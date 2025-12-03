Brutta sconfitta per l'Inter U23, che perde 1-0 sul campo della Dolomiti Bellunesi nel recupero della quattordicesima giornata di campionato e spreca una grande occasione per portarsi a ridosso di Lecco e Union Brescia, seconde in classifica, rimanendo così al sesto posto a quota 26 punti. Peggior prestazione stagionale per i nerazzurri, ampiamente rimaneggiati fra infortuni e giocatori aggregati alla Prima Squadra.