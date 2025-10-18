Pronti via ed ecco che lo scivolone del Napoli e Torino apre nuovi orizzonti per Inter e Roma. La squadra di Gasperini ha perso solo contro il Torino fino a questo momento e grazie ai granata - con una vittoria - oggi andrebbe in vetta da sola. I nerazzurri invece arrivano da cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Nell'ultimo turno di Serie A hanno superato per 4-1 la Cremonese e non vuole fermare oggi il suo cammino con Chivu che torna da allenatore nel suo vecchio stadio dove ha giocato dal 2003 al 2007, prima di andare all'Inter.
LIVE, Roma-Inter 0-0: Chivu ha scelto Bonny, Gasp risponde con Dybala
Cartellino giallo
Ammonizione per Lautaro Martinez per fallo su Wesley
Aggressione alta dei nerazzurri, Lautaro recupera palla, scarico per Barella che poi cerca sul secondo palo Bonny ma i due non si capiscono
Calcio d'inizio
Squadre schierate in campo, al via il match. Partiti!
Tutto pronto allo stadio Olimpico per la sfida tra Roma e Inter. Squadre nel ventre dell'impianto sportivo pronte a scendere in campo
FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 22 Hermoso, 23 Mancini, 5 Ndicka; 19 Çelik, 17 Koné, 4 Cristante, 43 Wesley; 18 Soulé, 7 Pellegrini; 21 Dybala.
A disposizione: 32 Vasquez, 95 Gollini, 2 Rensch, 8 El Aynaoui, 9 Dovbyk, 11 Ferguson, 12 Tsimikas, 24 Ziolkowski, 31 Bailey, 35 Baldanzi, 61 Pisilli, 66 Sangare, 87 Ghilardi, 92 El Shaarawy.
Allenatore: Gian Piero Gasperini
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Palacios, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli-Cecconi
Quarto ufficiale: Feliciani
VAR: Meraviglia
Assistente VAR: Abisso
lo spogliatoio dell'inter
— Tutto pronto nella pancia dell'Olimpico, lo spogliatoio dell'Inter aspetta solo i protagonisti della squadra di Chivu.
dove vederla
Roma-Inter, di scena all'Olimpico, verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN
l'arbitro
— L'arbitro sarà Davide Massa. Avrà come assistenti Meli e Cecconi, con Feliciani quarto uomo. In sala VAR Meraviglia e Abisso.
