Terza giornata di Champions League per i nerazzurri di Cristian Chivu reduci dalla vittoria ottenuta all'Olimpico contro la Roma. Inter che dopo le vittorie con Slavia Praga ed Ajax si presenta al Royale Union Saint-Gilloise di Bruxelles in quello che è lo stadio dell'Anderlecht. I nerazzurri puntano alla settima vittoria consecutiva tra tutte le competizioni per confermare l'ottimo periodo e mettere in discesa una qualificazione alla fase ad eliminazione diretta che, aggiungendo altri 6 punti ipotetici tra SG e Kairat Almaty (prossima avversaria dei nerazzurri in Europa), si avvicinerebbe sempre di più. La squadra belga invece è reduce dal cambio allenatore ma in Champions League era partita bene superando il Psv in trasferta.
LIVE Alle 21 Saint Gilloise-Inter, le ufficiali: Pio con Lautaro dal 1′, Zielinski e Bisseck dal 1°
la formazione del st gilloise
— (3-4-1-2): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van De Perre, Niang; El Hadj, David. All. Hubert.
LA FORMAZIONE DELL'INTER
— (3-5-2) Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro, Pio Esposito. All. Chivu.
l'arbitro
Sarà lo svedese Glenn Nyberg l'arbitro di Union Saint Gilloise-Inter, gara valida per la terza giornata della fase campionato della Champions League. Assistenti Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist, quarto ufficiale Adam Ladebäck.
dove vederla
La partita tra Royale Union Saint-Gilloise ed Inter sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e in streaming su NOW.
