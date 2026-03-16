Trentaduesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, senza vittorie da otto partite, affronta il Vicenza capolista, che con una vittoria chiuderebbe il discorso promozionie in Serie B con sei gare di anticipo. Stefano Vecchi ritrova Cinquegrano, Cocchi e La Gumina, usciti per problemi fisici ma tutti regolarmente in campo dal 1'. Kamate torna mezz'ala, con Amerighi sulla corsia di destra. Davanti c'è Lavelli, con Topalovic e Berenbruch inizialmente in panchina. Calcio di inizio alle ore 20:30.