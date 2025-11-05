Seconda vittoria consecutiva in Youth League per l'Inter di Carbone, quinta complessiva contando anche il campionato. La Primavera nerazzurra liquida la pratica Kairat con un 3-0 senza storie e si rilancia anche in Europa, portandosi in zona playoff a quota 8 punti.
partite
Youth League, Inter-Kairat 3-0: nessun problema per i nerazzurri, quinta vittoria consecutiva
L'Inter passa in vantaggio poco dopo il 20': Mosconi si guadagna e trasforma un calcio di rigore. Al 37' arriva il raddoppio: cross dalla tre quarti di Ballo e gran girata al volo di Zarate. Nella ripresa i ritmi crollano definitivamente, i nerazzurri trovano il tris con Iddrissou e la partita di fatto finisce. Gli ospiti cercano almeno il meritato gol della bandiera, ma Taho e la traversa si oppongono.
Inter-Kairat 3-0
Reti: 21' rig. Mosconi, 37' Zarate, 54' Iddrissou.
INTER (4-3-3): 1 Taho; 2 Ballo, 5 Breda, 6 Maye (74' 14 Marello), 3 Williamson; 10 Cerpelletti (C) (74' 16 Mancuso), 4 La Torre, 8 Zarate (84' 17 Humanes); 7 Mosconi (56' 18 El Mahboubi), 9 Iddrissou (56' 20 Kukulis), 11 Gjeci. A disposizione: 12 Galliera, 13 Pavan, 15 Putsen, 19 Zouin. Allenatore: Benito Carbone
KAIRAT ALMATY (4-3-3): 82 Kalmurza; 32 Nurgaliyev, 53 Shen (66' 37 Petrik), 47 Bazarbayev, 59 Tashpulatov (66' 46 Nurbolat); 36 Kalikulov (46' 43 Toleukhan), 57 Duisenbek (C), 42 Abish (74' 83 Makhametzhan); 87 Tuyakbayev, 79 Birkurmanov (46' 89 Bagdat), 81 Bekbolat A disposizione: 31 Reimov, 39 Omar-Akhunov, 48 Ismagulov. Allenatore: Zhora Arutyunyan
Arbitro: Alexandros Tsakalidis
Assistenti: Vasileios Nikolakakis; Athanasios Kollias
Quarto uomo: Kevin Bonacina
Ammoniti: Williamson (I), Tuyakbayev (K), Breda (I), Nurbolat (K), El Mahboubi (I), Makhametzhan (K).
Non c'è più tempo! Finisce qui Inter-Kairat.
Concessi 4 minuti di recupero.
Kairat sfortunato: il sinistro di Toleukhan si stampa sulla traversa.
Ammonito Makhametzhan, fallo su El Mahboubi.
Cambio Inter: esce Zarate, entra Humanes.
Ammonito El Mahboubi.
Inter vicinissima al poker: punizione di Marello, Kalmurza rischia di buttarsi la palla in rete da solo.
Ammonito Nurbolat, fallo su El Mahboubi.
Ancora vicino al gol il Kairat: sinistro a giro di Bekbolat, grandisisma parata di Taho.
Cambio per il Kairat: entra Makhametzhan per Abish.
Doppio cambio per l'Inter: fuori Maye e Cerpelletti, dentro Marello e Mancuso.
Ammonito Breda.
Kairat vicino al gol: Tuyakbayev prova a piazzarla dal limite, palla vicina al palo.
Doppio cambio per il Kairat: dentro Petrik e Nurbolat, fuori Shen e Tashpulatov.
Altra occasione per l'Inter: scambio rapido che libera Ballo, che preferisce calciare alto ignorando Kukulis tutto solo a centro area.
Doppio cambio per l'Inter: entrano Kukulis ed El Mahboubi, escono Iddrissou e Mosconi.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! IDDRISSOUUUUUUUUUU!! Ottima uscita sulla destra dei nerazzurri, Cerpelletti serve in profondità Iddirissou che semina in velocità il suo diretto avversario e batte un incerto Kalmurza.
Si rivede l'Inter: palla filtrante per Iddrissou che accelera e calcia, ma manda sopra la traversa.
Kairat pericoloso: brutta palla persa dall'Inter, Bekbolat calcia su assist di Tuyakbayev, Taho si distende e respinge.
Subito due cambi per il Kairat: entrano Toleukhan e Bagdat per Kalilukov e Birkurmanov.
Comincia il secondo tempo.
Finisce qui il primo tempo.
Concessi due minuti di recupero.
Kairat vicino al gol: palla della destra, Birkurmanov anticipa Breda e calcia di prima intenzione, sfiorando la traversa.
Duisenbek entra in maniera folle su La Torre, l'arbitro fischia il fallo ma incredibilmente non tira fuori nessun cartellino.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! ZARATEEEEEEEEEEE!! Raddoppio nerazzurro: cross di Ballo, girata volante di Zarate e palla in rete!
Inter pericolosa: punizione dalla destra di Cerpelletti, sul secondo palo arriva Iddrissou che colpisce di testa e sfiora il palo, ma l'arbitro ferma il gioco per un fallo in area di rigore.
Occasione per l'Inter: il Kairat perde un brutto pallone in uscita dal basso, Iddrissou apparecchia per La Torre che calcia, gran parata di Kalmurza.
Prima occasione per il Kairat: palla dalla destra per Bekbolat che calcia di prima, Taho è reattivo e blocca a terra.
Williamson reagisce a un fallo e spinge Tuyakbayev: entrambi vengono ammoniti.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! MOSCONIIIIIIIIIIIIII!! L'attaccante nerazzurro non sbaglia dal dischetto, Kalmurza intuisce ma non basta!
Calcio di rigore per l'Inter: Mosconi viene steso appena dentro l'area, l'arbitro indica il dischetto.
Gran palla in profondità per Iddrissou, che perde però l'attimo per calciare e si fa rimontare da un difensore del Kairat.
Lancio in profondità per Tuyakbayev, Taho esce dalla sua area e allontana il pallone.
Ancora Inter: sinistro dal limite di La Torre, tiro debole e centrale.
Inter pericolosa: Mosconi crossa dalla destra, Iddrissou prova la girata di testa ma viene anticipato da un difensore avversario.
Pronti, via, e Zarate prova a sorprendere il portiere del Kairat dal calcio di inizio: palla fuori.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.
Squadre in campo: Inter con la terza maglia, Kairat in divisa bianca.
Riscaldamento terminato, squadre di nuovo negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio di inizio del match.
Comincia il riscaldamento.
Quarta gara di Youth League per l'Inter: la Primavera di Carbone, ancora imbattuta nella competizione (una vittoria e due pareggi nelle prime tre giornate), ospita i kazaki del Kairat Almaty, ultimi con 0 punti. Il tecnico nerazzurro sorprende tutti e lancia dal 1' il 2009 Gjeci, che compone il tridente offensivo con Mosconi e Iddrissou. In difesa c'è Maye, a sinistra spazio a Williamson. A centrocampo Zarate con Cerpelletti e La Torre. Calcio di inizio alle ore 16.
© RIPRODUZIONE RISERVATA