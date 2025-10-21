Terza giornata di Champions League per i nerazzurri di Cristian Chivu reduci dalla vittoria ottenuta all'Olimpico contro la Roma. Inter che dopo le vittorie con Slavia Praga ed Ajax si presenta al Royale Union Saint-Gilloise di Bruxelles in quello che è lo stadio dell'Anderlecht. I nerazzurri puntano alla settima vittoria consecutiva tra tutte le competizioni per confermare l'ottimo periodo e mettere in discesa una qualificazione alla fase ad eliminazione diretta che, aggiungendo altri 6 punti ipotetici tra SG e Kairat Almaty (prossima avversaria dei nerazzurri in Europa), si avvicinerebbe sempre di più. La squadra belga invece è reduce dal cambio allenatore ma in Champions League era partita bene superando il Psv in trasferta.