Un'altra beffa a tempo praticamente finito, esattamente come settimana scorsa contro il Verona: l'Inter perde 4-3 sul campo della Lazio subendo il gol decisivo al 95', al termine di una gara spettacolare e piena di colpi di scena, rimessa in piedi dopo una grande rimonta terminata al 90'. Sconfitta che può costare caro ai nerazzurri: la Roma, in caso di vittoria domani a Lecce, aggancerebbe Stankovic e compagni al primo posto, con solo una gara ancora da giocare.

14:58 - 11 mag Non c'è più tempo: la Lazio batte l'Inter, 4-3 il risultato finale. 96' 14:58 - 11 mag Ammonito Kone per essersi tolto la maglia. 95' 14:58 - 11 mag GOL DELLA LAZIO: angolo dalla sinistra, altra dormita della difesa dell'Inter e Kone insacca da due passi. 91' 14:57 - 11 mag Espulso Sanderra, tecnico della Lazio. 14:51 - 11 mag Concessi 5 minuti di recupero. 90' 14:51 - 11 mag GOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEER!! STANKOVIIIIIIIIC!! Pareggio nerazzurro: Owusu appoggia per Aidoo, che scarica per l'accorrente Stankovic. Il capitano imita Di Maggio e con un destro di prima intenzione batte Renzetti! 89' 14:47 - 11 mag Cambio per la Lazio: dentro Cuzzarella per Sardo. 88' 14:47 - 11 mag Ultimi due cambi per l'Inter: escono Cocchi e Di Maggio, entrano Bovo e Spinaccè. 81' 14:40 - 11 mag Doppia sostituzione Lazio: dentro Napolitano e Ferrari, fuori Nazzaro e Sana Fernandes. 76' 14:36 - 11 mag GOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEER!! LAVELLIIIIIIII!! Appena entrato e subito in gol: Lavelli in spaccata da vero rapace d'area di rigore batte Renzetti! 70' 14:29 - 11 mag Cambio anche per l'Inter: fuori Akinsanmiro, dentro De Pieri. 70' 14:29 - 11 mag Cambio per la Lazio: esce D'Agostini, al suo posto Sulejmani. 66' 14:24 - 11 mag Doppio cambio per l'Inter: escono Kamate e Sarr, entrano Quieto e Lavelli. 63' 14:23 - 11 mag GOL DELLA LAZIO: altra azione personale di Sana Fernandes, che manda in crisi la difesa dell'Inter. Il suo tiro dal limite viene ribattuto ma diventa un assist per Sardo, che da pochi passi cala il tris. 60' 14:19 - 11 mag Ammonito Kamate per simulazione. 58' 14:17 - 11 mag Ammonito Ruggeri, fallo su Owusu. 56' 14:15 - 11 mag Inter pericolosa ancora con Owusu: il suo diagonale mancino sfiora il palo. 47' 14:07 - 11 mag Inter a un passo dal pareggio: Owusu ruceve palla al centro dell'area e calcia di destro, ma il suo diagonale si stampa sul palo. 14:05 - 11 mag Comincia il secondo tempo. 13:49 - 11 mag Finisce qui il primo tempo: Lazio-Inter 2-1. 13:48 - 11 mag Concessi 2 minuti di recupero. 42' 13:49 - 11 mag GOL DELLA LAZIO: capolavoro di Sana Fernandes, che si accentra dalla sinistra e lascia partire un destro potente e velenosissimo, palla che cambia direzione con Raimondi che rimane di sasso. 36' 13:43 - 11 mag Ci prova ancora Sana Fernandes, il suo cross è troppo lungo e termina tra le mani di Raimondi. 27' 13:29 - 11 mag Ammonito Stante. 25' 13:29 - 11 mag GOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEER!! DI MAGGIOOOOOOO!! Pareggio immediato dei nerazzurri: Kamate riceve sulla destra, scarico per Di Maggio che calcia dal limite dell'area di prima intenzione e fulmina Renzetti! 24' 13:28 - 11 mag GOL DELLA LAZIO: cross dalla sinistra di Sana Fernandes, sul secondo palo colpisce di testa Kone, Raimondi non è perfetto in uscita e Stante in scivolata non riesce ad evitare che la palla finisca in rete. 21' 13:22 - 11 mag Prima ammonizione del match: cartellino giallo per Sana Fernandes, che entra in ritardo su Stankovic. 20' 13:20 - 11 mag Altra discesa sulla sinistra di Cocchi, palla forte e tesa in mezzo, fondamentale la chiusura in spaccata di Bordon. 15' 13:15 - 11 mag Si fa vedere la Lazio: il colpo di testa di D'Agostini è debole e fuori misura. 12' 13:12 - 11 mag Occasione per l'Inter: angolo dalla sinistra battuto da Cocchi, Stankovic salta tutto solo a centro area ma di testa manda alto di pochissimo. 11' 13:12 - 11 mag Cross dalla sinistra di Cocchi, Ruggeri anticipa Sarr di testa e mette la palla in calcio d'angolo. 10' 13:10 - 11 mag Palla velenosa nell'area di rigore dell'Inter, Stante svetta più in alto di tutti e allontana. 6' 13:07 - 11 mag Primo tiro in porta per l'Inter: ci prova Owusu, conclusione deviata, para Renzetti. 3' 13:22 - 11 mag Lazio in avanti: lancio lungo per Sana Fernandes, che brucia in velocità Aidoo ma si trascina il pallone fuori dal campo. 13:03 - 11 mag Fischio dell'arbitro, si comincia! 12:58 13:03 - 11 mag Squadre in campo: Lazio in classica divisa biancoceleste, Inter in maglia arancione.

Dopo un inizio equilibrato, la Lazio passa in vantaggio al 24' con Kone, che approfitta di un errore di Raimondi in uscita alta. Neanche il tempo di festeggiare che l'Inter pareggia: Kamate appoggia per Di Maggio, il destro di prima intenzione dal limite dell'area del numero 8 nerazzurro termina in fondo al sacco. Nel finale di primo tempo i padroni di casa si riportano in avanti grazie a un capolavoro di Sana Fernandes, migliore in campo, che trova un destro dalla distanza che si infila all'incrocio dei pali.

Nella ripresa i nerazzurri partono fortissimo e colpiscono il palo con Owusu, ma è la Lazio a trovare il tris con Sardo. Chivu si gioca il tutto per tutto, inserisce Lavelli, Quieto e De Pieri e schiaccia nella propria metà campo i biancocelesti. Proprio Lavelli, esattamente come settimana scorsa, trova il gol con una spaccata sotto porta, e al 90' la pressione interista viene premiata con la rete del pareggio firmata da capitan Stankovic. Sembra la parola fine sulla partita, ma c'è ancora tempo per l'ultimo assalto della Lazio: calcio d'angolo dalla sinistra, altra dormita della difesa nerazzurra e Kone ringrazia, festeggiando la doppietta che vale il definitivo 4-3.

Penultima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, già matematicamente qualificata per le semifinali scudetto, affronta in trasferta la Lazio di Sanderra, altra formazione che ha staccato in anticipo il pass per la fase finale. Due cambi per il tecnico nerazzurro rispetto alla gara pareggiara contro il Verona settimana scorsa: al centro della difesa in coppia con Stante c'è Stabile, con Aidoo e Cocchi sulle fasce, mentre in prta spazio a Raimondi. Tutto confermato da centrocampo in su, con Stankovic in cabina di regia, Akinsanmiro e Di Maggio ai suoi lati, e il tridente composto da Kamate, Sarr e Owusu. Calcio di inizio alle 13.

Le formazioni ufficiali:

Lazio (4-3-3): 22 Renzetti; 29 Zazza, 2 Bordon, 13 Ruggeri (C), 3 Milani; 8 Di Tommaso, 30 Nazzaro, 4 Sardo; 14 Kone, 9 D'Agostini, 7 Sana Fernandes. A disposizione: 1Magro, 12 Martinelli, 10 Napolitano, 11 Balde, 17 Serra, 18 Tredicine, 19 Sulejmani, 24 Ferrari, 26 D'Alessandro, 32 Bordoni, 40 Cuzzarella. Allenatore: Stefano Sanderra.

Inter (4-3-3): 21 Raimondi; 27 Aidoo, 15 Stante, 6 Stabile, 3 Cocchi; 44 Akinsansmiro, 4 Stankovic (C), 8 Di Maggio; 10 Kamate, 9 Sarr, 7 Owusu. A disposizione: 12 Tommasi, Zamarian, 5 Bovo, 11 Quieto, 19 Matjaz, 22 Spinacce, 26 Miconi, 28 Mazzola, 30 De Pieri, 33 Alexiou, 36 Lavelli. Allenatore: Christian Chivu.

Arbitro: Samuele Andreano

Assistenti: Marchese-Marra