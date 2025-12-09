Sesta e ultima giornata della prima fase di Youth League: l'Inter di Carbone cerca contro il Liverpool la matematica certezza della qualificazione ai playoff. Il tecnico nerazzurro conferma Farronato tra i pali e sceglie La Torre in cabina di regia al posto dello squalificato Cerpelletti. In campo dal 1' i tre fuoriquota Maye, Venturini e Zouin. Calcio di inizio alle ore 16.
partite
LIVE Youth League, Inter-Liverpool 2-0 fine pt: Zarate-La Torre, dominio nerazzurro!
Inter-Liverpool 2-0
Rete: 2' rig. Zarate, 14' La Torre.
INTER (4-3-3): 1 Farronato; 2 Ballo, 5 Bovio, 6 Maye, 3 Marello; 11 Venturini, 4 La Torre, 8 Zarate (22' 16 Putsen); 10 Mosconi, 9 Iddrissou (C), 7 Zouin. A disposizione: 12 Pentima, 13 Nenna, 14 Mackiewicz, 15 Conti, 17 Moressa, 18 El Mahboubi, 19 Mancuso, 20 Kukulis Allenatore: Benito Carbone
LIVERPOOL(4-2-3-1): 1 Misciur; 2 O'Connor, 3 Airoboma, 4 Clarke, 5 Ayman; 6 Pinnington (C), 8 Upton; 7 Morrison, 10 Sonni-Lambie, 11 Kone-Doherty; 9 Figueroa. A disposizione: 13 Bernard (P), 22 Wright (P), 12 Murray-Holme, 14 Hickman, 15 Farkas, 16 Bradshaw, 17 Forrester, 18 Inglethorpe Allenatore: Rob Page
Arbitro: Joakim Östling SWE
Assistenti: Robin Wilde SWE; Simon Kristensson SWE
Quarto Uomo: Giovanni Ayroldi ITA
Ammoniti: Pennington (L).
Liverpool pericoloso: cross dalla destra di Upton, Figueroa prova la rovesciata ma manda sopra la traversa.
Ci prova subito dalla distanza Mosconi, para facile Misciur.
Comincia la ripresa.
Finisce qui il primo tempo.
Ancora Inter: Zouin è scatenato, doppio passo a saltare O'Connor e sinistra a incrociare, Ayman salva sulla linea.
Concessi 3 minuti di recupero.
Ripartenza dell'Inter sulla sinistra, Marello innesca Zouin che accelera e calcia con il destro, para Misciur.
Ancora Liverpool: angolo dalla destra, Airoboma salta più in alto di tutti ma manda a lato di testa.
Disimpegno errato di La Torre, che colpisce in pieno Marello. Ne approfitta Morrison che entra in area e calcia, Farronato fa buona guardia sul primo palo.
Inter a un passo dal tris: Marello affonda sulla sinistra, palla a rimorchio per Venturini che controlla e calcia, sfiorando il palo.
Sul dischetto si presenta lo stesso Morrison, che spiazza Farronato ma manda la palla sul palo.
Calcio di rigore per il Liverpool: Morrison punta Marello e crossa, il terzino sinistro allarga troppo il braccio e l'arbitro non ha dubbi.
Morrison attacca sulla destra, bravo Putsen in chiusura: corner per il Liverpool.
Problema fisico per Misciur: il portiere del Liverpool si siede a terra, gioco interrotto.
Zouin fa venire il mal di testa a O'Connor e conquista un altro calcio d'angolo per l'Inter.
Cambio per l'Inter: problema fisico per Zarate, al suo posto entra Putsen.
Reazione del Liverpool: Zarate perde un brutto pallone, Figueroa ne approfitta e serve Kone-Doherty che calcia di prima intenzione, grandissima parata di Farronato.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEER!! LA TORREEEEEEEEEEEEEE!! Schema su angolo dalla destra, Marello cerca e trova La Torre al limite dell'area, controllo di petto e siluro dalla distanza che fulmina Misciur!
Zouin sgasa sulla sinistra, brucia un avversario e conquista un calcio d'angolo.
Si fa vedere il Liverpool: Kone-Doherty riceve al limite dell'area, rientra sul destro e calcia, respinge Ballo.
Altra occasione per l'Inter: Mosconi si invola sulla destra, entra in area e cerca il secondo palo con il mancino, palla fuori di pochissimo.
Entrata durissima di Pinnington su Zarate, l'arbitro estrae il cartellino giallo.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEER!! ZARATEEEEEEEEEE!! Misciur tocca ma non basta, palla in rete!
Calcio di rigore per l'Inter! Zarate entra in area e crossa, tocco di mano di Clarke: l'arbitro indica il dischetto senza esitazioni.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dal Liverpool.
Squadre in campo: Inter in divisa nerazzurra, Liverpool in maglia rossa.
Riscaldamento terminato, squadre di nuovo negli spogliatoi: tra pochi minuti il calcio di inizio del match.
Squadre in cmapo, comincia il riscaldamento.
