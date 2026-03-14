L’Inter torna in campo dopo il ko nel derby, il secondo della stagione dopo quello dell’andata. Prima di capitolare contro i rossoneri, la squadra di Chivu aveva messo insieme una striscia di 14 vittorie e un pareggio. Curiosità: i nerazzurri sono imbattuti contro l’Atalanta dal 2018 e hanno vinto le ultime nove sfide tra le due squadre.
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LIVE alle 15, Inter-Atalanta: torna Dumfries dal 1°, davanti Esposito-Thuram
I ragazzi di Palladino arrivano invece a San Siro dopo il pesante 6-1 incassato contro il Bayern Monaco. In campionato, l’Atalanta ha pareggiato l’ultima gara contro l’Udinese e perso contro il Sassuolo. In settimana, inoltre, è attesa dal ritorno in Baviera. All’andata contro l’Inter, la squadra di Palladino era stata sconfitta in casa per 2-0.
la probabile formazione dell'inter
— (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.
la probabile formazione dell'atalanta
— (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.
l'arbitro
— Il direttore di gara della sfida sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. I due assistenti invece sono Passeri e Rossi. Il quarto ufficiale è Collu. Al Var, infine, Gariglio e Chiffi.
dove vedere inter-atalanta
— Inter-Atalanta, anticipo del sabato, si disputerà il 14 marzo alle 15 e verrà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Diretta testuale come sempre su FcInter1908.it.
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