Inter-Genoa 2-0 risultato finale: Dimarco-Calhanoglu, nerazzurri che volano a +13

L’Inter torna a correre. Dopo la delusione europea i nerazzurri riprendono la marcia in campionato dove i ragazzi di Chivu trovano altri 3 punti che consentono ai ragazzi di Chivu di portarsi provvisoriamente a +13 sul Milan in attesa del...
L'Inter torna a correre. Dopo la delusione europea i nerazzurri riprendono la marcia in campionato dove i ragazzi di Chivu trovano altri 3 punti che consentono ai ragazzi di Chivu di portarsi provvisoriamente a +13 sul Milan in attesa del derby di domenica prossima. Gara non semplice per l'Inter contro un Genoa robusto in fase difensive che ha difeso bene in modo organizzato senza troppe sbavature. La prima però diventa fatale per gli uomini di De Rossi con Mkhitaryan lesto ad approfittare un disimpegno errato di Martin, palla dentro per Dimarco che disegna un capolavoro per il vantaggio. Avanti di una rete esce l'Inter che continua a martellare il Genoa centrando una traversa e un palo salvo poi guadagnare il calcio di rigore trasformato sapientemente da Calhanoglu. Doppio vantaggio e gara in ghiaccio con i nerazzurri che controllano lasciando qualche sfuriata agli ospiti che sfiorano la rete grazie a una palla messa in mezzo di Ekator che per poco Akanji non capitalizza nella propria porta.

L'Inter consolida il primo posto in classifica in attesa del derby di domenica prossima.

28/02/2026 - 20:45
INTER
1-0
GENOA
22.40
fine-match

Finisce il match

Termina l'incontro al Meazza, l'Inter supera il Genoa per 2 a 0 e si porta momentaneamente a +13 sul Milan

90°

Extratime 

Saranno 4 i minuti di recupero

84°
cambio

Sostituzione Genoa

dentro Sabelli fuori Martin

81°

Non molla il Genoa che attacca con Ekator palla dentro Akanji rischia l'autorete ma respinge Sommer che poi blocca

76°
cambio

Sostituzione Inter

fuori Bonny e Zielinski dentro Diouf e Frattesi

74°

Problemi per Bonny che deve uscire 

70°
goal

RETEEEEE!!! RADDOPPIO INTER!!!

Calhanoglu non sbaglia dagli 11 metri, palla in rete! 

68°
palo

Conclusione di LH palla sul palo anche LH recupera palla e mette al centro tocco di mano di Martín. Calcio di rigore

67°
cambio

Sostituzione Genoa

dentro Messias fuori Baldanzi

66°
cambio

Sostituzione Inter

dentro Bisseck  fuori De Vrij

 

65°
ammonizione

Cartellino giallo

Ammonito Calhanoglu

62°

Incursione di Zielinski che mette palla al centro in due tempi Bijlow che anticipa la possibile giocata di Esposito

59°
cambio

Sostituzione Genoa

fuori Vitinha dentro Ekuban

58°
cambio

Sostituzione Inter

dentro Esposito e Calhanoglu fuori Thuram e Mkhitaryan

57°

Conclusione di Vitinha dal limite, tiro deviato, corner per il Genoa

54°

Genoa che entra bene in campo nella ripresa e prova ad impensierire i nerazzurri che però contengono bene

51°

Continua a spingere l'Inter. Traversone insidioso di Carlos esce in presa alta Bijlow

46°

Subito piede sull'acceleratore per l'Inter che guadagna subito il primo corner della ripresa

21.50
inzio-secondo-tempo

Inizio secondo tempo

Squadre schierate in campo, al via la ripresa. Partiti!

21.46
cambio

Sostituzione Genoa

fuori Malinovskyi dentro Amorim

21.45

Squadre pronte a tornare in campo, nessun cambio per mister Chivu che conferma l'undici titolare

21.32
fine-primo-tempo

Fine primo tempo

Termina la prima frazione di gioco, squadre a riposo sul risultato di 1 a 0

45°

Extratime

Ci sarà 1 minuto di recupero

43°

Prova a spingere l'Inter ma il Genoa è ben organizzato in fase difensiva e chiude bene gli spazi

39°

ripartenza Inter, palla per Barella che prova a servire in profondità Thuram. Palla lunga per il francese che lascia scorrere 

37°

Buona palla di Barella per Thuram che entra in area, dribbling prevedibile, fermato il francese, riparte il Genoa

32°
occasione

Occasione Inter! 

Palla dentro di Carlos che trova Barella a centro area, conclusione del centrocampista che ci prova di testa ma spedisce alto

30°
goal

GOL!!!! DIMARCO!!!!!!

Palla dentro di Mkkhitaryan per Dimarco che al volo da posizione impossibile mette il pallone in rete!

29°
occasione

Altra occasione Inter! 

Intervento straordinario di Bijlow che salva su colpo di testa di Bonny

26°
traversa

Traversa di Mkhitaryan! Conclusione dalla distanza, tiro leggermente deviato, palla che si stampa sulla traversa

20°
ammonizione

Cartellino giallo

Ammonito Mkhitryan

19°

Pericoloso il Genoa. Affondo di Colombo che arriva al limite, scarico per Martin che mette al centro dove non arriva nessun compagno

16°
occasione

Occasione Inter! 

intercetto di Mkhitaryan, palla dentro per Bonny che controlla e tira in porta, vola Bijlow e mette in corner

13°

Gara che stenta a decollare con l'Inter che manovra con troppa foga 

ammonizione

Cartellino giallo

Ammonito Malinovskyi

Stacco di De Vrij sul secondo palo su corner, blocca in presa alta Bijlow

Buona trama innescata da LH, palla per Thuram che viene steso sulla trequarti. Calcio di punizione Inter

Travesone di Barella, Frendrup anticipa Bonny, palla in corner. Primo tiro dalla bandierina del match

Ci prova subito Baldanzi dalla lunga distanza, conclusione violenta ma il tiro termina alto

20.46
inzio-match

Fischio d'inizio

Squadre schierate in campo, inizia il match. Partiti!

20.42

Tutto pronto allo stadio Meazza per la sfida tra Inter e Genao. Squadre nel ventre dell'impianto di gioco pronte a scendere in campo

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 14 Bonny.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 8 Sucic, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 31 Bisseck, 36 Darmian, 53 Lavelli, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

GENOA (3-4-1-2): 16 Bijlow; 27 Marcandalli, 5 Østigård, 22 Vasquez; 77 Ellertsson, 32 Frendrup, 17 Malinovskyi, 3 Martín; 8 Baldanzi; 9 Vitinha, 29 Colombo.

A disposizione: 1 Leali, 31 Siegrist, 39 Sommariva, 4 Amorim, 10 Messias, 13 Zätterström, 14 Onana, 18 Ekuban, 20 Sabelli, 21 Ekhator, 70 Cornet, 73 Masini, 74 Doucoure.

Allenatore: Daniele De Rossi.

Arbitro: Fabbri.

Assistenti: Zingarelli-Bercigli.

IV ufficiale: Perri.

VAR: Maggioni.

AVAR: Guida.

SQUALIFICATI

Inter: Bastoni (1).

Genoa: -

DIFFIDATI

Inter: -

Genoa: Marcandalli, Masini.

la probabile formazione del genoa 

—   

(3-5-2) Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Baldanzi, Martin; Vitinha, Colombo.

​Allenatore: De Rossi

la probabile formazione dell'inter 

—   

(3-5-2) Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.

​Allenatore: Chivu

dove vederla in tv 

—   Inter-Genoa, sfida valida per la 27ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 28 febbraio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

 

l'arbitro 

—   L'arbitro di Inter-Genoa, gara valida per la 27ª giornata di Serie A, sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Assistenti: Zingarelli – Bercigli. IV ufficiale: Perri. VAR: Maggioni. AVAR: Guida.

Dopo la delusione europea per i nerazzurri è tempo di riprendere la corsa in campionato. Al Meazza arriva il Genoa di Daniele De Rossi e i nerazzurri non possono permettersi passi falsi con il derby alle porte a la gara d'andata di coppa Italia con il Como della prossima settimana. Chivu cambia, in difesa dentro Carlos Augusto al posto dello squalificato Bastoni, in attacco ci sarà Bonny accanto a Thuram mentre il ballottaggio tra Luis Henrique e Darmian è risolto in favore del brasiliano.

