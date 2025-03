I nerazzurri rimontano nel recupero i bavaresi e vincono dopo i calci di rigore, conquistando così il pass per il prossimo turno

Fabio Alampi Redattore 5 marzo 2025 (modifica il 5 marzo 2025 | 18:26)

Il cammino dell'Inter in Youth League prosegue! La Primavera nerazzurra batte anche il Bayern Monaco e conquista il pass per i quarti di finale, dove affronteranno il Trabzonspor (che ha eliminato prima la Juventus e poi l'Atalanta). Prestazione di carattere e determinazione da parte dei ragazzi di Zanchetta, che prima vanno in svantaggio, poi sbagliano dal dischetto con Topalovic, recuperano in pieno recupero, sfiorano il colpaccio colpendo una traversa a pochi istanti dal triplice fischio e infine vanno in paradiso al termine della lotteria dei calci di rigore.

Parte bene l'Inter, ma a passare in vantaggio al 20' è il Bayern Monaco: tiro non irresistibile di Chavez, erroraccio di Calligaris e palla in rete. I nerazzurri reagiscono, creano tantissime occasioni da gol, ma non riescono a impensierire Klanac. L'episodio per cambiare il corso della gara arriva a metà della ripresa: De Pieri conquista un calcio di rigore, ma Topalovic si fa ipnotizzare dal portiere avversario.

I ritmi calano, le energie sembrano finire, ma in pieno recupero ci pensa capitan Alexiou con una girata da centravanti in area di rigore a rimettere in parità l'incontro. Pochi minuti e Berenbruch colpisce in pieno la traversa, strozzando in gola l'urlo di gioia. Si va ai calci di rigore: l'Inter fa 5 su 5, Calligaris si riscatta respingendo il tiro decisivo proprio di Chavez, ela festa nerazzurra può partire!

Bayern Monaco 5-6 Inter

Chavez (B): parato. Lavelli (I): gol. Puljic (B): gol. Zouin (I): gol. Kusi-Asare (B): gol. De Pieri (I): gol. Rüger (B): gol. Spinaccè (I): gol. Sadat (B): gol. Berenbruch (I): gol. 17:55 Non c'è più tempo! Si va ai calci di rigore. 95' Clamorosa traversa di Berenbruch! 93' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! ALEXIOUUUUUUUUUUUUU!! Punizione dalla sinistra, mischia in area di rigore, De Pieri tocca di testa e il capitano in semi rovesciata insacca! 91' Ultimo cambio Inter: dentro Maye per Cocchi. Concessi 6 minuti di recupero. 90' Cambio per il Bayern Monaco: fuori Karl, dentro Schäfer. 86' Ci prova Lavelli in spaccata, l'arbitro vede un fallo in attacco. 84' Entrataccia di Kusi-Asare su Alexiou, ammonito. 83' Cambio per l'Inter: entra Lavelli, esce Zanchetta. 80' Missile su punizione di Chavez, Calligaris si oppone. 79' Calcio di punizione dal limite per il Bayern Monaco. 69' Si accende subito Zouin: doppio passo e cross, sul secondo palo arriva De Pieri che di testa non inquadra la porta. 65' Tripla sostituzione per l'Inter: entrano Garonetti, Venturini e Zouin per Re Cecconi, Topalovic e Mosconi. 64' Brivido per l'Inter: gran parata di Calligaris su Sadat, poi Karl sulla respinta mette la palla fuori di pochissimo. 63' Sul dischetto si presenta Topalovic, ma Klanac intuisce e para in due tempi. 62' Calcio di rigore per l'Inter: accelerazione bruciante di De Pieri, intervento fuori tempo di Puljic, nessun dubbio per l'arbitro. 54' Triplo cambio per il Bayern Monaco: escono Richter, Della Rovere e Unsöld, entrano Scott, Sadat e Kusi-Asare 52' Grande azione personale di Dalpiaz, che si fa tutto il campo palla al piede e va al tiro, splendida la risposta di Calligaris. 50' Ammonito Chavez, che ferma la ripartenza di Mosconi. 47' Richter riceve una violenta pallonata in faccia e cade a terra stordito, interviene lo staff medico del Bayern Monaco. 17:04 Comincia il secondo tempo. 16:49 Finisce qui il primo tempo di Bayern Monaco-Inter. Concessi 2 minuti di recupero. 45' Ammonito Re Cecconi. 44' Ammonito anche Rüger, entrata in ritardo su Zanchetta. 43' Unsöld lancia via Re Cecconi, ammonito l'attaccante tedesco. 41' Cambio per il Bayern Monaco: Mergner non ce la fa, al suo posto Rüger. 37' Ottima imbucata di De Pieri per Berenbruch, palla in mezzo per Mosconi che non ci arriva per un soffio. 32' Rimane a terra lo stesso Mergner, gioco interrotto. 31' Prima ammonizione del match: cartellino giallo per Mergner, che ferma fallosamente De Pieri. 30' Risposta immediata del Bayern Monaco, Karl colpisce il palo e Calligaris di piede manda in calcio d'angolo. 28' Inter vicinissima al gol: cross dalla destra di Della Mora, Mosconi apparecchia di tacco per Berenbruch, il suo sinistro a giro di prima intenzione sibila a pochi centimetri dal palo. 20' GOL DEL BAYERN MONACO: sinistro dalla distanza di Chavez, erroraccio di Calligaris e palla in rete. 19' Occasione clamorosa per il Bayern Monaco: Unsöld si ritrova il pallone dopo una mischia in area ma spara sopra la traversa da ottima posizione. 17' Palla visionaria di Berenbruch per Spinaccè che si ritrova da solo a tu per tu con il portiere avversario, ma l'arbitro vede un fuorigioco che non c'è. 13' De Pieri guadagna con astuzia un altro calcio d'angolo. 8' Che occasione per l'Inter! Spinaccè lavora un gran pallone in area e serve Mosconi, il duo destro da distanza ravvicinata viene respinto di piede da un super intervento di Klanac. 5' Prima occasione per il Bayern Monaco: ci prova Karl, palla sopra la traversa ma non di molto. 3' Bella triangolazione Cocchi-Berenbruch-Mosconi, ma l'azione sfuma. 1' L'Inter conquista il primo calcio d'angolo del match dopo neanche un minuto di gioco. 16:01 Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter. 15:57 Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Bayern Monaco in maglia bianca, Inter in divisa nerazzurra.

Ottavi di finale di Youth League: l'Inter di Zanchetta, che fin qui ha vinto tutte e 7 le partite giocate in Europa, affronta il Bayern Monaco in un match in gara unica e ad eliminazione diretta. Il tecnico nerazzurro schiera la formazione tipo, con Calligaris in porta, capitan Alexiou al fianco di Re Cecconi al centro della difesa, Della Mora e Cocchi sugli esterni; Zanchetta in cabina di regia, con Berenbruch e Topalovic ai suoi lati; davanti il tridente De Pieri-Spinaccè-Mosconi. Calcio di inizio alle ore 16.

Le formazioni ufficiali:

BAYERN MONACO (4-3-3): 1 Klanac; 2 Dalpiaz, 4 Mijatovic, 5 Puljic, 3 Ofli; 10 Chavez, 6 Mergner, 8 Richter (C); 7 Karl, 9 Unsöld, 11 Della Rovere. A disposizione: 18 Pavlesic, 12 Schäfer, 13 Binder, 14 Rüger, 15 Nasrawe, 16 Chemwor, 17 Sadat, 19 Scott, 20 Kusi-Asare. Allenatore: Peter Gaydarov.

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Della Mora, 5 Re Cecconi, 6 Alexiou (C), 3 Cocchi; 8 Topalovic , 4 Zanchetta, 7 Berenbruch; 10 De Pieri, 9 Spinaccè, 11 Mosconi. A disposizione: 12 Zamarian, 13 Bovio, 14 Maye, 15 Garonetti, 16 Venturini, 17 Cerpelletti, 18 Lavelli, 19 Pinotti, 20 Zouin. Allenatore: Andrea Zanchetta

Arbitro: Bandić (BIH)

Assistenti: Kadic, Colic (BIH)

Quarto uomo: Haslberger (GER)