LIVE, Roma-Inter 0-0: Chivu ha scelto Bonny, Gasp risponde con Dybala

Pronti via ed ecco che lo scivolone del Napoli e Torino apre nuovi orizzonti per Inter e Roma. La squadra di Gasperini ha perso solo contro il Torino fino a questo momento e grazie ai granata - con una vittoria - oggi andrebbe in vetta da sola. I nerazzurri invece arrivano da cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Nell'ultimo turno di Serie A hanno superato per 4-1 la Cremonese e non vuole fermare oggi il suo cammino con Chivu che torna da allenatore nel suo vecchio stadio dove ha giocato dal 2003 al 2007, prima di andare all'Inter.