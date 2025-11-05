L'Inter passa in vantaggio poco dopo il 20': Mosconi si guadagna e trasforma un calcio di rigore. Al 37' arriva il raddoppio: cross dalla tre quarti di Ballo e gran girata al volo di Zarate. Nella ripresa i ritmi crollano definitivamente, i nerazzurri trovano il tris con Iddrissou e la partita di fatto finisce. Gli ospiti cercano almeno il meritato gol della bandiera, ma Taho e la traversa si oppongono.