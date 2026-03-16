Trentaduesima giornata del girone A di Serie C: l'Inter U23, senza vittorie da otto partite, affronta il Vicenza capolista, che con una vittoria chiuderebbe il discorso promozionie in Serie B con sei gare di anticipo. Stefano Vecchi ritrova Cinquegrano, Cocchi e La Gumina, usciti per problemi fisici ma tutti regolarmente in campo dal 1'. Kamate torna mezz'ala, con Amerighi sulla corsia di destra. Davanti c'è Lavelli, con Topalovic e Berenbruch inizialmente in panchina. Calcio di inizio alle ore 20:30.
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LIVE Serie C, Vicenza-Inter U23 1-0: comincia il secondo tempo
Vicenza-Inter U23 1-0
Rete: 31'
VICENZA (3-5-2): 16 Gagno; 14 Cuomo, 6 Leverbe, 27 Sandon; 28 Caferri, 29 Zonta, 4 Carraro, 26 Pellizzari, 32 Costa (C); 11 Stuckler, 10 Capello. A disposizione: 1 Basso, 12 Massolo, 5 Cappelletti, 7 Rauti, 8 Cavion, 13 Golin, 19 Tribuzzi, 23 Benassai, 24 Alessio, 33 Vescovi, 44 Talarico, 77 Rada, 99 Vitale. Allenatore: Fabio Gallo.
INTER U23 (3-5-2):91 Calligaris; 46 Cinquegrano, 19 Prestia (C), 5 Alexiou; 77 Amerighi, 10 Kamate, 8 Fiordilino, 37 Kaczmarski, 3 Cocchi; 20 La Gumina, 90 Lavelli. A disposizione: 1 Melgrati, 12 Raimondi, 4 Zanchetta, 6 Maye, 7 Spinaccè, 9 Topalovic, 11 Agbonifo, 14 Bovo, 24 Re Cecconi, 25 David, 34 Iddrissou, 44 Berenbruch. Allenatore: Stefano Vecchi.
Arbitro: Rosario Luogno
Assistenti: Nigri-Tomasi
Quarto ufficiale: Pizzi
Operatore FVS: Posteraro
Ammoniti: Fiordilino (I), Amerighi (I).
Comincia la ripresa.
Finisce qui il primo tempo.
Ammonito Amerighi, trattenuta su Cuomo.
Concesso un minuto di recupero.
Per l'arbitro non c'è nulla, si torna a giocare.
L'Inter richiama l'arbitro al monitor per un presunto tocco di mano.
Si rivede l'Inter: Kamate sfonda sulla destra e crossa, si salva con qualche affanno la difesa del Vicenza.
GOL DEL VICENZA: calcio d'angolo dalla destra, cross di Caferri, Calligaris buca l'uscita alta e Capello insacca di testa.
Palla in profondità di Zonta per Caferri, ottima chiusura di Cocchi.
Buona transizione offensiva dell'Inter con Kaczmarski, che ruba palla e si invola da solo verso la porta avevrsaria, ma la sua conclusione viene murata.
Ammonito Fiordilino, fallo su Capello.
Occasione per il Vicenza: Caferri intercetta e va al tiro, deviazione di Prestia e calcio d'angolo per i biancorossi.
Ancora Vicenza: Stuckler si beve Cinquegrano e crossa, Calligaris legge ancora bene la situazione.
Insiste il Vicenza: punizione dalla tre quarti di Costa, respinta, Capello calcia di prima intenzione ma viene murato dalla difesa dell'Inter.
Prestia ruba palla sulla tre quarti e allarga per Cocchi, che è però troppo frettoloso al momento del cross: sfuma l'attacco dell'Inter.
Attacca il Vicenza sulla sinistra: cross velenoso di Pellizzari, Calligaris si allunga e respinge in tuffo.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.
Squadre in campo: Vicenza in classica divisa biancorossa, Inter U23 in maglia nerazzurra.
Squadre di nuovo negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio di inizio del match.
Squadre in campo: comincia il riscaldamento.
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