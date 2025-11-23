Dodicesimo turno di campionato per l'Inter primavera che riceve il Torino. La squadra di Benny Carbone, attualmente a metà classifica, dovrà vedersela con i granata che al momento vantano solo due vittorie in campionato occupando il 18° posto in classifica. Il tecnico nerazzurro cerca lo scatto in classifica che potrebbe consentire all'undici interista di scavalcare in un colpo solo Milan e Juventus.
Live Primavera, Inter-Torino 2-1: clamoroso Santer su Pinotti, nerazzurri vicini al terzo gol
Fischio d'inizio ore 11.00
Formazioni ufficiali
Inter - Taho, Della Mora, Breda, Peletti, Marello, Zarate, Cerpelletti, Putsen, Mancuso, Mosconi, Pinotti.
In panchina: 40 Galliera, 5 Humanes Gomez, 11 Thiago Romano, 14 Conti, 19 El Mahboubi, 23 La Torre, 31 Sorino, 33 Vukoje, 46 Carrara, 47 Pavan, 48 Lissi.
Allenatore: Carbone.
TORINO: 12 Santer; 2 Pellini, 4 Carrascosa, 8 Ferraris, 10 Perciun, 11 Zeppieri, 15 Perez Adam, 19 Zaia, 27 Kugyela, 32 Acquah, 93 Carvalho.
In panchina: 23 Siviero, 3 Camatta, 6 Desole, 7 Politakis, 17 Spadoni, 22 Bonadiman, 30 Sandrucci, 35 Rafael Melo, 51 Komesse, 66 Gatto, 81 Brzyski.
Allenatore: Baldini.
Arbitro: Diop. Assistenti: Sicuriello-Bettani.
Cartellino giallo
Ammonito Zaia
Ancora Santer!
Altra occasione per i nerazzurri con Cervelletti che gira a rete da pochi passi ma trova ancora Santer in stato di grazia
Occasione Pinotti!
Conclusione da fuori area incredibile vola Santer che leva il pallone dal sette
Traversone di Della Mora, palla che colpisce la traversa alta della porta granata e torna in gioco. Pericolo per la retroguardia granata che risolve
Inizio secondo tempo
Squadre schierate in campo, al via la ripresa. Partiti!
Per i granata dentro Camatta e Santucci
Squadre nuovamente in campo per la ripresa, si riparte dal vantaggio dei nerazzurri firmato Mancuso-Mosconi
Fine primo tempo
Termina la prima frazione di gioco, squadre a riposo sul risultato di 2 a 1 in favore dell'Inter
Cartellino giallo
Ammonito Mosconi
Extratime
Ci saranno 4 minuti di recupero
Vantaggio Inter!
Mattia Mosconi! L'Inter la ribalta! Incursione in area di Mosconi che raccoglie il traversone di Pinotti e d'esterno supera l'estremo granata
Palla dentro di Acquah che trova pronto Taho in uscita. Corner per il Torino
Spinge l'Inter, Mancuso lavora palla in profondità, mette al centro, buona trama dei nerazzurri ma nessun compagno pronto a raccogliere l'invito dell'autore del gol del pareggio
Gol dell'Inter! Mancuso!
Pareggio dei nerazzurri con Mancuso che di testa raccoglie l'invito di Marello, palla nell'angolino e risultato che torna in parità
Buona transizione dell'Inter con Mancuso servito sulla sovrapposizione, entra in area il 29 nerazzurro che però viene fermato da Carrascosa in corner
Calcio di punizione Inter dai 20 metri, parte Marello con la conclusione sul secondo palo, tiro deviato, terzo corner per i nerazzurri
Lavora bene Pinotti sulla corsia sinistra, prova l'incursione il numero 10 nerazzurro che però commette fallo in attacco. Calcio di punizione per il Torino
Riprende il forcing del Torino dopo una breve reazione dei nerazzurri che però faticano tantissimo in fase di costruzione
Buona chance per i nerazzurri con il traversone di Cervelletti sul secondo palo, Mosconi raccoglie la carambola e gira a rete, buona conclusione che viene respinta in qualche modo da Santer
Si mette in proprio Mancuso che entra in area, sterzata e conclusione sul primo palo. Secondo corner per i nerazzurri
Altro affondo di Mancuso che mette sul secondo palo, traversone smorzato sul quale si avventa Marello che conclude a rete. Tiro deviato, corner
Gol del Torino
ripartenza letale dei granata finalizzata dal destro di Zeppieri che sul primo palo supera Taho
Cresce l'Inter. Affondo di Della Mora che mette sul secondo palo, buon pallone che viene intercettato da Carrascosa che allontana
Grande pressione del Torino in questo avvio di partita con la retroguardia nerazzurra che contiene bene
brivido per la difesa nerazzurra con un disimpegno infelice di Peletti che chiama all'uscita Thao. Non ne approfitta Acquah, poi risolve bene Marello
Fischio d'inizio
Squadre schierate in campo, al via il match. Partiti!
Tutto pronto per la dodicesima giornata del campionato nazionale primavera. Inter e Torino pronte a scendere in campo
