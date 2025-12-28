partite

LIVE Alle 20.45 Atalanta-Inter, le UFFICIALI: torna Calhanoglu, Zielinski preferito a Mkhitaryan

La squadra di Palladino arriva da un paio di vittorie consecutive, quella di Chivu da 3: un'occasione da non sbagliare per entrambe per proseguire il momento positivo
L'Inter vuole riprendere da dove era rimasta. I nerazzurri arrivano alla trasferta della New Balance Arena da prima della classe dopo 3 vittorie consecutive - Pisa, Como e Genoa -, l'Atalanta si è invece ritrovata grazie alla cura Palladino e sta tornando a risalire la classifica anche grazie agli ultimi risultati (6 punti nelle ultime due tra Cagliari e Genoa). Non ma non sarà semplice per i ragazzi di Chivu l'impegno di Bergamo, con Milan e Napoli che nel pomeriggio sono tornati a vincere mettendo punti importanti in classifica. La Dea invece vuole proseguire l'operazione rimonta e riconquistare la zona Europa.

28/12/2025 - 20:45
ATALANTA
0-0
INTER

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 13 Ederson, 59 Zalewski; 17 De Ketelaere, 8 Pasalic; 9 Scamacca.

A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 6 Musah, 7 Sulemana, 10 Samardzic, 42 Scalvini, 43 Comi, 44 Brescianini, 47 Bernasconi, 69 Ahanor, 70 Maldini, 90 Krstovic.

Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 47 Spinaccè, 50 Cinquegrano, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: La Penna

Assistenti: Berti-Perrotti

Quarto ufficiale: Rapuano

VAR: Abisso

Assistente VAR: Manganiello

inter, la probabile formazione 

—   

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu

atalanta, la probabile formazione 

—   (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Palladino

 

la terna

—   Sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1 l’arbitro di Atalanta-Inter. Assistenti Alessio Berti di Prato e Giuseppe Perrotti di Campobasso, IV ufficiale Antonio Rapuano di Rimini, Var Rosario Abisso di Palermo, Assistente Var Gianluca Manganiello di Pinerolo.

 

dove vederla 

—   La sfida tra Atalanta e Inter verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

