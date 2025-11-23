partite

Live Primavera, Inter-Torino 2-1: clamoroso Santer su Pinotti, nerazzurri vicini al terzo gol

Dodicesimo turno di campionato per l’Inter primavera che riceve il Torino. La squadra di Benny Carbone, attualmente a metà classifica, dovrà vedersela con i granata che al momento vantano solo due vittorie in campionato occupando il 18°...
Dodicesimo turno di campionato per l'Inter primavera che riceve il Torino. La squadra di Benny Carbone, attualmente a metà classifica, dovrà vedersela con i granata che al momento vantano solo due vittorie in campionato occupando il 18° posto in classifica. Il tecnico nerazzurro cerca lo scatto in classifica che potrebbe consentire all'undici interista di scavalcare in un colpo solo Milan e Juventus.

Fischio d'inizio ore 11.00

Formazioni ufficiali

Inter - Taho, Della Mora, Breda, Peletti, Marello, Zarate, Cerpelletti, Putsen, Mancuso, Mosconi, Pinotti.

In panchina: 40 Galliera, 5 Humanes Gomez, 11 Thiago Romano, 14 Conti, 19 El Mahboubi, 23 La Torre, 31 Sorino, 33 Vukoje, 46 Carrara, 47 Pavan, 48 Lissi.

Allenatore: Carbone.

TORINO: 12 Santer; 2 Pellini, 4 Carrascosa, 8 Ferraris, 10 Perciun, 11 Zeppieri, 15 Perez Adam, 19 Zaia, 27 Kugyela, 32 Acquah, 93 Carvalho.

In panchina: 23 Siviero, 3 Camatta, 6 Desole, 7 Politakis, 17 Spadoni, 22 Bonadiman, 30 Sandrucci, 35 Rafael Melo, 51 Komesse, 66 Gatto, 81 Brzyski.

Allenatore: Baldini.

Arbitro: Diop. Assistenti: Sicuriello-Bettani.

-
INTER
2-1
TORINO
51°
ammonizione

Cartellino giallo

Ammonito Zaia

49°
occasione

Ancora Santer! 

Altra occasione per i nerazzurri con Cervelletti che gira a rete da pochi passi ma trova ancora Santer in stato di grazia

47°
occasione

Occasione Pinotti!

Conclusione da fuori area incredibile vola Santer che leva il pallone dal sette

46°

Traversone di Della Mora, palla che colpisce la traversa alta della porta granata e torna in gioco. Pericolo per la retroguardia granata che risolve

12.08
inzio-secondo-tempo

Inizio secondo tempo

Squadre schierate in campo, al via la ripresa. Partiti!

Per i granata dentro Camatta e Santucci 

12.07

Squadre nuovamente in campo per la ripresa, si riparte dal vantaggio dei nerazzurri firmato Mancuso-Mosconi

fine-primo-tempo

Fine primo tempo

Termina la prima frazione di gioco, squadre a riposo sul risultato di 2 a 1 in favore dell'Inter

47°
ammonizione

Cartellino giallo

Ammonito Mosconi

45°

Extratime

Ci saranno 4 minuti di recupero

42°
goal

Vantaggio Inter!

Mattia Mosconi! L'Inter la ribalta! Incursione in area di Mosconi che raccoglie il traversone di Pinotti e d'esterno supera l'estremo granata

40°

Palla dentro di Acquah che trova pronto Taho in uscita. Corner per il Torino 

36°

Spinge l'Inter, Mancuso lavora palla in profondità, mette al centro, buona trama dei nerazzurri ma nessun compagno pronto a raccogliere l'invito dell'autore del gol del pareggio

33°
goal

Gol dell'Inter! Mancuso!

Pareggio dei nerazzurri con Mancuso che di testa raccoglie l'invito di Marello, palla nell'angolino e risultato che torna in parità

30°

Buona transizione dell'Inter con Mancuso servito sulla sovrapposizione, entra in area il 29 nerazzurro che però viene fermato da Carrascosa in corner

27°

Calcio di punizione Inter dai 20 metri, parte Marello con la conclusione sul secondo palo, tiro deviato, terzo corner per i nerazzurri

24°

Lavora bene Pinotti sulla corsia sinistra, prova l'incursione il numero 10 nerazzurro che però commette fallo in attacco. Calcio di punizione per il Torino

20°

Riprende il forcing del Torino dopo una breve reazione dei nerazzurri che però faticano tantissimo in fase di costruzione

16°
occasione

Buona chance per i nerazzurri con il traversone di Cervelletti sul secondo palo, Mosconi raccoglie la carambola e gira a rete, buona conclusione che viene respinta in qualche modo da Santer

15°

Si mette in proprio Mancuso che entra in area, sterzata e conclusione sul primo palo. Secondo corner per i nerazzurri

12°

Altro affondo di Mancuso che mette sul secondo palo, traversone smorzato sul quale si avventa Marello che conclude a rete. Tiro deviato, corner 

goal

Gol del Torino

ripartenza letale dei granata finalizzata dal destro di Zeppieri che sul primo palo supera Taho

Cresce l'Inter. Affondo di Della Mora che mette sul secondo palo, buon pallone che viene intercettato da Carrascosa che allontana

Grande pressione del Torino in questo avvio di partita con la retroguardia nerazzurra che contiene bene 

brivido per la difesa nerazzurra con un disimpegno infelice di Peletti che chiama all'uscita Thao. Non ne approfitta Acquah, poi risolve bene Marello

11.03
inzio-match

Fischio d'inizio

Squadre schierate in campo, al via il match. Partiti!

10.55

Tutto pronto per la dodicesima giornata del campionato nazionale primavera. Inter e Torino pronte a scendere in campo

