Parte fortissimo l'Atletico Madrid, che dopo pochi minuti approfitta della grave disattenzione della coppia difensiva Breda-Peletti che porta al cartellino rosso dell'estremo difensore interista. Entra in campo il lituano Adomavicius, altro debuttante. Al 15' i padroni di casa passano in vantaggio con un tiro non irresistibile di Barrios. L'Inter reagisce e ha una grande occasione per pareggiare, ma Iddrissou si fa parare un calacio di rigore. Il numero 9 nerazzurro però non si abbatte e allo scadere del primo tempo conquista un altro tiro dagli 11 metri, che trasforma con il cucchiaio.

Nella ripresa i ragazzi di Carbone si fanno pericolosi più volte, ma al 60' Tamargo sfrutta la perfetta imbucata di Munoz e batte Adomavicius. Pochi minuti dopo arriva il tris con Llorente, che approfitta di un brutto pallone perso da La Torre in uscita e di fatto chiude il match. L'Inter non riesce più a ripartire, i colchoneros non si fermano e allo scadere calano il poker con Esteban.