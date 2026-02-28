L'Inter torna a correre. Dopo la delusione europea i nerazzurri riprendono la marcia in campionato dove i ragazzi di Chivu trovano altri 3 punti che consentono ai ragazzi di Chivu di portarsi provvisoriamente a +13 sul Milan in attesa del derby di domenica prossima. Gara non semplice per l'Inter contro un Genoa robusto in fase difensive che ha difeso bene in modo organizzato senza troppe sbavature. La prima però diventa fatale per gli uomini di De Rossi con Mkhitaryan lesto ad approfittare un disimpegno errato di Martin, palla dentro per Dimarco che disegna un capolavoro per il vantaggio. Avanti di una rete esce l'Inter che continua a martellare il Genoa centrando una traversa e un palo salvo poi guadagnare il calcio di rigore trasformato sapientemente da Calhanoglu. Doppio vantaggio e gara in ghiaccio con i nerazzurri che controllano lasciando qualche sfuriata agli ospiti che sfiorano la rete grazie a una palla messa in mezzo di Ekator che per poco Akanji non capitalizza nella propria porta.
Inter-Genoa 2-0 risultato finale: Dimarco-Calhanoglu, nerazzurri che volano a +13
L'Inter consolida il primo posto in classifica in attesa del derby di domenica prossima.
Finisce il match
Termina l'incontro al Meazza, l'Inter supera il Genoa per 2 a 0 e si porta momentaneamente a +13 sul Milan
Extratime
Saranno 4 i minuti di recupero
Sostituzione Genoa
dentro Sabelli fuori Martin
Non molla il Genoa che attacca con Ekator palla dentro Akanji rischia l'autorete ma respinge Sommer che poi blocca
Sostituzione Inter
fuori Bonny e Zielinski dentro Diouf e Frattesi
Problemi per Bonny che deve uscire
RETEEEEE!!! RADDOPPIO INTER!!!
Calhanoglu non sbaglia dagli 11 metri, palla in rete!
Conclusione di LH palla sul palo anche LH recupera palla e mette al centro tocco di mano di Martín. Calcio di rigore
Sostituzione Genoa
dentro Messias fuori Baldanzi
Sostituzione Inter
dentro Bisseck fuori De Vrij
Cartellino giallo
Ammonito Calhanoglu
Incursione di Zielinski che mette palla al centro in due tempi Bijlow che anticipa la possibile giocata di Esposito
Sostituzione Genoa
fuori Vitinha dentro Ekuban
Sostituzione Inter
dentro Esposito e Calhanoglu fuori Thuram e Mkhitaryan
Conclusione di Vitinha dal limite, tiro deviato, corner per il Genoa
Genoa che entra bene in campo nella ripresa e prova ad impensierire i nerazzurri che però contengono bene
Continua a spingere l'Inter. Traversone insidioso di Carlos esce in presa alta Bijlow
Subito piede sull'acceleratore per l'Inter che guadagna subito il primo corner della ripresa
Inizio secondo tempo
Squadre schierate in campo, al via la ripresa. Partiti!
Sostituzione Genoa
fuori Malinovskyi dentro Amorim
Squadre pronte a tornare in campo, nessun cambio per mister Chivu che conferma l'undici titolare
Fine primo tempo
Termina la prima frazione di gioco, squadre a riposo sul risultato di 1 a 0
Extratime
Ci sarà 1 minuto di recupero
Prova a spingere l'Inter ma il Genoa è ben organizzato in fase difensiva e chiude bene gli spazi
ripartenza Inter, palla per Barella che prova a servire in profondità Thuram. Palla lunga per il francese che lascia scorrere
Buona palla di Barella per Thuram che entra in area, dribbling prevedibile, fermato il francese, riparte il Genoa
Occasione Inter!
Palla dentro di Carlos che trova Barella a centro area, conclusione del centrocampista che ci prova di testa ma spedisce alto
GOL!!!! DIMARCO!!!!!!
Palla dentro di Mkkhitaryan per Dimarco che al volo da posizione impossibile mette il pallone in rete!
Altra occasione Inter!
Intervento straordinario di Bijlow che salva su colpo di testa di Bonny
Traversa di Mkhitaryan! Conclusione dalla distanza, tiro leggermente deviato, palla che si stampa sulla traversa
Cartellino giallo
Ammonito Mkhitryan
Pericoloso il Genoa. Affondo di Colombo che arriva al limite, scarico per Martin che mette al centro dove non arriva nessun compagno
Occasione Inter!
intercetto di Mkhitaryan, palla dentro per Bonny che controlla e tira in porta, vola Bijlow e mette in corner
Gara che stenta a decollare con l'Inter che manovra con troppa foga
Cartellino giallo
Ammonito Malinovskyi
Stacco di De Vrij sul secondo palo su corner, blocca in presa alta Bijlow
Buona trama innescata da LH, palla per Thuram che viene steso sulla trequarti. Calcio di punizione Inter
Travesone di Barella, Frendrup anticipa Bonny, palla in corner. Primo tiro dalla bandierina del match
Ci prova subito Baldanzi dalla lunga distanza, conclusione violenta ma il tiro termina alto
Fischio d'inizio
Squadre schierate in campo, inizia il match. Partiti!
Tutto pronto allo stadio Meazza per la sfida tra Inter e Genao. Squadre nel ventre dell'impianto di gioco pronte a scendere in campo
FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 14 Bonny.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 8 Sucic, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 31 Bisseck, 36 Darmian, 53 Lavelli, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
GENOA (3-4-1-2): 16 Bijlow; 27 Marcandalli, 5 Østigård, 22 Vasquez; 77 Ellertsson, 32 Frendrup, 17 Malinovskyi, 3 Martín; 8 Baldanzi; 9 Vitinha, 29 Colombo.
A disposizione: 1 Leali, 31 Siegrist, 39 Sommariva, 4 Amorim, 10 Messias, 13 Zätterström, 14 Onana, 18 Ekuban, 20 Sabelli, 21 Ekhator, 70 Cornet, 73 Masini, 74 Doucoure.
Allenatore: Daniele De Rossi.
Arbitro: Fabbri.
Assistenti: Zingarelli-Bercigli.
IV ufficiale: Perri.
VAR: Maggioni.
AVAR: Guida.
SQUALIFICATI
Inter: Bastoni (1).
Genoa: -
DIFFIDATI
Inter: -
Genoa: Marcandalli, Masini.
dove vederla in tv
— Inter-Genoa, sfida valida per la 27ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 28 febbraio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
l'arbitro
— L'arbitro di Inter-Genoa, gara valida per la 27ª giornata di Serie A, sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Assistenti: Zingarelli – Bercigli. IV ufficiale: Perri. VAR: Maggioni. AVAR: Guida.
Dopo la delusione europea per i nerazzurri è tempo di riprendere la corsa in campionato. Al Meazza arriva il Genoa di Daniele De Rossi e i nerazzurri non possono permettersi passi falsi con il derby alle porte a la gara d'andata di coppa Italia con il Como della prossima settimana. Chivu cambia, in difesa dentro Carlos Augusto al posto dello squalificato Bastoni, in attacco ci sarà Bonny accanto a Thuram mentre il ballottaggio tra Luis Henrique e Darmian è risolto in favore del brasiliano.
