lato. Occasione gigantesca per i nerazzurri

57°
cambio

Sostituzione Milan

fuori Lontani dentro Di Siena

56°

Pericolo Inter

Leggerezza di Ballo in area, non riesce fortunatamente ad approfittarne Lontano bene controllato da Bovio, conclusione sporcata e nessun problema per Farronato

51°
occasione

Ancora pericolso Iddrissou. Stacco su traversone di Mosconi, palla che esce di pochissimo

50°

Conclusione dal limite di Cervelletti su scarico di Della Mora. Conclusione centrale

46°

Ci prova subito Pinotti, conclusione in diagonale, palla che esce

14.07
inzio-secondo-tempo

Inizio secondo tempo

Squadre in campo per la ripresa. Partiti!

Sostituzione Milan - dentro Pandolfi fuori Cisse

13.50
fine-primo-tempo

Fine primo tempo

Termina la prima frazione di gioco, squadre a riposo sul risultato di 1 a 0 in favore dei nerazzurri

45°

Extratime

Ci saranno 2 minuti di recupero

43°
ammonizione

Cartellino giallo

Ammonito Zukic

40°

CI prova Lontani imbeccato da Mancioppi. Esterno da distanza ravvicinata palla che si infrange sulla rete esterna

38°

Forcing dei nerazzurri. Percussione di Iddrissou che entra in area e scarica il mancini. Conclusione deviata in corner

33°
ammonizione

Cartellino giallo

Ammonito Cisse

32°

Traversone di Pinotti sul secondo palo a cercare al girata di Mosconi che viene murata

28°

Girata di Mosconi di testa da buona posizione, conclusione tra le braccia di Longoni

24°

Clamoroso Farronato! Avanzata di Scotti che incrocia, risponde ancora presente l'estremo nerazzurro, sulla respinta si avventa Ossola per ribadire in gol ma è bravo Bovio a neutralizzare la manovra rossonera

19°
goal

RETEEEEEEE!!! INTER IN VANTAGGIO!!!

Inserimento di Iddrissou su calcio di punizione di Della Mora, impatto e rete! Nerazzurri avanti

18°

Ripartenza Inter con Della Mora, Scotti lo recupera fermandolo in maniera irregolare, calcio di punizione Inter

15°

Buona chiusura di Cerpelletti che ferma l'offensiva rossonera. Cresce l'intensità in campo 

occasione

Botta e risposta. Arriva l'occasione per Della Mora, diagonale da posizione favorevole, blocca Longoni

Prima occasione di marca rossonera, esterno di Lontani che trova pronto Farronato che respinge

Avvio di grande intensità tra le due squadre che stanno subito spingendo sull'acceleratore

13.02
inzio-match

Inizia il match

Squadre schierate in campo, inizia il match. Partiti!

Il giorno del derby Primavera è arrivato: Inter e Milan si affrontano al Konami Centre dei Milano, match valevole per la tredicesima giornata di campionato. Benito Carbone ritrova Farronati tra i pali e Bovio, reduce dal terzo posto al Mondiale U17, al centro della difesa. A sinistra gioca Della Mora, davanti c'è Iddrissou con Mosconi e Pinotti ai suoi lati. Calcio di inizio alle ore 13.

Primavera, Inter-Milan 2-0: trionfo Inter nel derby con Iddrissou e Mancuso - immagine 2
Le formazioni ufficiali:

INTER (4-3-3): 21 Farronato; 22 Ballo, 15 Bovio, 48 Peletti, 2 Della Mora; 23 La Torre, 4 Cerpelletti (C), 8 Zarate; 30 Mosconi, 9 Iddrissou, 10 Pinotti. A disp.: 40 Galliera, 3 Marello, 14 Conti, 17 Moressa, 18 Putsen, 19 El Mahboubi, 29 Mancuso, 33 Vukoje, 34 Mackiewicz, 35 Breda, 46 Carrara. All.: Carbone.

MILAN (4-3-1-2): 12 Longoni; 39 Nolli, 20 Zukic, 47 Vladimirov, 29 Perera; 8 Mancioppi, 79 Cisse, 28 Plazzotta; 22 Ossola; 23 Lontani, 45 Scotti (C). A disp.: 99 Bianchi, 3 Tartaglia, 5 Pagliei, 6 Pandolfi, 13 Del Forno, 16 Dotta, 17 Di Siena, 24 Batistini, 33 Colombo, 73 Mazzeo, 76 Angelicchio. All.: Renna.

Arbitro: Pizza.

Assistenti: Cadirola, Cavalli.

