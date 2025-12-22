Termina con una sconfitta il 2025 dell'Inter U23: i nerazzurri perdono 2-0 sul campo dell'Union Brescia e rimangono fermi al quinto posto, raggiunti a quota 27 punti dal Trento. Quinta gara consecutiva senza vittorie per i ragazzi di Vecchi, che confermano le difficoltà fisiche e sotto porta dell'ultimo periodo (solo 2 gol segnati nelle ultime cinque giornate). Partita combattuta, decisa solamente in pieno recupero: Silvestri sblocca l'incontro con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo al 93', Cazzadori chiude i conti al 96' sfruttando un errore di Prestia.
Serie C, Union Brescia-Inter U23 2-0 risultato finale: il 2025 termina con un altro ko
Union Brescia-Inter U23 2-0
Rete: 93' Silvestri, 96' Cazzadori.
UNION BRESCIA (3-4-1-2): 66 Gori; 82 Armati (85' 3 Rizzo), 4 Sorensen (85' 19 Pilati), 28 Silvestri; 11 Cisco, 8 Balestrero (C), 21 Fogliata, 24 Boci (70' 18 De Maria); 7 Di Molfetta (70' 45 Valente); 97 Cazzadori, 9 Vido (29' 15 De Francesco). A disposizione: 1 Liverani, 22 Damioli, 31 Facchini, 37 Giani, 74 Leporini, 77 Vesentini. Allenatore: Eugenio Corini.
INTER U23 (3-4-2-1): Raimondi; 24 Re Cecconi, 19 Prestia (C), 5 Alexiou; 10 Kamate (90' 16 Venturini), 8 Fiordilino, 14 Bovo (78' 37 Kaczmarski), 3 Cocchi; 44 Berenbruch (7 Spinaccè), 9 Topalovic (65' 46 Cinquegrano); 90 Lavelli (65' 11 Agbonifo). A disposizione: 41 Galliera, 50 Farronato, 4 Zanchetta, 15 Stante, 21 Zouin, 25 David, 30 Mosconi, 34 Iddrissou. Allenatore: Stefano Vecchi.
Arbitro: Drigo
Assistenti: Della Mea – Tomasi
Quarto ufficiale: Pizzi
Operatore FVS: Ghani Arshad
Ammoniti: Alexiou (I), Re Cecconi (I), Balestrero (U), Bovo (I).
Non c'è più tempo! Finisce qui Union Brescia-Inter U23.
GOL DELL'UNION BRESCIA: lancio lungo, Prestia buca l'intervento, si apre un'autostrada per Cazzadori che a tu per tu con Raimondi non sbaglia.
GOL DELL'UNION BRESCIA: angolo dalla sinistra, colpo di testa di Silvestri e palla in rete. Raimondi non impeccabile.
Union Brescia a un passo dal gol: punizione dalla tre quarti, colpo di testa di Balestrero e palla sul palo.
Concessi 5 minuti di recupero.
Ultimo cambio per l'Inter: dentro Venturini per Kamate.
Doppio cambio per l'Union Brescia: escono Armati e Sorensen, entrano Rizzo e Pilati.
Prova ad accendersi Agbonifo, tiro completamente sballato.
Doppio cambio per l'Inter: dentro Spinaccè e Kaczmarski per Berenbruch e Bovo.
Doppio cambio per l'Union Brescia: dentro De Maria e Valente, fuori Boci e Di Molfetta.
Ci prova l'Inter: azione insistita, la palla arriva a Berenbruch che calcia di sinistro, mandando sopra la traversa.
Ammonito Bovo per proteste.
Doppio cambio per l'Inter: entrano Cinquegrano e Agbonifo per Topalovic e Lavelli.
Grandissima occasione per l'Union Brescia: traversone dalla destra, sul secondo palo arriva Boci che calcia di prima ma non inquadra la porta da ottima posizione.
Ripartenza dell'Union Brescia, Di Molfetta ci prova dalla distanza ma non impensierisce Raimondi.
Risposta dell'Inter: splendida imbucata di Topalovic per Berenbruch, che controlla ma la palla gli rimane sotto e favorisce la chiusura della difesa dell'Uinon Brescia.
Grande occasione per l'Union Brescia: bella giocata di Cazzadori sulla sinistra, cross in mezzo e girata di testa di Balestrero che salta sopra Alexiou, ottimo riflesso di Raimondi.
Comincia la ripresa.
Finisce qui il primo tempo.
Concessi 3 minuti di recupero.
Occasione per l'Union Brescia: Fogliata evita Fiordilino con una gran giocata e calcia forte con il sinistro, Raimondi si oppone con i pugni.
Topalovic si fa trovare tra le linee e calcia dalla lunga distanza: tiro debole, nessun problema per l'Union Brescia.
Ci prova ancora l'Union Brescia: destro dalla distanza di Armati, palla lontanissima dallo specchio della porta.
Cambio per l'Union Brescia: problemi fisici per Vido, che lascia il campo a De Francesco.
Risposta dell'Union Brescia: Balestrero approfitta di un errore di Alexiou, avanza e cerca l'imbucata per Cisco, ottima chiusura di Prestia.
Prima occasione per l'Inter: lancio lungo di Fiordilino per Lavelli, che tiene lontano con il corpo Sorensen e calcia in diagonale, respinge un attento Gori.
Ci prova dalla distanza Topalovic, nessun pericolo per Gori: si riparte con un rinvio dal fondo per l'Union Brescia.
Mischia nell'area di rigore dell'Inter, Boci colpisce di testa e manda fuori da ottima posizione, ma l'arbitro aveva già fermato il gioco.
Ammoniti Re Cecconi e Balestrero per reciproche scorrettezze.
L'Union Brescia attacca sulla destra: cross di Cisco, deviazione di Alexiou, Fiordilino manda in calcio d'angolo.
Ancora Union Brescia: lancio lungo per Alexiou, troppo morbido in marcatura su Cazzadori, che calcia in diagonale in caduta, mandando la palla vicinissima al palo.
Union Brescia: brutta palla persa da Bovo, Vido si invola verso la porta ma cade in area, l'arbitro lascia proseguire. Ci prova poi Boci, Prestia si oppone con il corpo.
L'arbitro conferma la sua decisione: si torna a giocare.
L'Union Brescia richiama l'arbitro al monitor.
Subito ammonito Alexiou, entrata dura su Cisco.
Buona trama offensiva dell'Inter, Berenbruch serve Topalovic, ma lo sloveno è poco convinto e l'azione sfuma.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.
Squadre di nuovo in campo: Union Brescia in maglia blu, Inter in divisa bianca.
Squadre di nuovo negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio di inizio del match.
Squadre in campo, comincia il riscaldamento.
Ultima giornata del girone di andata per l'Inter U23: i nerazzurri, quinti in classifica ma senza vittorie da quattro partite, affrontano l'Union Brescia. Stefano Vecchi sorprende tutti, proponendo un 3-4-2-1 con diverse novità: la più importante è l'esordio da titolare per Berenbruch, che agirà con Topalovic alle spalle di Lavelli. In porta c'è Raimondi, complici l'infortunio di Calligaris e la squalifica di Melgrati. In difesa rientra capitan Prestia, a sinistra c'è Cocchi. Calcio di inizio alle ore 20:30.
