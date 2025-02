I friulani si illudono dopo neanche un minuto, ma i ragazzi di Zanchetta reagiscono e conquistano la vittoria

Fabio Alampi Redattore 15 febbraio 2025 (modifica il 15 febbraio 2025 | 13:05)

Vittoria in rimonta per l'Inter di Andrea Zanchetta, che batte l'Udinese e si porta momentaneamente al secondo posto in classifica, a un solo punto dalla vetta. La Primavera nerazzurra si impone con il punteggio di 1-4, al termine di una partita iniziata malissimo, ma successivamente rimessa sui binari giusti e controllata senza particolari problemi.

Pronti, via, e i friulani passano in vantaggio con El Bouradi, che batte Zamarian dopo neanche un minuto. L'Inter si riorganizza e al 14' trova il pareggio con un gran gol di Aidoo. La rimonta nerazzurra si completa 10 minuti più tardi con Berenbruch, al decimo centro stagionale. Nella ripresa i ritmi calano, e la formazione interista si limita a gestire il risultato senza forzare. Nel finale ci pensano i subentrati a dare più sostanza al punteggio: Pinotti cala il tris al termine di un'azione confezionata da De Pieri e Venturini, e in pieno recupero ci pensa lo stesso De Pieri a mettersi in proprio e a firmare il poker.

Udinese 1-4 Inter

12:52 Non c'è più tempo! Finisce qui Udinese-Inter. 92' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! DE PIERIIIIIIIIIIIIIII!! Azione devastante del numero 30 nerazzurro, che lascia sul posto un avversario e batte Cassin in uscita! 91' Sostituzinoe Inter: dentro Garonetti per Maye. Concessi 4 minuti di recupero. 87' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! PINOTTIIIIIIIIIII!! De Pieri salta secco un avversario e serve Venturini, palla per Pinotti che da due passi non può sbagliare! 85' Gran chiusura difensiva di Motta su Xhavara. 83' Sostituzione Udinese: entra Dal Vi, esce Dal Pino. 80' Cambio anche per l'Inter: Pinotti prende il posto di Mosconi. 79' Doppio cambio per l'Udinese: entrano Cosentino e Vinciati per Bonin e Conti. 76' Busolini ferma con le cattive De Pieri: ammonito. 73' Colpo di testa di Spinaccè su calcio d'angolo di Berenbruch, Cassin è reattivo. 68' Doppio cambio per l'Udinese: dentro Xhavara e Busolini, fuori El Bouradi e Landolfo. 64' Prima ammonizione del match: cartellino giallo per Bonin, che entra in ritardo su Re Cecconi. 60' Triplo cambio per l'Inter: dentro Spinaccè, Venturini e De Pieri per Lavelli, Topalovic e Romano. 58' Brutta palla perda da Cassin, che la regala a Romano: l'argentino serve Topalovic, ma il portiere dell'Udinese si riscatta con una bella parata. 54' Angolo dalla destra battuto da Romano, svetta di testa Re Cecconi ma manda alto. 47' Parte forte l'Inter: destro dalla distanza di Topalovic, para a terra Cassin. 12:02 Comincia il secondo tempo. 11:48 Finisce qui il primo tempo di Udinese-Inter. Concesso un minuto di recupero. 40' Rimane a terra Bozza dopo uno scontro di gioco con berenbruch: interviene lo staff medico dell'Udinese. 36' Udinese vicina al pareggio: Conti scodella in mezzo, Maye tocca di testa e sfiora l'autogol, ma Zamarian è reattivo e manda in calcio d'angolo. 32' Tentativo dal limite di Topalovic, tiro debole e centrale che non impensierisce Cassin. 24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! BERENBRUUUUUUUUCH!! Azione prolungata dei nerazzurri, Topalovic ci prova dal limite, il suo tiro deviato diventa un assist per Berenbruch che da pochi passi supera Cassin. Olivo in scivolata prova a salvare, ma la palla supera la linea di porta! 21' Cross dalla sinistra di Mosconi, palla troppo alta per Lavelli. 14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! AIDOOOOOOOOOOO!! Azione strepitosa del terzino destro nerazzurro, che evita in dribbling Marello e lascia partire un destro potente che sorprende Cassin! 12' Che occasione per l'Inter! Romano trova il varco giusto per Berenbruch, ma il capitano apre troppo il piattone e manda a lato con il mancino da ottima posizione. 10' Azione centrale dell'Udinese, palla filtrante per Pejicic, Zamarian esce e anticipa tutti. 4' Risposta immediata dell'Inter, il destro di Berenbruch termina a lato. 1' GOL DELL'UDINESE: chiusura in ritardo di Maye, gran botta dal limite di El Bouradi e friulani in vantaggio. 11:01 Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter. 10:58 Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Udinese in maglia bianconera, Inter in divisa nerazzurra.

Venticinquesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Zanchetta, reduce dal successo per 3-0 contro il Lecce e da quello per 3-1 in Youth League contro il Lille, affronta l'Udinese, fanalino di coda e senza vittorie da ben 13 partite. Il tecnico nerazzurro concede una chance dal primo minuto a Thiago Romano, che compone il tridente offensivo insieme a Lavelli e Mosconi. Calcio di inizio alle ore 11.

Le formazioni ufficiali:

UDINESE (3-5-2): 23 Cassin; 16 Bozza (C), 22 Del Pino, 25 Olivo; 7 Lazzaro, 92 Landolfo, 70 El Bouradi, 32 Conti, 74 Marello; 17 Bonin, 10 Pejicic. A disposizione: 81 Kristangic, 5 Owusu, 15 Polvar, 21 Cella, 27 Cosentino, 29 Busolini, 33 Dal Vi, 42 Xhavara, 45 Vinciati, 46 Severino. Allenatore: Igor Bubnjić

INTER (4-3-3): 21Zamarian; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 6 Maye, 17 Motta; 29 Topalovic, 14 Bovo, 7 Berenbruch (C); 28 Romano, 9 Lavelli, 18 Mosconi. A disposizione: 32 Michielan,3 Cocchi, 5 Alexiou, 11 Spinaccè, 16 Venturini, 19 Della Mora, 26 Garonetti, 27 Pinotti, 30 De Pieri, 33 Cerpelletti, 37 Vukoje Allenatore: Andrea Zanchetta

Arbitro: Poli

Assistenti: Sbardella-Boato.