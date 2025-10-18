fcinter1908 partite diretta Primavera, l’Inter torna a vincere dopo due mesi: 3-0 al Napoli, partita senza storia

Primavera, l’Inter torna a vincere dopo due mesi: 3-0 al Napoli, partita senza storia

Primavera, l’Inter torna a vincere dopo due mesi: 3-0 al Napoli, partita senza storia - immagine 1
Successo convincente dei nerazzurri di Carbone, che sbrigano la pratica grazie alle reti di Iddrissou, Zouin e Pinotti
Torna a vincere dopo due mesi l'Inter Primavera, che batte 3-0 il Napoli e riparte nel migliore dei modi dopo la sosta per le Nazionali. Successo fondamentale per i ragazzi di Carbone, che salgono a quota 9 punti in classifica e possono ora guardare con maggior serenità i prossimi impegni, a partire da quello in Youth League contro l'Union Saint-Gilloise di martedì.

Gara subito in discesa per i nerazzurri, in vantaggio di due reti dopo soli 8 minuti: Iddrissou sblocca l'incontro con un colpo di testa su cross di Marello, Zouin raddoppia su punizione con la complicità di Lattisi. Nella ripresa i ritmi calano vertiginosamente, con l'Inter che si limita ad amministrare. Al 72' arriva il tris di Pinotti che, appena entrato, chiude i conti sfruttando il perfetto assist di Mosconi.

Primavera, l’Inter torna a vincere dopo due mesi: 3-0 al Napoli, partita senza storia- immagine 2
Inter-Napoli 3-0

Reti: 6' Iddrissou, 8' Zouin, 72' Pinotti.

INTER (4-3-3): 1 Taho; 43 Avitabile, 15 Bovio, 27 Nenna, 3 Marello; 44 Berenbruch (46' 23 La Torre), 4 Cerpelletti (C) (69' 18 Putsen), 8 Zarate (79' 33 Vukoje); 30 Mosconi, 9 Iddrissou (73' 25 Kukulis), 7 Zouin (69' 10 Pinotti). A disp.: 12 Pentima, 5 Humanes, 19 El Mahboubi, 22 Ballo, 34 Mackiewicz, 38 Williamson. All.: Carbone.

NAPOLI (3-4-2-1): 78 Lattisi; 33 Caucci (46' 44 Eletto), 5 Gambardella (C), 3 De Luca; 2 Colella, 4 Cimmaruta, 14 Prisco (55' 8 De Chiara), 25 Torre (70' 80 Esposito); 36 Lo Scalzo (46' 7 Nardozi), 10 Borriello (62' 60 Barido); 45 Gorica. A disp.: 95 Spinelli, 18 Anic, 27 Iovine, 57 De Martino, 70 Genovese, 90 Saviano. All.: Rocco.

Arbitro: Gandino.

Assistenti: Cadirola, Cassano.

Ammoniti: Colella (N), Bovio (I), Nardozi (N), Vukoje (I).

18-10-25 - 11:00
Inter
3-0
Napoli
12:53
fine-match

Non c'è più tempo! Finisce qui Inter-Napoli.

Concessi 3 minuti di recupero.

88'
ammonizione

Ammonito Vukoje.

79'
cambio

Ultimo cambio per l'Inter: esce Zarate, al suo posto Vukoje.

73'
cambio

Cambio per l'Inter: entra Kukulis per Iddrissou.

72'
goal

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! PINOTTIIIIIIIIIIIIIIII!! Mosconi scappa sulla destra e mette in mezzo, tutto facile per il numero 10 che insacca da due passi.

70'
cambio

Cambio per il Napoli: dentro Esposito per Torre.

69'
cambio

Doppio cambio per l'Inter: escoo Cerpelletti e Zouin, entrano Putsen e Pinotti.

62'
cambio

Cambio per il Napoli: entra Barido per Borriello.

61'

Ci prova dai 20 metri Avitabile, tiro non irresistibile.

56'
occasione

Altro dribbling nello stretto di Zouin, che poi scucchiaia sul secondo palo: Iddrissou in spaccata non ci arriva di un soffio.

55'
cambio

Cambio per il Napoli: esce Prisco, entra De Chiara.

52'
occasione

Occasione per l'Inter: Marello apparecchia per Cerpelletti, il suo sinistro a giro dal limite sfiora il palo.

46'
cambio

Doppio cambio anche per il Napoli: dentro Nardozi ed Eletto per Caucci e Lo Scalzo.

46'
cambio

Subito un cambio per l'Inter: esce Berenbruch, entra La Torre.

12:05
inzio-secondo-tempo

Comincia il secondo tempo.

11:48
fine-primo-tempo

Finisce qui il primo tempo di Inter-Napoli.

44'

Destro dalla distanza di Cimmaruta, palla sopra la traversa: nessun pericolo per Taho.

36'
occasione

Si rivede il Napoli: sinistro potente di Torre, Taho alza sopra la traversa.

31'
occasione

Occasione per il Napoli: batti e ribatti nell'area dell'Inter, arriva Caucci che calcia dal limite ma manda a lato.

30'
ammonizione

Ammonito Bovio, che ferma una ripartenza del Napoli.

29'
occasione

Inter strabordante: Zouin si fa 70 metri palla al piede seminando avversari, assist perfetto per Mosconi che scivola proprio al momento del tiro.

26'
occasione

Inter ancora pericolosa: botta dalla distanza di Marello, palla non lontana dai pali della porta del Napoli.

21'
occasione

Ancora Inter: sinistro in girata di Iddrissou, altra parata di Lattisi e corner per i nerazzurri.

17'
occasione

Inter vicina al tris: schema su punizione, Marello serve Berenbruch che calcia di prima dal limite, bravo Lattisi a respingere in tuffo.

15'
ammonizione

Ammonito Colella per fallo su Zouin.

8'
goal

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! ZOUIIIIIIIIIIIIIIIIIN!! Punizione dal limite del numero 7 nerazzurro, Lattisi non è perfetto e la palla termina in fondo al sacco!

6'
goal

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! IDDRISSOUUUUUUUUUUUU!! Cross dalla sinistra di Marello, Iddrissou stacca più in alto di tutti e insacca di testa!

11:03
inzio-match

Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.

11:00

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Napoli in maglia bianca.

10:50

Riscaldamento terminato, squadre negli spogliato.

10:20

Squadre in campo, comincia il riscaldamento.

Ottava giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, terminata la sosta per le Nazionali, è pronta per scendere nuovamente in campo con l'obiettivo di rilanciarsi dopo un inizio di stagione complicato (solo 6 punti conquistati in 7 partite). Avversario di turno, il Napoli finalino di coda. Il tecnico nerazzurro schiera Iddrissou in avanti e Berenbruch in mezzo al campo, all'esordio stagionale dopo l'infortunio. Calcio di inizio alle 11.

