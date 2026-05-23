Ultimo atto della Serie A questo pomeriggio allo stadio Renato Dall’Ara tra Bologna e Inter. Una partita che non mette più in palio obiettivi concreti ma che resta comunque interessante in ottica quote e spettacolo. Chivu riceverà prima del match il premio come miglior tecnico della Serie A che verrà consegnato sul prato del Dall'Ara, uno stadio che in passato ha riservato amarezze per i nerazzurri che però, questo volta, ci tornano da Campioni d'Italia e vincitori della Coppa Italia.
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LIVE, Bologna-Inter 0-0: Chivu con Martinez tra i pali e Lautaro in coppia con Esposito
Grande pazienza in fase di possesso palla da parte dei nerazzurri che cercando di trovar spazi tra le trame rossoblu
Accorcia Esposito che riceve palla a centrocampo, controlla e poi prova ad innescare Dimarco. Suggerimento fuori misura
Pressione alta del Bologna con l'Inter manovra nella prorpia metà campo
Taglio di Rowe a cercare l'inserimento di Ferguson, palla che termina oltre la linea di fondo
Inizia il match
Squadre schierate in campo, inizia il match. Partiti!
Tutto prono allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna per la sfida tra Bologna e Inter. Squadre nel tunnel dell'impianto pronte a scendere in campo
Formazioni ufficiali
BOLOGNA (4-3-3): 1 Skorupski; 29 De Silvestri, 5 Helland, 26 Lucumì, 33 Miranda; 19 Ferguson, 8 Freuler, 4 Pobega; 10 Bernardeschi, 9 Castro, 11 Rowe.
A disposizione: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 6 Moro, 14 Heggem, 17 Joao Mario, 20 Zortea, 21 Odgaard, 22 Lykogiannīs, 23 Sohm, 24 Dallinga, 30 Dominguez.
Allenatore: Vincenzo Italiano.
INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 10 Lautaro.
A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 43 Cocchi, 48 Mosconi, 57 Kaczmarski, 58 Topalovic, 95 Bastoni.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Laghezza-Zezza
IV ufficiale: Marcenaro
VAR: Pezzuto
AVAR: Baroni
SQUALIFICATI
Bologna: -
Inter: -
DIFFIDATI
Bologna: Cambiaghi, Ravaglia
Inter: Akanji, Mkhitaryan
l'arbitro
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L'arbitro della sfida di oggi sarà Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, assistito da Laghezza e Andrea Zezza. Il quarto uomo sarà Marcenaro, addetti al VAR Pezzuto e Baroni.
dove vederla
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Bologna-Inter, ultima giornata di campionato, si disputerà sabato 23 maggio alle 18 e verrà trasmessa in esclusiva da DAZN. Diretta testuale su FcInter1908.it.
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