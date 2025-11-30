fuori Della Mora, Pinotti e Mosconi dentro Marello, El Mahboubi e Mancuso

Il giorno del derby Primavera è arrivato: Inter e Milan si affrontano al Konami Centre dei Milano, match valevole per la tredicesima giornata di campionato. Benito Carbone ritrova Farronati tra i pali e Bovio, reduce dal terzo posto al Mondiale U17, al centro della difesa. A sinistra gioca Della Mora, davanti c'è Iddrissou con Mosconi e Pinotti ai suoi lati. Calcio di inizio alle ore 13.