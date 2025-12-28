L'Inter vuole riprendere da dove era rimasta. I nerazzurri arrivano alla trasferta della New Balance Arena da prima della classe dopo 3 vittorie consecutive - Pisa, Como e Genoa -, l'Atalanta si è invece ritrovata grazie alla cura Palladino e sta tornando a risalire la classifica anche grazie agli ultimi risultati (6 punti nelle ultime due tra Cagliari e Genoa). Non ma non sarà semplice per i ragazzi di Chivu l'impegno di Bergamo, con Milan e Napoli che nel pomeriggio sono tornati a vincere mettendo punti importanti in classifica. La Dea invece vuole proseguire l'operazione rimonta e riconquistare la zona Europa.