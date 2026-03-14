LIVE alle 15, Inter-Atalanta: torna Dumfries dal 1°, davanti Esposito-Thuram

L’Inter torna in campo dopo il ko nel derby, il secondo della stagione dopo quello dell’andata. Prima di capitolare contro i rossoneri, la squadra di Chivu aveva messo insieme una striscia di 14 vittorie e un pareggio. Curiosità: i nerazzurri sono imbattuti contro l’Atalanta dal 2018 e hanno vinto le ultime nove sfide tra le due squadre.