LIVE, Roma-Inter 0-0: Chivu ha scelto Bonny, Gasp risponde con Dybala

LIVE, Roma-Inter 0-0: Chivu ha scelto Bonny, Gasp risponde con Dybala - immagine 1
Giallorossi con l'argentino falso 9 (come contro il Torino), nerazzurri con lo stesso tandem d'attacco schierato contro la Cremonese
Pronti via ed ecco che lo scivolone del Napoli e Torino apre nuovi orizzonti per Inter e Roma. La squadra di Gasperini ha perso solo contro il Torino fino a questo momento e grazie ai granata - con una vittoria - oggi andrebbe in vetta da sola. I nerazzurri invece arrivano da cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Nell'ultimo turno di Serie A hanno superato per 4-1 la Cremonese e non vuole fermare oggi il suo cammino con Chivu che torna da allenatore nel suo vecchio stadio dove ha giocato dal 2003 al 2007, prima di andare all'Inter.

18/10/2025 - 20:45
ROMA
0-0
INTER
ammonizione

Cartellino giallo

Ammonizione per Lautaro Martinez per fallo su Wesley

Aggressione alta dei nerazzurri, Lautaro recupera palla, scarico per Barella che poi cerca sul secondo palo Bonny ma i due non si capiscono

20.46
inzio-match

Calcio d'inizio

Squadre schierate in campo, al via il match. Partiti!

20.40

Tutto pronto allo stadio Olimpico per la sfida tra Roma e Inter. Squadre nel ventre dell'impianto sportivo pronte a scendere in campo

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 22 Hermoso, 23 Mancini, 5 Ndicka; 19 Çelik, 17 Koné, 4 Cristante, 43 Wesley; 18 Soulé, 7 Pellegrini; 21 Dybala.

A disposizione: 32 Vasquez, 95 Gollini, 2 Rensch, 8 El Aynaoui, 9 Dovbyk, 11 Ferguson, 12 Tsimikas, 24 Ziolkowski, 31 Bailey, 35 Baldanzi, 61 Pisilli, 66 Sangare, 87 Ghilardi, 92 El Shaarawy.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Palacios, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli-Cecconi

Quarto ufficiale: Feliciani

VAR: Meraviglia

Assistente VAR: Abisso

lo spogliatoio dell'inter 

—   Tutto pronto nella pancia dell'Olimpico, lo spogliatoio dell'Inter aspetta solo i protagonisti della squadra di Chivu. 

 

dove vederla

—   

Roma-Inter, di scena all'Olimpico, verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN

l'arbitro

—   L'arbitro sarà Davide Massa. Avrà come assistenti Meli e Cecconi, con Feliciani quarto uomo. In sala VAR Meraviglia e Abisso.

