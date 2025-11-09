Dopo tre vittorie consecutive in campionato, l'Inter Primavera viene fermata dalla Roma. I nerazzurri passano subito in svantaggio dopo neanche un minuto grazie al gran gol di Di Nunzio. I nerazzurri non si abbattono e anzi iniziano a macinare gioco anche se difficilmente rappresentano un pericolo per Zelezny. Nella ripresa lo spartito non cambia con la squadra di Carbone che si riversa in avanti fino a trovare il gol del meritato pareggio con Cerpelletti nei minuti di recupero.
Primavera, Roma-Inter finisce 1-1: cuore nerazzurro, Cerpelletti pareggia al 94′
ROMA: Zelezny, Seck, Di Nunzio, Della Rocca, Bah, Nardin, Mirra, Cama, Paratici, Romano, Sangarè
PANCHINA: De Marzi, Marchetti, Litti, Almaviva, Arduini, Sugamele, Scacchi, Terlizzi, Panico, Lulli, Forte
INTER: Taho, Della Mora, Marello, Cerpelletti, Zouin, Zarate, Pinotti, Putsen, Mosconi, Breda, Peletti
PANCHINA: Costante, Humames, Romano, Conti, El Mahboubi, Ballo, La Torre, Kukulis, Virtuani, Mancuso
Finisce qui la partita. Dopo il vantaggio di Di Nunzio, l'Inter trova il meritato pareggio con Cerpelletti nel recupero
GOL DELL'INTER! GRAN CORSS DI BALLO, CERPELLETTI SI INSERISCE E TROVA IL GOL DEL MERITATO PAREGGIO
Cambio per l'Inter: fuori Mosconi e dentro Mancuso
Ammonito l'allenatore della Roma, Guidi
Doppio cambio per la Roma: fuori Nardin e dentro Terlizzi. Fuori Della Rocca e dentro Forte
Doppio cambio per l'Inter: fuori Zouin per El Mahboubi. Fuori Della Mora per Ballo
Ammonito Zelezny per perdita di tempo
Cambio per la Roma: fuori Sangaré, dentro Lulli
Occasione per l'Inter con Mosconi che cerca di sorprendere sul suo palo Zelezny che respinge in angolo
Altra occasione per la Roma con Dell Rocca, bravo Taho a distendersi e a respingere in angolo
Occasione per la Roma: Della Rocca serve Di Nunzio che apre il piatto mancino, palla che si spegne di poco sul fondo
Punizione dal limite per l'Inter, va Marello che però colpisce la barriera
La prima occasione del secondo tempo è per l'Inter con Della Mora che servito da Zouin ci prova di testa, para Zelezny
Cambio per la Roma: fuori Paratici e dentro Almaviva
Finisce il primo tempo. Giallorossi avanti grazie al gran gol di Di Nunzio
1' minuto di recupero
L'arbitro ammonisce il tecnico dell'Inter, Benny Carbone, per proteste
Ammonizione per Nardin per un fallo su Marello a centrocampo
Punizione per i nerazzurri. Sul punto di battuta Marello che ci prova, ma la palla finisce lontanissima dallo specchio della porta
Occasione per l'Inter con Pinotti che si accentra e lascia partire un destro che si spegne sul fondo
Cambio per la Roma: fuori Cama e dentro Marchetti
Mosconi viene strattonato in area, per l'arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore
Cross basso e forte di Marello, libera la difesa della Roma
L'Inter ha alzato il baricentro e sta aumentando la pressione sulla difesa giallorossa
Occasione ghiotta per Mosconi che si presenta in area, ma invece di tentare il tiro, il nerazzurro prova un dribbling di troppo e viene chiuso
Dopo la doccia fredda del gol, la squadra di Carbone prova a reagire ma la Roma è messa bene in campo e i nerazzurri faticano a trovare spazi
Gol della Roma: grande tiro di Di Nunzio dal limite dell'area con la palla che si insacca all'incrocio. Nulla da fare per Taho
Roma-Inter, squadre in campo. Inizia il match!
