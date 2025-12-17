Ottima partenza dei padroni di casa, che sbloccano il punteggio al 18' con Akale e raddoppiano pochi minuti dopo con Szimionas. Inter non pervenuta e in balìa degli avversari, ma un lampo di Mancuso al 32' riapre il match. Nella ripresa è tutta un'altra Inter: i ragazzi di Carbone alzano il baricentro, pressano a tutto campo e costringono il Verona nella loro metà campo. Kukulis trova il pareggio con un destro violentissimo da dentro l'area, Mancuso trova la doppietta con un mix di tecnica e opportunisimo, raccogliendo un pallone vagante in area di rigore e mettendolo all'incrocio dei pali dopo aver saltato Castagnini. Nel finale, però, gli scaligeri evitano il ko con un guizzo di Vermesan sugli sviluppi di un'azione da calcio d'angolo.