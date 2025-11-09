fcinter1908 inter primavera news inter primavera Primavera, Roma-Inter finisce 1-1: cuore nerazzurro, Cerpelletti pareggia al 94′

Dopo tre vittorie consecutive in campionato, l’Inter Primavera viene fermata dalla Roma. I nerazzurri passano subito in svantaggio dopo neanche un minuto grazie al gran gol di Di Nunzio. I nerazzurri non si abbattono e anzi iniziano a...
Dopo tre vittorie consecutive in campionato, l'Inter Primavera viene fermata dalla Roma. I nerazzurri passano subito in svantaggio dopo neanche un minuto grazie al gran gol di Di Nunzio. I nerazzurri non si abbattono e anzi iniziano a macinare gioco anche se difficilmente rappresentano un pericolo per Zelezny. Nella ripresa lo spartito non cambia con la squadra di Carbone che si riversa in avanti fino a trovare il gol del meritato pareggio con Cerpelletti nei minuti di recupero.

 

ROMA: Zelezny, Seck, Di Nunzio, Della Rocca, Bah, Nardin, Mirra, Cama, Paratici, Romano, Sangarè

PANCHINA: De Marzi, Marchetti, Litti, Almaviva, Arduini, Sugamele, Scacchi, Terlizzi, Panico, Lulli, Forte

INTER: Taho, Della Mora, Marello, Cerpelletti, Zouin, Zarate, Pinotti, Putsen, Mosconi, Breda, Peletti

PANCHINA: Costante, Humames, Romano, Conti, El Mahboubi, Ballo, La Torre, Kukulis, Virtuani, Mancuso

09/11/2025 - 13:00
Roma
1-0
Inter
95'
fine-match

Finisce qui la partita. Dopo il vantaggio di Di Nunzio, l'Inter trova il meritato pareggio con Cerpelletti nel recupero

94'
goal

GOL DELL'INTER! GRAN CORSS DI BALLO, CERPELLETTI SI INSERISCE E TROVA IL GOL DEL MERITATO PAREGGIO

84'
cambio

Cambio per l'Inter: fuori Mosconi e dentro Mancuso

79'
ammonizione

Ammonito l'allenatore della Roma, Guidi

77'
cambio

Doppio cambio per la Roma: fuori Nardin e dentro Terlizzi. Fuori Della Rocca e dentro Forte

71'
cambio

Doppio cambio per l'Inter: fuori Zouin per El Mahboubi. Fuori Della Mora per Ballo 

70'
ammonizione

Ammonito Zelezny per perdita di tempo

64'
cambio

Cambio per la Roma: fuori Sangaré, dentro Lulli 

61'
occasione

Occasione per l'Inter con Mosconi che cerca di sorprendere sul suo palo Zelezny che respinge in angolo

59'
occasione

Altra occasione per la Roma con Dell Rocca, bravo Taho a distendersi e a respingere in angolo

57'
occasione

Occasione per la Roma: Della Rocca serve Di Nunzio che apre il piatto mancino, palla che si spegne di poco sul fondo

55'

Punizione dal limite per l'Inter, va Marello che però colpisce la barriera

53'
occasione

La prima occasione del secondo tempo è per l'Inter con Della Mora che servito da Zouin ci prova di testa, para Zelezny

cambio

Cambio per la Roma: fuori Paratici e dentro Almaviva

46'
fine-primo-tempo

Finisce il primo tempo. Giallorossi avanti grazie al gran gol di Di Nunzio

44'

1' minuto di recupero

42'
ammonizione

L'arbitro ammonisce il tecnico dell'Inter, Benny Carbone, per proteste

40'
ammonizione

Ammonizione per Nardin per un fallo su Marello a centrocampo

34'

Punizione per i nerazzurri. Sul punto di battuta Marello che ci prova, ma la palla finisce lontanissima dallo specchio della porta

32'
occasione

Occasione per l'Inter con Pinotti che si accentra e lascia partire un destro che si spegne sul fondo

25'
cambio

Cambio per la Roma: fuori Cama e dentro Marchetti

24'

Mosconi viene strattonato in area, per l'arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore

19'

Cross basso e forte di Marello, libera la difesa della Roma

17'

L'Inter ha alzato il baricentro e sta aumentando la pressione sulla difesa giallorossa

10'
occasione

Occasione ghiotta per Mosconi che si presenta in area, ma invece di tentare il tiro, il nerazzurro prova un dribbling di troppo e viene chiuso

8'

Dopo la doccia fredda del gol, la squadra di Carbone prova a reagire ma la Roma è messa bene in campo e i nerazzurri faticano a trovare spazi

1'
goal

Gol della Roma: grande tiro di Di Nunzio dal limite dell'area con la palla che si insacca all'incrocio. Nulla da fare per Taho

inzio-match

Roma-Inter, squadre in campo. Inizia il match!

