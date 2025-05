LIVE, Torino-Inter 0-0: maxi turnover per Inzaghi, Vanoli con Adams dal 1′

Dopo l'impresa europea per l'Inter è tempo di rituffarsi in campionato e sperare nell'imponderabile. Simone Inzaghi fa ampio tournover risparmiando gran parte dei giocatori che hanno preso parte alla gara di Champions a cominciare dai due attaccanti. Ci saranno dunque Taremi e Correa in attacco con Martinez che prenderà il posto di Sommer tra i pali.

Il Toro di Vanoli ha pareggiato nell'ultimo turno contro il Venezia per 1-1. L'ultimo successo è del 23 aprile contro l'Udinese, 2-0. L'Inter invece è ancora in corsa per vincere lo scudetto, ma dipende dal cammino del Napoli. Alla fine del campionato mancano tre partite. I nerazzurri sono reduci dal 4-3 contro il Barcellona e dal successo contro il Verona in campionato.