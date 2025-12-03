Brutta sconfitta per l'Inter U23, che perde 1-0 sul campo della Dolomiti Bellunesi nel recupero della quattordicesima giornata di campionato e spreca una grande occasione per portarsi a ridosso di Lecco e Union Brescia, seconde in classifica, rimanendo così al sesto posto a quota 26 punti. Peggior prestazione stagionale per i nerazzurri, ampiamente rimaneggiati fra infortuni e giocatori aggregati alla Prima Squadra.
Serie C, Dolomiti Bellunesi-Inter U23 1-0 risultato finale: brutto ko per i nerazzurri
Ai padroni di casa, che non vincevano da più di un mese, basta il gol segnato da Agosti al 15' del primo tempo, un sinistro potentissimo dal limite che non lascia scampo a Melgrati. I ragazzi di Vecchi pareggiano nel recupero con Zuberek, ma l'arbitro annulla per fuorigioco: sarà l'unico lampo interista. Nella ripresa tanta confusione e zero idee: la Dolomiti Bellunesi non rischia mai e conquista 3 punti fondamentali per il suo cammino verso la salvezza.
Dolomiti Bellunesi-Inter U23 1-0
Reti: 15' Agosti (D).
DOLOMITI BELLUNESI (3-5-2): 22 Consiglio; 73 Tavanti (92' 5 Milesi), 23 Mondonico, 24 Gobetti; 27 Saccani, 37 Agosti (68' 7 Cossalter), 87 Burrai (C), 19 Mignanelli (92' 17 Mutanda), 3 Alcides (79' 6 Barbini); 20 Olonisakin, 10 Clemenza (68' 91 Marconi). A disposizione: 1 Abati, 4 Brugnolo, 11 De Paoli, 30 Piazza, 33 Antonello, 49 Casanova. Allenatore: Andrea Bonatti
INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 24 Re Cecconi (84' 30 Mosconi), 15 Stante (65' 4 Zanchetta), 5 Alexiou; 46 Cinquegrano, 37 Kaczmarski, 8 Fiordilino (65' 90 Lavelli), 10 Kamate (C), 25 David; 11 Agbonifo (74' 21 Zouin), 35 Zuberek (74' 34 Iddrissou). A disposizione: 12 Raimondi, 41 Galliera, 9 Topalovic, 16 Venturini, 38 Ballo, 39 Bovio. Allenatore: Stefano Vecchi.
Arbitro: Filippo Colaninno (Sez. Nola)
Assistenti: Palermo-Di Dio
Quarto ufficiale: Migliorini
Operatore FVS: Posteraro
Ammoniti: Fiordilino (I), Mignanelli (D), Stante (I), Burrai (D), Consiglio (D), Olonisakin (D), Tavanti (D), Gobetti (D).
Espulsi: Bonatti (all. D).
Non c'è più tempo! Finisce qui Dolomiti Bellunesi-Inter U23.
Gobetti trattiene Kamate, ammonito.
Doppio cambio per la Dolomiti Bellunesi: entrano Mutanda e Milesi per Tavanti e Mignanelli.
Occasione per l'Inter: Lavelli si gira all'improvviso e sfiora l'incrocio dei pali con un gran destro.
Concessi 7 minuti di recupero.
L'arbitro rivede la sua decisione: niente cartellino rosso, solo ammonizione per Tavanti.
La Dolomiti Bellunesi manda l'arbitro al monitor.
Espulso Tavanti: rosso diretto per entrata a gamba alta su Mosconi.
Sostituzione Inter: dentro Mosconi per Re Cecconi.
Ammonito Olonisakin.
Espulso Bonatti, allenatore della Dolomiti Bellunesi.
Cambio per la Dolomiti Bellunesi: esce Alcides, entra Barbini.
Doppio cambio per l'Inter: entrano Iddrissou e Zouin al posto di Zuberek e Agbonifo.
Marconi subito pericoloso: calcio di punizione dalla destra, colpo di testa dell'attaccante della Dolomiti Bellunesi e palla fuori di pochissimo.
Ammonito Consiglio.
Doppio cambio per la Dolomiti Bellunesi: dentro Cossalter e Marconi, fuori Agosti e Clemenza.
Doppio cambio per l'Inter: entrano Zanchetta e Lavelli per Stante e Fiordilino.
Burrai stende Kaczmarski, cartellino giallo.
Si fa vedere l'Inter: destro secco di Agbonifo, ci mette i pugni Consiglio.
Olonisakin prova a involarsi in velocità, Stante lo ferma: ammonito.
Bel lancio di Fiordilino a pescare Kamate, accelerazione sulla destra, chiude in calcio d'angolo la Dolomiti Bellunesi.
Parte forte l'Inter: Alexiou si sgancia sulla sinistra, Kamate e Zuberek si ostacolano al momento del tiro e l'azione sfuma.
Comincia la ripresa.
Finisce qui il primo tempo.
L'arbitro va al monitor, ma conferma la sua decisione.
Angolo dalla destra per l'Inter, sul secondo palo arriva Stante che rimette in mezzo e Zuberek insacca, ma l'arbitro annulla.
Concessi 3 minuti di recupero.
Dolomiti Bellunesi pericolosa: Mignanelli scappa sulla sinistra e calcia, Melgrati controlla con lo sguardo e lascia uscire.
Occasione per l'Inter: lancio di Re Cecconi per Cinquegrano, cross immediato e colpo di testa di Zuberek, ma tentativo troppo debole.
Per l'arbitro non c'è nulla, si torna a giocare.
La Dolomiti Bellunesi richiama l'arbitro al monitor per un contatto tra Kaczmarski e Olonisakin.
Entrata in ritardo di Mignanelli su Re Cecconi, ammonito.
Retropassaggio rischioso di Alexiou per Melgrati, il portiere dell'Inter rischia ma allontana.
Cross pericoloso dalla destra di Cinquegrano, Consiglio respinge male, allontana la difesa della Dolomiti Bellunesi.
Sinistro violentissimo di Kamate che colpisce in testa il compagno Zuberek: rimane a terra l'attaccante dell'Inter.
Gran palla in profondità per Saccani, uscita tempestiva di Melgrati.
Altro fallo di Fiordilino, che rischia il secondo giallo: punizione dalla destra per la Dolomiti Bellunesi.
GOL DELLA DOLOMITI BELLUNESI: Saccani sfonda sulla destra e crossa, Kaczmarski allontana, la palla arriva dalle parti di Agosti che lascia partire un siluro di sinistro dal limite che si infila all'incrocio dei pali.
Saccani accelera sulla destra ma sbaglia il cross, si riparte da un rinvio dal fondo per l'Inter.
Fiordilino perde palla e trattiene Clemenza: cartellino giallo inevitabile.
Zuberek prova a fare tutto da solo, lo chiude Tavanti.
Risposta dell'Inter: angolo dalla destra, sul secondo palo arriva Stante che colpisce di testa, para Consiglio.
Pronti, via, e Dolomiti Bellunesi pericolosa con Olonisakin: chiude Stante in angolo.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dalla Dolomiti Bellunesi.
L'arbitro fa osservare un minuto di silenzio in memoria di Nicola Pietrangeli.
Squadre in campo: Dolomiti Bellunesi in maglia nera, Inter in divisa bianca.
Reduce dal pareggio casalingo contro la Pro Vercelli, l'Inter U23 torna in campo contro la Dolomiti Bellunesi per il recupero della quattordicesima giornata di campionato. Stefano Vecchi riporta Kamate nel ruolo di mezz'ala e Cinquegrano da quinto a destra. In difesa torna titolare dopo più di 3 mesi Re Cecconi, con Stante centrale al posto di capitan Prestia, davanti c'è Zuberek con Agbonifo. Ancora panchina per Topalovic, prima convocazione per Bovio, difensore centrale classe 2008. Calcio di inizio alle ore 18:30.
