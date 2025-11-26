Prima sconfitta in Youth League per l'Inter, che perde 4-1 sul campo dell'Atletico Madrid e rimane ferma a quota 8 punti in classifica con ancora una gara da giocare per garantirsi il pass per la fase successiva. Non basta un grande cuore ai nerazzurri, costretti a giocare in inferiorità numerica dal 5' del primo tempo per l'espulsione del portiere Galliera, classe 2009 all'esordio in Primavera. I colchoneros dilagano nella ripresa, quando i ragazzi di Carbone finiscono la benzina.
Youth League, Atletico Madrid-Inter 4-1 risultato finale: non basta il cuore, primo ko europeo
Parte fortissimo l'Atletico Madrid, che dopo pochi minuti approfitta della grave disattenzione della coppia difensiva Breda-Peletti che porta al cartellino rosso dell'estremo difensore interista. Entra in campo il lituano Adomavicius, altro debuttante. Al 15' i padroni di casa passano in vantaggio con un tiro non irresistibile di Barrios. L'Inter reagisce e ha una grande occasione per pareggiare, ma Iddrissou si fa parare un calacio di rigore. Il numero 9 nerazzurro però non si abbatte e allo scadere del primo tempo conquista un altro tiro dagli 11 metri, che trasforma con il cucchiaio.
Nella ripresa i ragazzi di Carbone si fanno pericolosi più volte, ma al 60' Tamargo sfrutta la perfetta imbucata di Munoz e batte Adomavicius. Pochi minuti dopo arriva il tris con Llorente, che approfitta di un brutto pallone perso da La Torre in uscita e di fatto chiude il match. L'Inter non riesce più a ripartire, i colchoneros non si fermano e allo scadere calano il poker con Esteban.
Atletico Madrid-Inter 4-1
Reti: 15' Barrios (A), 45' rig. Iddrissou (I), 60' Tamargo (A), 67' Llorente (A), 91' Esteban (A).
ATLETICO MADRID (4-3-3): 1 Daniel Rubio; 2 Romeo Hueso, 4 Jorge Domínguez, 5 Oscar Torrellas (74' 15 Fragoso), 3 Diego Sancho (46' 21 Daniel Munoz); 10 Alvaro Tamargo (C), 6 Javi Tena (46' 14 David Fernandez), 8 Sergio Vinatea (63' 19 Miguel Llorente); 11 Ruben Gomez (74' 18 Gonzalo Gross), 9 Sergio Esteban, 7 Jesus Barrios. A disposizione: 13 Olarieta, 16 Ian Mencia, 17 Adrian Martinez, 20 Steffens. Allenatore: Ángel Donato
INTER (4-3-3): 1 Galliera; 2 Ballo, 6 Breda, 5 Peletti, 3 Marello; 8 Zarate (71' 19 Vukoje), 4 Cerpelletti (C) (63' 17 La Torre), 11 Putsen (7' 12 Adomavicius); 7 Mancuso (71' 18 Humanes), 9 Iddrissou, 10 Mosconi (63' 20 El Mahboubi). A disposizione: 13 Lissi, 14 Mackiewicz, 15 Conti, 16 Sorino. Allenatore: Benito Carbone
Arbitro: Szabolcs Kovacs ROU
Assistenti: Marius Florin Badea ROU; Adrian Vornicu ROU
Quarto Ufficiale: Álvaro Rodríguez Recio ESP
Ammoniti: Tena (A), Mosconi (I), Rubio (A), Cerpelletti (I), Domínguez (A), Humanes (I), Munoz (A), Barrios (A).
Espulso: Galliera (I).
Non c'è più tempo: finisce qui Atletico Madrid-Inter.
GOL DELL'ATLETICO MADRID: Esteban riceve da Tamargo e batte Adomavicius.
Concessi 5 minuti di recupero.
Ancora Atletico Madrid, Gross prova il mancino a giro e sfiora il palo.
Ammonito per proteste Barrios, che chiedeva un calcio di rigore.
Occasionissima per l'Atletico Madrid: Barrios rientra sul destro e calcia, Peletti respinge, lo stesso Barrios ci riprova ma manda alto.
Ammonito Munoz (A).
Ammonito Humanes.
Ammonito Domínguez.
Altra occasione per l'Atletico Madrid: Esteban brucia Peletti e calcia, ma colpisce l'esterno della rete.
Doppio cambio per l'Atletico Madrid: dentro Fragoso e Gross, fuori Torrellas e Gomez.
Doppio cambio per l'Inter: entrano Humanes e Vukoje, escono Mancuso e Zarate.
GOL DELL'ATLETICO MADRID: La Torre perde un brutto pallone, Llorente ringrazia e di sinistro batte Adomavicius.
Doppio cambio per l'Inter: dentro La Torre e El Mahboubi, fuori Cerpelletti e Mosconi.
Cambio per l'Atletico Madrid: entra Llorente per Vinatea.
Ammonito Cerpelletti.
GOL DELL'ATLETICO MADRID: imbucata di Munoz, velo di Esteban, palla che arriva a Tamargo che controlla e batte Adomavicius.
Atletico Madrid a un passo dal gol, palo di Gomez.
Punizione per l'Atletico Madrid: calcia Tamargo, allontana in qualche modo la difesa dell'Inter.
Si rivede in avanti l'Atletico Madrid: cross dalla sinistra, colpo di testa di Esteban, respinge Adomavicius.
Parte forte l'Inter: Iddrissou va vicino al gol di testa. Subito dopo Mosconi converge sul sinistro e cade a terra, arriva lo stesso Iddrissou che però spara alto.
Subito due cambi per l'Atletico Madrid: entrano Fernandez e Munoz per Sancho e Tena.
Comincia il secondo tempo.
Finisce qui il primo tempo di Atletico Madrid-Inter.
Concessi 3 minuti di recupero.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! IDDRISSOUUUUUUUUUU!! Stavolta non sbaglia l'attaccante nerazzurro, che batte Rubio con il cucchiaio!
Ammonito Rubio.
Altro calcio di rigore per l'Inter! Punizione di Cerpelletti, Iddrissou colpisce di testa ma viene travolto da Rubio.
Ammonito Mosconi.
Atletico Madrid pericoloso: tiro di Vinatea, deviazione di Breda, calcio d'angolo.
Altra grande occasione per l'Atletico Madrid: Esteban salta secco Breda e calcia, si oppone bene Adomavicius.
Ancora Atletico Madrid: destro dalla distanza di Barrios, palla fuori di poco.
Atletico Madrid vicino al gol: Gomez rientra sul sinistro e lascia partire un tiro a giro che sfiora il palo.
Iddrissou prova subito a farsi perdonare, ma il suo sinistro in diagonale su palla in profondità di Mancuso viene parato da Rubio.
Sul dischetto si presenta lo stesso Iddrissou, che si fa ipnotizzare da Rubio.
Calcio di rigore per l'Inter! Lancio in profondità per Iddrissou, che brucia i difensori avversari, sterza su Domínguez che lo stende in scivolata, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto.
Ancora Atletico Madrid: tiro di Esteban, palla fuori.
Ammonito Tena, fallo su Mosconi.
GOL DELL'ATLETICO MADRID: Barrios rientra sul destro e calcia, Adomavicius non è perfetto e palla in rete.
Inter che si riorganizza con un 4-4-1.
Cambio per l'Inter: entra Adomavicius per Putsen.
Inter in 10: lancio lungo, grave incomprensione tra Breda e Peletti, Esteban prova il pallonetto e Galliera ferma il pallone con le mani fuori area, espulsione inevitabile.
Ancora Atletico Madrid: tiro di Vinatea, Galliera para, ma l'arbitro interrompe il gioco per un fallo precedente.
Ci prova subito l'Atletico Madrid: tiro dalla distanza di Tamargo, tentativo debole e centrale che non impensierisce Galliera.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Atletico Madrid.
Squadre in campo: Atletico Madrid in classica divisa biancorossa, Inter in nerazzurro.
