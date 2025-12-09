Sesta e ultima giornata della prima fase per i nerazzurri: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro

Un autentico show: l'Inter demolisce il Liverpool con un clamoroso 5-0 e conquista il pass per la fase a eliminazione diretta, dove affronteranno una delel vincenti del percorso campioni nazionali. Partita strepitosa da parte dei nerazzurri, che dominano dall'inizio alla fine e non concedono nulla agli avversari. Pronti, via, e i ragazzi di Carbone passano in vantaggio con Zarate, che conquista e trasforma un calcio di rigore. Al 14' arriva il raddoppio: schema su calcio d'angolo dalla destra, Marello pesca La Torre che controlla di petto e lascia partire un siluro con il destro. I Reds hanno l'occasione per riaprire il match, ma Morrison sbaglia dagli 11 metri colpendo il palo.

Nella ripresa la musica non cambia: Inter in totale controllo, Liverpool senza idee e spazio per giocate individuali e di squadra che strappano applausi. Al 68' ecco il tris nerazzurro: diagonale di Putsen dal limite dell'area, palla prima sul palo e poi sulla schiena di Misciur e infine in fondo al sacco. Pochi minuti più tardi Mosconi cala il poker con un bel sinistro da distanza ravvicinata, nel finale c'è gloria anche per il neo entrato Moressa.

Inter-Liverpool 5-0

Rete: 2' rig. Zarate (I), 14' La Torre (I), 68' aut. Misciur (L), 76' Mosconi (I), 84' Moressa (I).

INTER (4-3-3): 1 Farronato; 2 Ballo, 5 Bovio, 6 Maye (66' 14 Mackiewicz), 3 Marello; 11 Venturini (78' 19 Mancuso), 4 La Torre, 8 Zarate (22' 16 Putsen); 10 Mosconi, 9 Iddrissou (C) (78' 20 Kukulis), 7 Zouin (78' 17 Moressa). A disposizione: 12 Pentima, 13 Nenna, 15 Conti, 18 El Mahboubi. Allenatore: Benito Carbone

LIVERPOOL(4-2-3-1): 1 Misciur; 2 O'Connor, 3 Airoboma, 4 Clarke (75' 15 Farkas), 5 Ayman; 6 Pinnington (C), 8 Upton (66' 12 Murray-Holme); 7 Morrison, 10 Sonni-Lambie (75' 18 Inglethorpe ), 11 Kone-Doherty; 9 Figueroa (64' 16 Bradshaw). A disposizione: 13 Bernard (P), 22 Wright (P), 14 Hickman, 17 Forrester

Allenatore: Rob Page

Arbitro: Joakim Östling SWE

Assistenti: Robin Wilde SWE; Simon Kristensson SWE

Quarto Uomo: Giovanni Ayroldi ITA

Ammoniti: Pennington (L).

17:54 Non c'è più tempo! Finisce qui Inter-Liverpool. Concessi 2 minuti di recupero. 84' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! MORESSAAAAAAAAAAAAAA!! Mancuso sfonda sulla destra e serve Moressa, controllo e sinistro dal limite! 78' Triplo cambio per l'Inter: escono Venturini, Zouin e Iddrissou, entrano Mosconi, Moressa e Kukulis. 76' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! MOSCONIIIIIIIIIIIIIIIIII!! Errore in fase di rilancio di Misciur, La Torre ruba palla e serve Mosconi, che controlla saltando un avversario e di sinistro non sbaglia! 75' Doppio cambio per il Liverpool: fuori Clarke e Sonni-Lambie, dentro Inglethorpe e Farkas. 68' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEER!! Putsen calcia dal limite dell'area, gran diagonale che si stampa sul palo e finisce sulla schiena di Misciur! 67' Inter a un passo dal tris: Mosconi salta netto Ayman, si sposta sul sinistro e calcia, la palla si stampa sul palo. 66' Cambio per il Liverpool: entra Muraay-Holme, esce Upton. 66' Cambio Inter: Maye non ce la fa, al suo posto entra Mackiewicz. 64' Cambio per il Liverpool: entra Bradshaw per Figueroa. 63' Maye si fa male da solo e crolla a terra dolorante: interviene lo staff sanitario dell'Inter. 56' Destro dalla distanza di Bovio, palla non lontana dal palo alla sinistra di Misciur. 54' Il Liverpool attacca sulla sinistra, Kone-Doherty crossa, Sonnie-Lambie sfiora soltanto di testa. 49' Liverpool pericoloso: cross dalla destra di Upton, Figueroa prova la rovesciata ma manda sopra la traversa. 46' Ci prova subito dalla distanza Mosconi, para facile Misciur. 17:08 Comincia la ripresa. 16:51 Finisce qui il primo tempo. 48' Ancora Inter: Zouin è scatenato, doppio passo a saltare O'Connor e sinistra a incrociare, Ayman salva sulla linea. Concessi 3 minuti di recupero. 45' Ripartenza dell'Inter sulla sinistra, Marello innesca Zouin che accelera e calcia con il destro, para Misciur. 44' Ancora Liverpool: angolo dalla destra, Airoboma salta più in alto di tutti ma manda a lato di testa. 43' Disimpegno errato di La Torre, che colpisce in pieno Marello. Ne approfitta Morrison che entra in area e calcia, Farronato fa buona guardia sul primo palo. 39' Inter a un passo dal tris: Marello affonda sulla sinistra, palla a rimorchio per Venturini che controlla e calcia, sfiorando il palo. 35' Sul dischetto si presenta lo stesso Morrison, che spiazza Farronato ma manda la palla sul palo. 34' Calcio di rigore per il Liverpool: Morrison punta Marello e crossa, il terzino sinistro allarga troppo il braccio e l'arbitro non ha dubbi. 30' Morrison attacca sulla destra, bravo Putsen in chiusura: corner per il Liverpool. 27' Problema fisico per Misciur: il portiere del Liverpool si siede a terra, gioco interrotto. 25' Zouin fa venire il mal di testa a O'Connor e conquista un altro calcio d'angolo per l'Inter. 22' Cambio per l'Inter: problema fisico per Zarate, al suo posto entra Putsen. 17' Reazione del Liverpool: Zarate perde un brutto pallone, Figueroa ne approfitta e serve Kone-Doherty che calcia di prima intenzione, grandissima parata di Farronato. 14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEER!! LA TORREEEEEEEEEEEEEE!! Schema su angolo dalla destra, Marello cerca e trova La Torre al limite dell'area, controllo di petto e siluro dalla distanza che fulmina Misciur! 13' Zouin sgasa sulla sinistra, brucia un avversario e conquista un calcio d'angolo. 11' Si fa vedere il Liverpool: Kone-Doherty riceve al limite dell'area, rientra sul destro e calcia, respinge Ballo. 6' Altra occasione per l'Inter: Mosconi si invola sulla destra, entra in area e cerca il secondo palo con il mancino, palla fuori di pochissimo. 3' Entrata durissima di Pinnington su Zarate, l'arbitro estrae il cartellino giallo. 2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEER!! ZARATEEEEEEEEEE!! Misciur tocca ma non basta, palla in rete! 1' Calcio di rigore per l'Inter! Zarate entra in area e crossa, tocco di mano di Clarke: l'arbitro indica il dischetto senza esitazioni. 16:03 Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dal Liverpool. 15:59 Squadre in campo: Inter in divisa nerazzurra, Liverpool in maglia rossa. 15:50 Riscaldamento terminato, squadre di nuovo negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio di inizio del match. 15:20 Squadre in cmapo, comincia il riscaldamento.

Sesta e ultima giornata della prima fase di Youth League: l'Inter di Carbone cerca contro il Liverpool la matematica certezza della qualificazione ai playoff. Il tecnico nerazzurro conferma Farronato tra i pali e sceglie La Torre in cabina di regia al posto dello squalificato Cerpelletti. In campo dal 1' i tre fuoriquota Maye, Venturini e Zouin. Calcio di inizio alle ore 16.