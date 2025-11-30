Quarto successo consecutivo per i nerazzurri di Carbone che superano il Milan rifilando un 2 a 0 ai cugini con una rete per tempo. Apre le danze Iddrissou, autentica spina nel fianco della difesa rossonera, chiude Mancuso - subentrato nella ripresa - a pochi minuti dal termine del match. Vittoria fondamentale per l'undici nerazzurro che adesso salgono al quinto posto in classifica tenendo a distanza di sicurezza i cugini rossoneri. Vetta che ora dista soli 3 punti ma la Fiorentina ha una gara in mano rispetto alle altre squadre.
Primavera, Inter-Milan 2-0: trionfo Inter nel derby con Iddrissou e Mancuso
Finisce il match
Termina l'incontro. L'Inter supera il Milan per 2 a 0
Extratime
Saranno 5 i minuti di recupero
Raddoppio Inter! Mancuso!!!
Colpo partita! Arriva il sigillo di Mancuso che raccoglie in area un traversone di Marello perfetto. Girata dei Mancuso e palla in rete!
Sostituzione Milan
fuori Nolli dentro Battistini
Giocata Mancuso-La Torre, entra in area La Torre che sfrutta una carambola favorevole. Conclusione larga, rimessa dal fondo Milan
Corner Milan, scambio e palla dentro, sul primo palo Scotti prova il tocco ad anticipare tutti, palla sull'esterno della rete
Sostituzione Inter
fuori Zarate dentro Putsen
Sostituzione Milan
fuori Mancioppi dentro Tartaglia
Chance per Mancuso appena entrato. Riceve palla in area, conclusione in diagonale, pallone deviato, poi risolve Nolli
Sostituzione Inter
fuori Della Mora, Pinotti e Mosconi dentro Marello, El Mahboubi e Mancuso
Cartellino giall0
ammonito il tecnico rossonero, Giovanni Renna
Cresce il Milan, ora l'Inter è schiacciata nella propria metà campo con i rossoneri che premono sull'acceleratore
Occasione Inter!
Pinotti si invola verso la porta di Longoni, entra in area, diagonale da buona posizione, palla che termina al lato. Occasione gigantesca per i nerazzurri
Sostituzione Milan
fuori Lontani dentro Di Siena
Pericolo Inter
Leggerezza di Ballo in area, non riesce fortunatamente ad approfittarne Lontano bene controllato da Bovio, conclusione sporcata e nessun problema per Farronato
Ancora pericolso Iddrissou. Stacco su traversone di Mosconi, palla che esce di pochissimo
Conclusione dal limite di Cervelletti su scarico di Della Mora. Conclusione centrale
Ci prova subito Pinotti, conclusione in diagonale, palla che esce
Inizio secondo tempo
Squadre in campo per la ripresa. Partiti!
Sostituzione Milan - dentro Pandolfi fuori Cisse
Fine primo tempo
Termina la prima frazione di gioco, squadre a riposo sul risultato di 1 a 0 in favore dei nerazzurri
Extratime
Ci saranno 2 minuti di recupero
Cartellino giallo
Ammonito Zukic
CI prova Lontani imbeccato da Mancioppi. Esterno da distanza ravvicinata palla che si infrange sulla rete esterna
Forcing dei nerazzurri. Percussione di Iddrissou che entra in area e scarica il mancini. Conclusione deviata in corner
Cartellino giallo
Ammonito Cisse
Traversone di Pinotti sul secondo palo a cercare al girata di Mosconi che viene murata
Girata di Mosconi di testa da buona posizione, conclusione tra le braccia di Longoni
Clamoroso Farronato! Avanzata di Scotti che incrocia, risponde ancora presente l'estremo nerazzurro, sulla respinta si avventa Ossola per ribadire in gol ma è bravo Bovio a neutralizzare la manovra rossonera
RETEEEEEEE!!! INTER IN VANTAGGIO!!!
Inserimento di Iddrissou su calcio di punizione di Della Mora, impatto e rete! Nerazzurri avanti
Ripartenza Inter con Della Mora, Scotti lo recupera fermandolo in maniera irregolare, calcio di punizione Inter
Buona chiusura di Cerpelletti che ferma l'offensiva rossonera. Cresce l'intensità in campo
Botta e risposta. Arriva l'occasione per Della Mora, diagonale da posizione favorevole, blocca Longoni
Prima occasione di marca rossonera, esterno di Lontani che trova pronto Farronato che respinge
Avvio di grande intensità tra le due squadre che stanno subito spingendo sull'acceleratore
Inizia il match
Squadre schierate in campo, inizia il match. Partiti!
Il giorno del derby Primavera è arrivato: Inter e Milan si affrontano al Konami Centre dei Milano, match valevole per la tredicesima giornata di campionato. Benito Carbone ritrova Farronati tra i pali e Bovio, reduce dal terzo posto al Mondiale U17, al centro della difesa. A sinistra gioca Della Mora, davanti c'è Iddrissou con Mosconi e Pinotti ai suoi lati. Calcio di inizio alle ore 13.
Le formazioni ufficiali:
INTER (4-3-3): 21 Farronato; 22 Ballo, 15 Bovio, 48 Peletti, 2 Della Mora; 23 La Torre, 4 Cerpelletti (C), 8 Zarate; 30 Mosconi, 9 Iddrissou, 10 Pinotti. A disp.: 40 Galliera, 3 Marello, 14 Conti, 17 Moressa, 18 Putsen, 19 El Mahboubi, 29 Mancuso, 33 Vukoje, 34 Mackiewicz, 35 Breda, 46 Carrara. All.: Carbone.
MILAN (4-3-1-2): 12 Longoni; 39 Nolli, 20 Zukic, 47 Vladimirov, 29 Perera; 8 Mancioppi, 79 Cisse, 28 Plazzotta; 22 Ossola; 23 Lontani, 45 Scotti (C). A disp.: 99 Bianchi, 3 Tartaglia, 5 Pagliei, 6 Pandolfi, 13 Del Forno, 16 Dotta, 17 Di Siena, 24 Batistini, 33 Colombo, 73 Mazzeo, 76 Angelicchio. All.: Renna.
Arbitro: Pizza.
Assistenti: Cadirola, Cavalli.
