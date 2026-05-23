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LIVE, Bologna-Inter 0-0: Chivu con Martinez tra i pali e Lautaro in coppia con Esposito

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Ultimo atto della Seria A questo pomeriggio per i nerazzurri che a Dall'Ara affronteranno il Bologna di Italiano
Giovanni Montopoli Direttore 

Ultimo atto della Serie A questo pomeriggio allo stadio Renato Dall’Ara tra Bologna e Inter. Una partita che non mette più in palio obiettivi concreti ma che resta comunque interessante in ottica quote e spettacolo. Chivu riceverà prima del match il premio come miglior tecnico della Serie A che verrà consegnato sul prato del Dall'Ara, uno stadio che in passato ha riservato amarezze per i nerazzurri che però, questo volta, ci tornano da Campioni d'Italia e vincitori della Coppa Italia.

23/05/2026 - 18:00
BOLOGNA
0-0
INTER

Grande pazienza in fase di possesso palla da parte dei nerazzurri che cercando di trovar spazi tra le trame rossoblu

Accorcia Esposito che riceve palla a centrocampo, controlla e poi prova ad innescare Dimarco. Suggerimento fuori misura

Pressione alta del Bologna con l'Inter manovra nella prorpia metà campo

Taglio di Rowe a cercare l'inserimento di Ferguson, palla che termina oltre la linea di fondo

18.03
inzio-match

Inizia il match

Squadre schierate in campo, inizia il match. Partiti!

17.50

Tutto prono allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna per la sfida tra Bologna e Inter. Squadre nel tunnel dell'impianto pronte a scendere in campo

17.00

Formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-3-3): 1 Skorupski; 29 De Silvestri, 5 Helland, 26 Lucumì, 33 Miranda; 19 Ferguson, 8 Freuler, 4 Pobega; 10 Bernardeschi, 9 Castro, 11 Rowe.

A disposizione: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 6 Moro, 14 Heggem, 17 Joao Mario, 20 Zortea, 21 Odgaard, 22 Lykogiannīs, 23 Sohm, 24 Dallinga, 30 Dominguez.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 10 Lautaro.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 43 Cocchi, 48 Mosconi, 57 Kaczmarski, 58 Topalovic, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Bonacina

Assistenti: Laghezza-Zezza

IV ufficiale: Marcenaro

VAR: Pezzuto

AVAR: Baroni

SQUALIFICATI

Bologna: -

Inter: -

DIFFIDATI

Bologna: Cambiaghi, Ravaglia

Inter: Akanji, Mkhitaryan

16.59

l'arbitro

—   

L'arbitro della sfida di oggi sarà Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, assistito da Laghezza e Andrea Zezza. Il quarto uomo sarà Marcenaro, addetti al VAR Pezzuto e Baroni.

16.58

dove vederla

—   

Bologna-Inter, ultima giornata di campionato, si disputerà sabato 23 maggio alle 18 e verrà trasmessa in esclusiva da DAZN. Diretta testuale su FcInter1908.it.

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