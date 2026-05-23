LIVE, Bologna-Inter 0-0: Chivu con Martinez tra i pali e Lautaro in coppia con Esposito

Ultimo atto della Serie A questo pomeriggio allo stadio Renato Dall’Ara tra Bologna e Inter. Una partita che non mette più in palio obiettivi concreti ma che resta comunque interessante in ottica quote e spettacolo. Chivu riceverà prima del match il premio come miglior tecnico della Serie A che verrà consegnato sul prato del Dall'Ara, uno stadio che in passato ha riservato amarezze per i nerazzurri che però, questo volta, ci tornano da Campioni d'Italia e vincitori della Coppa Italia.