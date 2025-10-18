Torna a vincere dopo due mesi l'Inter Primavera, che batte 3-0 il Napoli e riparte nel migliore dei modi dopo la sosta per le Nazionali. Successo fondamentale per i ragazzi di Carbone, che salgono a quota 9 punti in classifica e possono ora guardare con maggior serenità i prossimi impegni, a partire da quello in Youth League contro l'Union Saint-Gilloise di martedì.
Primavera, l’Inter torna a vincere dopo due mesi: 3-0 al Napoli, partita senza storia
Gara subito in discesa per i nerazzurri, in vantaggio di due reti dopo soli 8 minuti: Iddrissou sblocca l'incontro con un colpo di testa su cross di Marello, Zouin raddoppia su punizione con la complicità di Lattisi. Nella ripresa i ritmi calano vertiginosamente, con l'Inter che si limita ad amministrare. Al 72' arriva il tris di Pinotti che, appena entrato, chiude i conti sfruttando il perfetto assist di Mosconi.
Inter-Napoli 3-0
Reti: 6' Iddrissou, 8' Zouin, 72' Pinotti.
INTER (4-3-3): 1 Taho; 43 Avitabile, 15 Bovio, 27 Nenna, 3 Marello; 44 Berenbruch (46' 23 La Torre), 4 Cerpelletti (C) (69' 18 Putsen), 8 Zarate (79' 33 Vukoje); 30 Mosconi, 9 Iddrissou (73' 25 Kukulis), 7 Zouin (69' 10 Pinotti). A disp.: 12 Pentima, 5 Humanes, 19 El Mahboubi, 22 Ballo, 34 Mackiewicz, 38 Williamson. All.: Carbone.
NAPOLI (3-4-2-1): 78 Lattisi; 33 Caucci (46' 44 Eletto), 5 Gambardella (C), 3 De Luca; 2 Colella, 4 Cimmaruta, 14 Prisco (55' 8 De Chiara), 25 Torre (70' 80 Esposito); 36 Lo Scalzo (46' 7 Nardozi), 10 Borriello (62' 60 Barido); 45 Gorica. A disp.: 95 Spinelli, 18 Anic, 27 Iovine, 57 De Martino, 70 Genovese, 90 Saviano. All.: Rocco.
Arbitro: Gandino.
Assistenti: Cadirola, Cassano.
Ammoniti: Colella (N), Bovio (I), Nardozi (N), Vukoje (I).
Non c'è più tempo! Finisce qui Inter-Napoli.
Concessi 3 minuti di recupero.
Ammonito Vukoje.
Ultimo cambio per l'Inter: esce Zarate, al suo posto Vukoje.
Cambio per l'Inter: entra Kukulis per Iddrissou.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! PINOTTIIIIIIIIIIIIIIII!! Mosconi scappa sulla destra e mette in mezzo, tutto facile per il numero 10 che insacca da due passi.
Cambio per il Napoli: dentro Esposito per Torre.
Doppio cambio per l'Inter: escoo Cerpelletti e Zouin, entrano Putsen e Pinotti.
Cambio per il Napoli: entra Barido per Borriello.
Ci prova dai 20 metri Avitabile, tiro non irresistibile.
Altro dribbling nello stretto di Zouin, che poi scucchiaia sul secondo palo: Iddrissou in spaccata non ci arriva di un soffio.
Cambio per il Napoli: esce Prisco, entra De Chiara.
Occasione per l'Inter: Marello apparecchia per Cerpelletti, il suo sinistro a giro dal limite sfiora il palo.
Doppio cambio anche per il Napoli: dentro Nardozi ed Eletto per Caucci e Lo Scalzo.
Subito un cambio per l'Inter: esce Berenbruch, entra La Torre.
Comincia il secondo tempo.
Finisce qui il primo tempo di Inter-Napoli.
Destro dalla distanza di Cimmaruta, palla sopra la traversa: nessun pericolo per Taho.
Si rivede il Napoli: sinistro potente di Torre, Taho alza sopra la traversa.
Occasione per il Napoli: batti e ribatti nell'area dell'Inter, arriva Caucci che calcia dal limite ma manda a lato.
Ammonito Bovio, che ferma una ripartenza del Napoli.
Inter strabordante: Zouin si fa 70 metri palla al piede seminando avversari, assist perfetto per Mosconi che scivola proprio al momento del tiro.
Inter ancora pericolosa: botta dalla distanza di Marello, palla non lontana dai pali della porta del Napoli.
Ancora Inter: sinistro in girata di Iddrissou, altra parata di Lattisi e corner per i nerazzurri.
Inter vicina al tris: schema su punizione, Marello serve Berenbruch che calcia di prima dal limite, bravo Lattisi a respingere in tuffo.
Ammonito Colella per fallo su Zouin.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! ZOUIIIIIIIIIIIIIIIIIN!! Punizione dal limite del numero 7 nerazzurro, Lattisi non è perfetto e la palla termina in fondo al sacco!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! IDDRISSOUUUUUUUUUUUU!! Cross dalla sinistra di Marello, Iddrissou stacca più in alto di tutti e insacca di testa!
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.
Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Napoli in maglia bianca.
Riscaldamento terminato, squadre negli spogliato.
Squadre in campo, comincia il riscaldamento.
Ottava giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, terminata la sosta per le Nazionali, è pronta per scendere nuovamente in campo con l'obiettivo di rilanciarsi dopo un inizio di stagione complicato (solo 6 punti conquistati in 7 partite). Avversario di turno, il Napoli finalino di coda. Il tecnico nerazzurro schiera Iddrissou in avanti e Berenbruch in mezzo al campo, all'esordio stagionale dopo l'infortunio. Calcio di inizio alle 11.
